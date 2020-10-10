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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدم ثنائية ياماها في التجارب الحرة الثالثة في لومان

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موتو جي بي: كوارتارارو يتقدم ثنائية ياماها في التجارب الحرة الثالثة في لومان

سجّل فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة لجائزة لفرنسا الكبرى في الموتو جي بي، متقدمًا ثنائية لياماها في حصة مليئة بالحوادث شهدت خسارة المنافس على اللقب جوان مير فرصة الانتقال المباشر للقسم الثاني من التصفيات.

ساهمت الأجواء الجافة على حلبة لومان اليوم في كسر أفضل أزمنة الأمس سريعًا، حيث كان كوارتارارو أوّل درّاج يقفز في قائمة أسرع الأزمنة المجمعة من المركز الـ 11 إلى المركز الثالث.

بينما حسّن زميله في "بيتروناس اس آر تي" فرانكو موربيديللي أزمنته ليتقدم إلى المركز الثاني، في حين تقدم فالنتينو روسي الدرّاج المصنعي لياماها إلى المركز السادس.

وبعد مرور سبع دقائق من الحصة، تفوّق كوارتارارو على زمن جاك ميلر من الأمس مسجلًا دقيقة و33.779 ثانية، قبل أن يحسّنه إلى دقيقة و33.400 ثانية.

وقد أحكمت ياماها سيطرتها على قمة جدول الأزمنة منذ تلك اللحظة، حيث سرّع كوارتارارو من وتيرته على نحوٍ أكبر مسجلًا دقيقة و33.301 ثانية، قبل أن يتقدم عليه موربيديللي بدقيقة و33.279 ثانية.

لكنّ كوارتارارو عاد للإطاحة بزميله مع سلسلة من أسرع اللفات بلغ توقيت أفضلها دقيقة و32.974 ثانية.

وقبل 12 دقيقة من النهاية، سجّل الفرنسي الزمن الأسرع في الحصة والذي بلغ دقيقة و32.319 ثانية، بينما كان يحاول بقية الدرّاجين تحسين أزمنتهم من أجل مرور مباشر إلى القسم الثاني للتصفيات.

أقرب ملاحقي كوارتارارو كان درّاج "تيك 3 كاي تي ام" ميغيل أوليفيرا بفارق 0.130 ثانية، بينما أكمل مروبيديللي ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ميلر.

المركز الخامس كان من نصيب مافيريك فينياليس درّاج ياماها المصنعي أمام كال كراتشلو درّاج "ال سي آر هوندا".

سابعًا حلّ يوهان زاركو أمام روسي وبول إسبارغارو. فيما كان أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي آخر المنتقلين مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات.

جديرٌ بالذكر أنّ مير سقط من على دراجته سوزوكي عند المنعطف الثاني خلال آخر دقيقتين من الحصة، ليكتفي بالمركز الـ 12 ويتواجد ضمن مجموعة القسم الأوّل للتصفيات.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 21 1:32.319  
2 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 21 1:32.449 0.130
3 21 Italy فرانكو موربيديلي 22 1:32.476 0.157
4 43 Australia جاك ميلر 16 1:32.503 0.184
5 35 United Kingdom كال كراتشلو 21 1:32.558 0.239
6 5 France يوهان زاركو 23 1:32.631 0.312
7 46 Italy فالنتينو روسي 21 1:32.640 0.321
8 12 Spain مافيريك فينياليس 22 1:32.648 0.329
9 44 Spain بول إسبارغارو 19 1:32.660 0.341
10 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 22 1:32.686 0.367
11 33 South Africa براد بيندر 21 1:32.739 0.420
12 36 Spain جوان مير 19 1:32.792 0.473
13 42 Spain أليكس رينز 18 1:33.204 0.885
14 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 20 1:33.290 0.971
15 53 Spain تيتو راباط 25 1:33.293 0.974
16 9 Italy دانيلو بيتروشي 21 1:33.297 0.978
17 73 Spain أليكس ماركيز 21 1:33.376 1.057
18 41 Spain أليكس إسبارغارو 21 1:33.470 1.151
19 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 20 1:33.482 1.163
20 27 Spain إيكر ليكونا 22 1:33.499 1.180
21 6 Germany ستيفان برادل 22 1:33.686 1.367
22 38 United Kingdom برادلي سميث 17 1:33.757 1.438
كوارتارارو: من السهل خسارة فرصة المنافسة على اللقب بخطأ "غبيّ"

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