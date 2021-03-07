موتو جي بي: كوارتارارو يتفوّق على ميلر في تجارب الأحد في قطر

مثلما هو معتاد في تجارب قطر فإنّ الساعات الأولى من اليوم كانت خفيفة الحركة على المسار، حيث تواجد أربعة درّاجين فقط على المسار خلال الساعة الأولى.

لكنّ الحركة بدأت تزداد لاحقًا وكان يوهان زاركو الأسرع مع نهاية الساعة الثانية من اليوم بتوقيت وقدره 1:55.796 دقيقة على متن درّاجة دوكاتي بخصائص 2021، وذلك في ظلّ اختبار الصانع الإيطاليّ لجُنيّحٍ سفليٍ رفقة كاي تي ام وهوندا وأبريليا.

وتقدّم فرانشيسكو بانيايا على زاركو في الساعة الثالثة بفارق أكثر من عُشرين من الثانية.

وسرعان ما بدأت التداول على المركز الأوّل منذ ذلك الحين وهو ما كان يعني تحسّنًا واضحًا في الأزمنة، خاصة بالمقارنة مع اليوم الافتتاحيّ.

وتقدّم ميلر إلى الصدارة مع بقاء ساعتين ونصف بتوقيت وقدره 1:54.367 دقيقة، وأمضى الأسترالي أغلب يومه في تقييم حزمة انسيابيّة جديدة جلبتها دوكاتي.

لكنّ الغلبة كانت من نصيب كوارتارارو في النهاية بعد أن كان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 114 ثانية بتوقيت بلغ 1:53.940 دقيقة.

وتفوّق الفرنسيّ على ميلر وأليكس إسبارغارو متصدّر السبت، بينما حلّ فرانكو موربيديللي رابعًا لصالح فريق بيتروناس ياماها.

وكان المركز الخامس من نصيب ستيفان برادل الذي تفوّق بدوره على زاركو ومافيريك فينياليس.

أمّا حامل اللقب جوان مير فقد حلّ تاسعًا بعد أن أمضى أغلب يومه في تقييم هيكلٍ جديد من سوزوكي وعدّة إعدادات إلكترونيّة مختلفة.

وأكمل فرانشيسكو بانيايا ترتيب العشرة الأوائل أمام أليكس رينز درّاج سوزوكي الآخر.