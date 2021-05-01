موتو جي بي: كوارتارارو يتفوّق على موربيديللي زميل الأمس لينطلق أوّلًا في خيريز
واصل فابيو كوارتارارو أداءه اللافت مع انطلاقة موسم 2021 من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" ليضمن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة إسبانيا الكبرى متفوّقًا بـ 0.057 ثانية على فرانكو موربيديللي درّاج الفريق الرديف لياماها.
كانت المنافسة على أشدّها منذ بداية القسم الثاني من التصفيات، حيث سجّل كورتارارو الزمن الأسرع مع نهاية الطلعة الأولى بتوقيت وقدره 1:36.807 دقيقة، لكنّ فرانكو موربيديللي زميله العام الماضي كان خلفه مباشرة على بُعد 0.005 ثانية فقط.
كما أنّ بقيّة الدرّاجين خلفهما كانوا متقاربين للغاية في ظلّ تغطية أقلّ من ثلاثة أعشارٍ من الثانية للستّة الأوائل.
وعاد الجميع إثر ذلك على إطار جديد للإقدام على المحاولة الأخيرة الحاسمة.
وواجه أغلب الدرّاجين بعض الصعوبات لتحسين أزمنتهم، لكنّ كوارتارارو تمكّن من تحسين زمنه ب0.052 ثانية ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.
وبقي زمن موربيديللي كافيًا ليضمن له المركز الثاني على شبكة الانطلاق، في حين قفز جاك ميلر درّاج دوكاتي إلى المركز الثالث ليُكمل عقد الصفّ الأوّل.
وحلّ زميله فرانشيسكو بانياي رابعًا أمام تاكاكي ناكاغامي الذي كان أفضل درّاجي هوندا.
أمّا مافيريك فينياليس زميله كوارتارارو في صفوف الفريق المصنعيّ لياماها فقد اكتفى بالمركز السابع وسينطلق أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا وثنائيّ سوزوكي أليكس رينز وجوان مير.
وكان مارك ماركيز قد فشل في العبور إلى القسم الثاني بعد عودته من الفحوصات في المستشفى، وسينطلق الإسباني من المركز الـ 14.
نتيجة القسم الثاني:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|7
|1:36.755
|164.568
|2
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|8
|1:36.812
|0.057
|0.057
|164.471
|3
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|8
|1:36.860
|0.105
|0.048
|164.389
|4
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|8
|1:36.960
|0.205
|0.100
|164.220
|5
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|8
|1:37.008
|0.253
|0.048
|164.139
|6
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|7
|1:37.054
|0.299
|0.046
|164.061
|7
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|8
|1:37.070
|0.315
|0.016
|164.034
|8
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|8
|1:37.085
|0.330
|0.015
|164.008
|9
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|8
|1:37.124
|0.369
|0.039
|163.943
|10
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|9
|1:37.154
|0.399
|0.030
|163.892
|11
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|4
|1:37.467
|0.712
|0.313
|163.366
|12
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|8
|1:37.502
|0.747
|0.035
|163.307
نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|السرعة القصوى
|1
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|8
|1:36.916
|164.294
|285
|2
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|8
|1:37.350
|0.434
|0.434
|163.562
|288
|3
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|8
|1:37.407
|0.491
|0.057
|163.466
|291
|4
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|7
|1:37.489
|0.573
|0.082
|163.329
|291
|5
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|8
|1:37.675
|0.759
|0.186
|163.018
|293
|6
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|8
|1:37.746
|0.830
|0.071
|162.899
|291
|7
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|8
|1:37.915
|0.999
|0.169
|162.618
|284
|8
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|8
|1:37.925
|1.009
|0.010
|162.601
|290
|9
|9
|دانيلو بيتروشي
|كاي تي ام
|8
|1:38.065
|1.149
|0.140
|162.369
|284
|10
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|8
|1:38.069
|1.153
|0.004
|162.363
|289
|11
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|7
|1:38.139
|1.223
|0.070
|162.247
|285
|12
|32
|لورينزو سافادوري
|أبريليا
|7
|1:38.325
|1.409
|0.186
|161.940
|285
|13
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|8
|1:38.641
|1.725
|0.316
|161.421
|287
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