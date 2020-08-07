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موتو جي بي / جائزة التشيك الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة بيتروناس ياماها في التجارب الحرّة الثانية في التشيك

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موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة بيتروناس ياماها في التجارب الحرّة الثانية في التشيك
من قبل:
07-08-2020

تفوّق فابيو كوارتارارو على زميله في صفوف فريق بيتروناس ياماها فرانكو موربيديللي بفارق 0.007 ثانية ليتصدّر التجارب الحرّة الثانية لجائزة التشيك الكبرى للموتو جي بي.

وضع دانيلو بيتروشي درّاج دوكاتي المعيار مبكّرًا في بداية الحصّة، لكن سرعان ما تغلّب عليه بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام.

لكنّ كوارتارارو متصدّر الترتيب العام عاد لتسجيل 1:57.564 دقيقة ليزيح إسبارغارو عن الصدارة، بالرغم من أنّه لم ينعم بها طويلًا بعد أن تفوّق عليه جوان مير بعشرٍ من الثانية.

وبقي الترتيب على حاله إلى حين الدخول في الدقائق الستّ الأخيرة عندما انتقل الجميع إلى الإطارات الليّنة من أجل تقديم بعض اللفّات السريعة.

وتقدّم موربيديللي إلى الصدارة آنذاك بدقيقة واحدة و56.509 ثانية، وبقي زمنه ثابتًا إلى حين رفع العلم الشطرنجيّ، لكنّ زميله كوارتارارو أكمل لفّته الختاميّة أسرع منه بـ 0.007 ثانية ليضمن الصدارة.

وأكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الثلاثة الأوائل لصالح تيك 3 كاي تي ام وبفارق 0.048 ثانية فقط عن الصدارة، حيث كانت البيانات التي جمعها داني بيدروسا درّاج اختبارات الصانع النمساوي على ذات الحلبة الشهر الماضي مفيدة حتّى الآن.

وحلّ يوهان زاركو رابعًا أمام مافيريك فينياليس درّاج الفريق المصنعيّ لياماها.

وتراجع مير إلى المركز السادس أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، بينما كان المركز الثامن من نصيب شقيقه بول.

أمّا تاكاكي ناكاغامي متصدّر الحصّة الأولى فقد كان أفضل درّاجي هوندا مجدّدًا في المركز التاسع، بينما أكمل جاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل.

واكتفى فالنتينو روسي بالمركز الـ 12 أمام أليكس رينز درّاج سوزوكي الذي يُواصل التعافي من إصابته.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 15 1:56.502     166.956 307
2 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 18 1:56.509 0.007 0.007 166.946 306
3 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 17 1:56.550 0.048 0.041 166.888 311
4 5 France يوهان زاركو دوكاتي 18 1:56.583 0.081 0.033 166.840 313
5 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 17 1:56.668 0.166 0.085 166.719 307
6 36 Spain جوان مير سوزوكي 16 1:56.876 0.374 0.208 166.422 308
7 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 15 1:57.041 0.539 0.165 166.187 312
8 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 13 1:57.059 0.557 0.018 166.162 313
9 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 18 1:57.073 0.571 0.014 166.142 309
10 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 1:57.109 0.607 0.036 166.091 312
11 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 15 1:57.279 0.777 0.170 165.850 308
12 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 19 1:57.290 0.788 0.011 165.835 307
13 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 14 1:57.354 0.852 0.064 165.744 309
14 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 16 1:57.620 1.118 0.266 165.369 312
15 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 18 1:57.635 1.133 0.015 165.348 313
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 16 1:57.688 1.186 0.053 165.274 311
17 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 14 1:57.777 1.275 0.089 165.149 305
18 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 16 1:57.865 1.363 0.088 165.026 312
19 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 16 1:58.161 1.659 0.296 164.612 309
20 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 15 1:58.378 1.876 0.217 164.310 307
21 6 Germany ستيفان برادل هوندا 17 1:58.424 1.922 0.046 164.247 311
  63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 0          
موتو جي بي: ناكاغامي في صدارة التجارب الحرّة الأولى في برنو

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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة التشيك الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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