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موتو جي بي / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو

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موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو
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تصدّر فابيو كوارتارارو ثنائيّة بيتروناس ياماها في التجارب الحرّة الأولى المتقاربة ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للموتو جي بي على حلبة ميزانو.

تعود الموتو جي بي للتسابق على ذات الحلبة لجولة ثانية على التوالي وللمرّة الثالثة هذا الموسم.

ووضع الفائز بسباق نهاية الأسبوع الماضي فرانكو موربيديللي المعيار في المراحل المبكّرة على متن درّاجته بيتروناس ياماها عبر توقيت وقدره 1:33.194 دقيقة، إلى أن تغلّب عليه بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام بفارق 0.8 ثانية.

لكنّ موربيديللي عاد لاحقًا للتفوّق على زمن إسبغارور بشكلٍ طفيف بالتوجّه إلى منتصف الحصّة.

وبعد أن عانى نهاية الأسبوع الماضي للتوصّل إلى إعدادات مناسبة لدرّاجته دوكاتي، تقدّم أندريا دوفيزيوزو إلى الصدارة بدقيقة و32.152 ثانية.

وبقي ذلك الزمن ثابتًا لفترة إلى أن أصبح جوان مير درّاج سوزوكي أوّل من يكسر حاجز الـ 92 ثانية عبر تسجيله 1:31.926 دقيقة.

لكنّ كوارتارور، الذي وصف درّاجة سوزوكي بـ "المثاليّة" أمسٍ الخميس، تقدّم إلى الصدارة بـ 1:31.721 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة.

وانتقل زميله موربيديللي إلى إطارٍ خلفي قاسٍ في النهاية، ونجح في التواجد على بُعد 0.090 ثانية عن زميله، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب الثلاثة الأوائل.

وتراجع مير إلى المركز الرابع في النهاية وتقدّم على كلٍ من ميغيل أوليفيرا وتاكاكي ناكاغامي.

وتواجد دوفيزيوزو في المركز السابع في النهاية بـ 1:31.152 دقيقة، وحلّ خلفه يوهان زاركو، بينما أكمل أليكس إسبارغارو وفرانشيسكو بانيايا ترتيب العشرة الأوائل.

أمّا ثنائيّ فريق ياماها المصنعيّ مافيريك فينياليس وفالنتينو روسي فلم يضغطا في النهاية لتسجيل أزمنة سريعة واكتفيا بالمركزين الـ 13 والـ 17 على التوالي.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:31.721     165.946 289
2 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:31.811 0.090 0.090 165.784 291
3 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 20 1:31.841 0.120 0.030 165.729 296
4 36 Spain جوان مير سوزوكي 15 1:31.926 0.205 0.085 165.576 291
5 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 21 1:31.965 0.244 0.039 165.506 295
6 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 21 1:32.102 0.381 0.137 165.260 294
7 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 20 1:32.152 0.431 0.050 165.170 296
8 5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 1:32.170 0.449 0.018 165.138 293
9 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 17 1:32.185 0.464 0.015 165.111 293
10 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:32.410 0.689 0.225 164.709 298
11 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 23 1:32.435 0.714 0.025 164.664 295
12 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 21 1:32.437 0.716 0.002 164.661 295
13 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 21 1:32.589 0.868 0.152 164.391 289
14 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 18 1:32.611 0.890 0.022 164.351 292
15 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 1:32.627 0.906 0.016 164.323 295
16 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:32.634 0.913 0.007 164.311 291
17 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 22 1:32.832 1.111 0.198 163.960 288
18 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 21 1:33.101 1.380 0.269 163.486 291
19 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 23 1:33.183 1.462 0.082 163.343 290
20 6 Germany ستيفان برادل هوندا 21 1:33.384 1.663 0.201 162.991 290
21 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 24 1:33.496 1.775 0.112 162.796 292
كوارتارارو "بدأ يتعوّد" على قيادة درّاجة ياماها المليئة بالمشاكل

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كوارتارارو "بدأ يتعوّد" على قيادة درّاجة ياماها المليئة بالمشاكل
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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