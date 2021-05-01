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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو يتفوّق على موربيديللي زميل الأمس لينطلق أوّلًا في خيريز

واصل فابيو كوارتارارو أداءه اللافت مع انطلاقة موسم 2021 من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" ليضمن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة إسبانيا الكبرى متفوّقًا بـ 0.057 ثانية على فرانكو موربيديللي درّاج الفريق الرديف لياماها.

موتو جي بي: كوارتارارو يتفوّق على موربيديللي زميل الأمس لينطلق أوّلًا في خيريز

كانت المنافسة على أشدّها منذ بداية القسم الثاني من التصفيات، حيث سجّل كورتارارو الزمن الأسرع مع نهاية الطلعة الأولى بتوقيت وقدره 1:36.807 دقيقة، لكنّ فرانكو موربيديللي زميله العام الماضي كان خلفه مباشرة على بُعد 0.005 ثانية فقط.

كما أنّ بقيّة الدرّاجين خلفهما كانوا متقاربين للغاية في ظلّ تغطية أقلّ من ثلاثة أعشارٍ من الثانية للستّة الأوائل.

وعاد الجميع إثر ذلك على إطار جديد للإقدام على المحاولة الأخيرة الحاسمة.

وواجه أغلب الدرّاجين بعض الصعوبات لتحسين أزمنتهم، لكنّ كوارتارارو تمكّن من تحسين زمنه ب0.052 ثانية ليضمن قطب الانطلاق الأوّل.

وبقي زمن موربيديللي كافيًا ليضمن له المركز الثاني على شبكة الانطلاق، في حين قفز جاك ميلر درّاج دوكاتي إلى المركز الثالث ليُكمل عقد الصفّ الأوّل.

وحلّ زميله فرانشيسكو بانياي رابعًا أمام تاكاكي ناكاغامي الذي كان أفضل درّاجي هوندا.

أمّا مافيريك فينياليس زميله كوارتارارو في صفوف الفريق المصنعيّ لياماها فقد اكتفى بالمركز السابع وسينطلق أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا وثنائيّ سوزوكي أليكس رينز وجوان مير.

وكان مارك ماركيز قد فشل في العبور إلى القسم الثاني بعد عودته من الفحوصات في المستشفى، وسينطلق الإسباني من المركز الـ 14.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 7 1:36.755     164.568
2 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 8 1:36.812 0.057 0.057 164.471
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 8 1:36.860 0.105 0.048 164.389
4 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 8 1:36.960 0.205 0.100 164.220
5 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 8 1:37.008 0.253 0.048 164.139
6 5 France يوهان زاركو دوكاتي 7 1:37.054 0.299 0.046 164.061
7 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 8 1:37.070 0.315 0.016 164.034
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 8 1:37.085 0.330 0.015 164.008
9 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 8 1:37.124 0.369 0.039 163.943
10 36 Spain جوان مير سوزوكي 9 1:37.154 0.399 0.030 163.892
11 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 4 1:37.467 0.712 0.313 163.366
12 6 Germany ستيفان برادل هوندا 8 1:37.502 0.747 0.035 163.307

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س السرعة القصوى
1 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 8 1:36.916     164.294 285
2 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 8 1:37.350 0.434 0.434 163.562 288
3 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 8 1:37.407 0.491 0.057 163.466 291
4 93 Spain مارك ماركيز هوندا 7 1:37.489 0.573 0.082 163.329 291
5 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 8 1:37.675 0.759 0.186 163.018 293
6 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 8 1:37.746 0.830 0.071 162.899 291
7 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 8 1:37.915 0.999 0.169 162.618 284
8 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 8 1:37.925 1.009 0.010 162.601 290
9 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 8 1:38.065 1.149 0.140 162.369 284
10 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 8 1:38.069 1.153 0.004 162.363 289
11 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 7 1:38.139 1.223 0.070 162.247 285
12 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 7 1:38.325 1.409 0.186 161.940 285
13 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 8 1:38.641 1.725 0.316 161.421 287
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موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الثالثة وماركيز يتعرّض لحادث كبير في خيريز

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موتو جي بي: ناكاغامي يتصدّر التجارب الثالثة وماركيز يتعرّض لحادث كبير في خيريز
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