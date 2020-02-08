موتو جي بي: كوارتارارو يُحافظ على الصدارة في اليوم الثاني من تجارب سيبانغ

كان كوارتارارو درّاج فريق بيتروناس الأسرع في جدول أزمنة الجمعة على متن درّاجة ياماها بخصائص 2019، لكنّه انتقل أخيرًا إلى استخدام درّاجة "ام1" بخصائص 2020 وأمضى أغلب يومه على متنها.

وكان كوارتارارو أوّل المتوجّهين إلى الحلبة مجدّدًا، بالرغم من أنّ جوان مير درّاج سوزوكي كان المتصدّر المبكّر للحصّة خلال الساعة الأولى بتوقيت وقدره 1:58.731 دقيقة أمام بول إسبارغارو.

واستلم جاك ميلر الصدارة من مير مع دخول الحصّة ساعتها الثالثة، حيث حقّق الأسترالي 1:58.641 دقيقة ليبقى زمنه المعيار إلى حين دخول الحصّة ساعتها الأخيرة.

وأمضى ميلر يومه في تقييم درّاجة دوكاتي "جي.بي20" المزوّدة بحزمة انسيابيّة معدّلة لاختبارها.

وتمّ إيقاف الحصّة لبرهة في فترة ما بعد الظهر عندما سقط أندريا دوفيزيوزو عن درّاجته، لكنّه عاد للقيادة مجدّدًا بعد ذلك بفترة قصيرة.

كما كان ماركيز من أبرز الوجوه التي سقطت، حيث جاء حادثه في الساعة الأخيرة من اليوم عند المنعطف الثالث الأيمن.

واعترف ماركيز الأكبر أمسٍ الجمعة بأنّ مخلّفات العمليّة التي خضع لها على كتفه الأيمن كانت أسوأ ممّا توقّعه عندما تواجد على الدرّاجة، بالرغم من أنّه تمكّن من إكمال 47 لفّة اليوم السبت قبل سقوطه بالرغم من ذلك.

وبعد ذلك بقليل تقدّم كوارتارارو إلى صدارة الترتيب بتوقيت وقدره 1:58.572 دقيقة، وحافظ على المركز الأوّل حتّى النهاية.

وتشبّث ميلر بالمركز الثاني بفارق 0.069 ثانية عن الفرنسيّ، بينما قدّم داني بيدروسا أسرع أزمنته على الإطلاق حول حلبة سيبانغ ليُكمل ترتيب الثلاثة الأوائل.

وتقدّم مير على فرانكو موربيديلي درّاج بيتروناس الآخر على متن الخصائص "أ" من درّاجة ياماها، بينما أكمل مافيريك فينياليس ترتيب الستّة الأوائل.

من جانبه تفوّق أليكس رينز على بول إسبارغارو، بينما أكمل ماركيز يومه تاسعًا بالرغم من حادثه، بينما أتمّ فالنتينو روسي ترتيب العشرة الأوائل لصالح ياماها.

جدول الترتيب بعد قليل...