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موتو جي بي / جائزة هولندا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها ويفوز بسباق أسين المثير

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أحرز فابيو كوارتارارو الفوز بسباق جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي بعد وتيرة قويّة منه ليتقدّم على زميله في ياماها مافيريك فينياليس، ليستغلّ هذه النتيجة لمواصلة الابتعاد في صدارة الترتيب العام.

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها ويفوز بسباق أسين المثير

بعد خوضه لمعركة أخذٍ ورد في بداية السباق مع فرانشيسكو بانيايا، نجح كوارتارارو في انتزاع الصدارة والاتّجاه بخطى ثابتة نحو فوزه الرابع هذا الموسم.

وتقدّم الفرنسي على زميله فينياليس الذي خسر عدّة مراكز بعد انطلاقة سيّئة، لكنّه قدّم وتيرة جيّدة بالتوازي مع بعض متاعب منافسيه ليُحقّق المركز الثاني بأريحيّة في النهاية.

وقدّم حامل اللقب جوان مير سباقًا جيّدًا ليُحرز آخر مراكز منصّة التتويج لصالح سوزوكي.

أمّا يوهان زاركو أقرب منافسي كوارتارارو في الترتيب العام فقد اكتفى بالمركز الرابع أمام ميغيل أوليفيرا.

وصمد بانيايا أمام مارك ماركيز ليُحقّق المركز السابع في السباق، في حين أكمل أليكس إسبارغارو، وتاكاكي ناكاغامي وبول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

قدّم فينياليس انطلاقة سيّئة من المركز الأول وكاد أن يصطدم بزميله كوارتارارو بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل وتسبّب ذلك في تراجعه إلى المركز الخامس.

في الأُثناء انتزع كوارتارارو الصدارة قبل أن يدخل في معركة مع بانيايا وناكاغامي.

وبقي الترتيب متقاربًا للغاية على مدار اللفّات الخمس الأولى في ظلّ تغطية ثانيتين ونصف للعشرة الأوائل.

بالتزامن مع ذلك حقّق ماركيز تقدّمًا مثيرًا في السباق، فبعد انطلاقه من المركز الـ 20، وصل الإسباني إلى المركز العاشر في غضون خمس لفّات فقط.

في المقابل عرف سباق فالنتينو روسي انحدارًا من المركز الـ 12 إلى الـ 21 قبل أن ينتهي به المطاف بالتعرّض لحادث قوي عند المنعطف السابع من اللفّة التاسعة.

وبالعودة إلى الصدارة فقد نجح كوارتارارو في تجاوز بانيايا نحو الصدارة بشكلٍ حاسم هذه المرّة وبدأ بتوسيع الفارق والابتعاد وحيدًا.

في الأثناء بدأ ناكاغامي وفينياليس بالضغط بقوّة على بانيايا أمامهما مع انتصاف السباق، في حين رفع كوارتارارو أفضليّته إلى 3.3 ثانية بحلول تلك المرحلة.

لكنّ بانيايا تلقى عقوبة اللفّة الطويلة لتجاوزه حدود المسار في حين بدأ ناكاغامي بالتراجع إلى الخلف، ما منح المركز الثاني على طبقٍ من ذهب لفينياليس، بالرغم من أنّ زاركو كان يتربّص به في الخلف.

لكن كان هناك درّاجٌ آخر قادمٌ من الخلف متمثّلٌ في حامل اللقب جوان مير، إذ نجح في تجاوز زاركو نحو المركز الثالث مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

وبالرغم من تقليص فينياليس الفارق مع كوارتارارو في اللفّات الأخيرة، إلّا أنّ الترتيب بقي على حاله في النهاية.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 26 -    
2   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 26 2.757 2.757 2.757
3   36 Spain جوان مير سوزوكي 26 5.760 5.760 3.003
4   5 France يوهان زاركو دوكاتي 26 6.130 6.130 0.370
5   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 26 8.402 8.402 2.272
6   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 26 10.035 10.035 1.633
7   93 Spain مارك ماركيز هوندا 26 10.110 10.110 0.075
8   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 26 10.346 10.346 0.236
9   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 26 12.225 12.225 1.879
10   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 26 18.565 18.565 6.340
11   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 26 21.372 21.372 2.807
12   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 26 21.676 21.676 0.304
13   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 26 27.783 27.783 6.107
14   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 26 29.772 29.772 1.989
15   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 26 32.785 32.785 3.013
16   32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 26 37.573 37.573 4.788
17   31 United States غاريت غيرلوف ياماها 26 53.213 53.213 15.640
18   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 26 1:06.791 1:06.791 13.578
  انسحب 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 18      
  انسحب 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 18      
  انسحب 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 14      
  انسحب 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 7      
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فينياليس يفكّر في رحيل صادم عن ياماها لحساب أبريليا في 2022

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