بعد خوضه لمعركة أخذٍ ورد في بداية السباق مع فرانشيسكو بانيايا، نجح كوارتارارو في انتزاع الصدارة والاتّجاه بخطى ثابتة نحو فوزه الرابع هذا الموسم.

وتقدّم الفرنسي على زميله فينياليس الذي خسر عدّة مراكز بعد انطلاقة سيّئة، لكنّه قدّم وتيرة جيّدة بالتوازي مع بعض متاعب منافسيه ليُحقّق المركز الثاني بأريحيّة في النهاية.

وقدّم حامل اللقب جوان مير سباقًا جيّدًا ليُحرز آخر مراكز منصّة التتويج لصالح سوزوكي.

أمّا يوهان زاركو أقرب منافسي كوارتارارو في الترتيب العام فقد اكتفى بالمركز الرابع أمام ميغيل أوليفيرا.

وصمد بانيايا أمام مارك ماركيز ليُحقّق المركز السابع في السباق، في حين أكمل أليكس إسبارغارو، وتاكاكي ناكاغامي وبول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

قدّم فينياليس انطلاقة سيّئة من المركز الأول وكاد أن يصطدم بزميله كوارتارارو بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل وتسبّب ذلك في تراجعه إلى المركز الخامس.

في الأُثناء انتزع كوارتارارو الصدارة قبل أن يدخل في معركة مع بانيايا وناكاغامي.

وبقي الترتيب متقاربًا للغاية على مدار اللفّات الخمس الأولى في ظلّ تغطية ثانيتين ونصف للعشرة الأوائل.

بالتزامن مع ذلك حقّق ماركيز تقدّمًا مثيرًا في السباق، فبعد انطلاقه من المركز الـ 20، وصل الإسباني إلى المركز العاشر في غضون خمس لفّات فقط.

في المقابل عرف سباق فالنتينو روسي انحدارًا من المركز الـ 12 إلى الـ 21 قبل أن ينتهي به المطاف بالتعرّض لحادث قوي عند المنعطف السابع من اللفّة التاسعة.

وبالعودة إلى الصدارة فقد نجح كوارتارارو في تجاوز بانيايا نحو الصدارة بشكلٍ حاسم هذه المرّة وبدأ بتوسيع الفارق والابتعاد وحيدًا.

في الأثناء بدأ ناكاغامي وفينياليس بالضغط بقوّة على بانيايا أمامهما مع انتصاف السباق، في حين رفع كوارتارارو أفضليّته إلى 3.3 ثانية بحلول تلك المرحلة.

لكنّ بانيايا تلقى عقوبة اللفّة الطويلة لتجاوزه حدود المسار في حين بدأ ناكاغامي بالتراجع إلى الخلف، ما منح المركز الثاني على طبقٍ من ذهب لفينياليس، بالرغم من أنّ زاركو كان يتربّص به في الخلف.

لكن كان هناك درّاجٌ آخر قادمٌ من الخلف متمثّلٌ في حامل اللقب جوان مير، إذ نجح في تجاوز زاركو نحو المركز الثالث مع بقاء 5 لفّات على النهاية.

وبالرغم من تقليص فينياليس الفارق مع كوارتارارو في اللفّات الأخيرة، إلّا أنّ الترتيب بقي على حاله في النهاية.

نتيجة السباق: