موتو جي بي: كوارتارارو يتقدم ثنائية ياماها في التجارب الحرة الثالثة في لومان

ساهمت الأجواء الجافة على حلبة لومان اليوم في كسر أفضل أزمنة الأمس سريعًا، حيث كان كوارتارارو أوّل درّاج يقفز في قائمة أسرع الأزمنة المجمعة من المركز الـ 11 إلى المركز الثالث.

بينما حسّن زميله في "بيتروناس اس آر تي" فرانكو موربيديللي أزمنته ليتقدم إلى المركز الثاني، في حين تقدم فالنتينو روسي الدرّاج المصنعي لياماها إلى المركز السادس.

وبعد مرور سبع دقائق من الحصة، تفوّق كوارتارارو على زمن جاك ميلر من الأمس مسجلًا دقيقة و33.779 ثانية، قبل أن يحسّنه إلى دقيقة و33.400 ثانية.

وقد أحكمت ياماها سيطرتها على قمة جدول الأزمنة منذ تلك اللحظة، حيث سرّع كوارتارارو من وتيرته على نحوٍ أكبر مسجلًا دقيقة و33.301 ثانية، قبل أن يتقدم عليه موربيديللي بدقيقة و33.279 ثانية.

لكنّ كوارتارارو عاد للإطاحة بزميله مع سلسلة من أسرع اللفات بلغ توقيت أفضلها دقيقة و32.974 ثانية.

وقبل 12 دقيقة من النهاية، سجّل الفرنسي الزمن الأسرع في الحصة والذي بلغ دقيقة و32.319 ثانية، بينما كان يحاول بقية الدرّاجين تحسين أزمنتهم من أجل مرور مباشر إلى القسم الثاني للتصفيات.

أقرب ملاحقي كوارتارارو كان درّاج "تيك 3 كاي تي ام" ميغيل أوليفيرا بفارق 0.130 ثانية، بينما أكمل مروبيديللي ترتيب الثلاثة الأوائل أمام ميلر.

المركز الخامس كان من نصيب مافيريك فينياليس درّاج ياماها المصنعي أمام كال كراتشلو درّاج "ال سي آر هوندا".

سابعًا حلّ يوهان زاركو أمام روسي وبول إسبارغارو. فيما كان أندريا دوفيزيوزو درّاج دوكاتي آخر المنتقلين مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات.

جديرٌ بالذكر أنّ مير سقط من على دراجته سوزوكي عند المنعطف الثاني خلال آخر دقيقتين من الحصة، ليكتفي بالمركز الـ 12 ويتواجد ضمن مجموعة القسم الأوّل للتصفيات.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: