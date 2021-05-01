موتو جي بي: كوارتارارو يتفوّق على موربيديللي زميل الأمس لينطلق أوّلًا في خيريز

كانت المنافسة على أشدّها منذ بداية القسم الثاني من التصفيات، حيث سجّل كورتارارو الزمن الأسرع مع نهاية الطلعة الأولى بتوقيت وقدره 1:36.807 دقيقة، لكنّ فرانكو موربيديللي زميله العام الماضي كان خلفه مباشرة على بُعد 0.005 ثانية فقط.

كما أنّ بقيّة الدرّاجين خلفهما كانوا متقاربين للغاية في ظلّ تغطية أقلّ من ثلاثة أعشارٍ من الثانية للستّة الأوائل.

وعاد الجميع إثر ذلك على إطار جديد للإقدام على المحاولة الأخيرة الحاسمة.

وواجه أغلب الدرّاجين بعض الصعوبات لتحسين أزمنتهم، لكنّ كوارتارارو تمكّن من تحسين زمنه ب0.052 ثانية ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وبقي زمن موربيديللي كافيًا ليضمن له المركز الثاني على شبكة الانطلاق، في حين قفز جاك ميلر درّاج دوكاتي إلى المركز الثالث ليُكمل عقد الصفّ الأوّل.

وحلّ زميله فرانشيسكو بانياي رابعًا أمام تاكاكي ناكاغامي الذي كان أفضل درّاجي هوندا.

أمّا مافيريك فينياليس زميله كوارتارارو في صفوف الفريق المصنعيّ لياماها فقد اكتفى بالمركز السابع وسينطلق أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا وثنائيّ سوزوكي أليكس رينز وجوان مير.

وكان مارك ماركيز قد فشل في العبور إلى القسم الثاني بعد عودته من الفحوصات في المستشفى، وسينطلق الإسباني من المركز الـ 14.

نتيجة القسم الثاني:

نتيجة القسم الأوّل: