موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة بيتروناس ياماها في التجارب الحرّة الثانية في التشيك

وضع دانيلو بيتروشي درّاج دوكاتي المعيار مبكّرًا في بداية الحصّة، لكن سرعان ما تغلّب عليه بول إسبارغارو درّاج كاي تي ام.

لكنّ كوارتارارو متصدّر الترتيب العام عاد لتسجيل 1:57.564 دقيقة ليزيح إسبارغارو عن الصدارة، بالرغم من أنّه لم ينعم بها طويلًا بعد أن تفوّق عليه جوان مير بعشرٍ من الثانية.

وبقي الترتيب على حاله إلى حين الدخول في الدقائق الستّ الأخيرة عندما انتقل الجميع إلى الإطارات الليّنة من أجل تقديم بعض اللفّات السريعة.

وتقدّم موربيديللي إلى الصدارة آنذاك بدقيقة واحدة و56.509 ثانية، وبقي زمنه ثابتًا إلى حين رفع العلم الشطرنجيّ، لكنّ زميله كوارتارارو أكمل لفّته الختاميّة أسرع منه بـ 0.007 ثانية ليضمن الصدارة.

وأكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الثلاثة الأوائل لصالح تيك 3 كاي تي ام وبفارق 0.048 ثانية فقط عن الصدارة، حيث كانت البيانات التي جمعها داني بيدروسا درّاج اختبارات الصانع النمساوي على ذات الحلبة الشهر الماضي مفيدة حتّى الآن.

وحلّ يوهان زاركو رابعًا أمام مافيريك فينياليس درّاج الفريق المصنعيّ لياماها.

وتراجع مير إلى المركز السادس أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، بينما كان المركز الثامن من نصيب شقيقه بول.

أمّا تاكاكي ناكاغامي متصدّر الحصّة الأولى فقد كان أفضل درّاجي هوندا مجدّدًا في المركز التاسع، بينما أكمل جاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل.

واكتفى فالنتينو روسي بالمركز الـ 12 أمام أليكس رينز درّاج سوزوكي الذي يُواصل التعافي من إصابته.

نتيجة الحصّة: