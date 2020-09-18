موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو

تعود الموتو جي بي للتسابق على ذات الحلبة لجولة ثانية على التوالي وللمرّة الثالثة هذا الموسم.

ووضع الفائز بسباق نهاية الأسبوع الماضي فرانكو موربيديللي المعيار في المراحل المبكّرة على متن درّاجته بيتروناس ياماها عبر توقيت وقدره 1:33.194 دقيقة، إلى أن تغلّب عليه بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام بفارق 0.8 ثانية.

لكنّ موربيديللي عاد لاحقًا للتفوّق على زمن إسبغارور بشكلٍ طفيف بالتوجّه إلى منتصف الحصّة.

وبعد أن عانى نهاية الأسبوع الماضي للتوصّل إلى إعدادات مناسبة لدرّاجته دوكاتي، تقدّم أندريا دوفيزيوزو إلى الصدارة بدقيقة و32.152 ثانية.

وبقي ذلك الزمن ثابتًا لفترة إلى أن أصبح جوان مير درّاج سوزوكي أوّل من يكسر حاجز الـ 92 ثانية عبر تسجيله 1:31.926 دقيقة.

لكنّ كوارتارور، الذي وصف درّاجة سوزوكي بـ "المثاليّة" أمسٍ الخميس، تقدّم إلى الصدارة بـ 1:31.721 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وانتقل زميله موربيديللي إلى إطارٍ خلفي قاسٍ في النهاية، ونجح في التواجد على بُعد 0.090 ثانية عن زميله، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب الثلاثة الأوائل.

وتراجع مير إلى المركز الرابع في النهاية وتقدّم على كلٍ من ميغيل أوليفيرا وتاكاكي ناكاغامي.

وتواجد دوفيزيوزو في المركز السابع في النهاية بـ 1:31.152 دقيقة، وحلّ خلفه يوهان زاركو، بينما أكمل أليكس إسبارغارو وفرانشيسكو بانيايا ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا ثنائيّ فريق ياماها المصنعيّ مافيريك فينياليس وفالنتينو روسي فلم يضغطا في النهاية لتسجيل أزمنة سريعة واكتفيا بالمركزين الـ 13 والـ 17 على التوالي.

نتيجة الحصّة: