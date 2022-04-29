موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية وماركيز يسقط في خيريز

ساهمت درجات الحرارة الأعلى في فترة ما بعد الظهر في تسجيل الدراجين لأزمنة أسرع من الحصة الأولى.

وكانت الصدارة المبكرة من نصيب فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي مع دقيقة و38.174 ثانية، لكن سرعان ما أطاح به حامل اللقب كوارتارارو مع دقيقة و37.970 ثانية.

وظل زمن الفرنسي صامدًا حتى انتصاف الحصة، مع قدوم جوان مير دراج سوزوكي وتسجيله دقيقة و37.881 ثانية قبل أن يُزيحه أليكس إسبارغارو دراج أبريليا مع دقيقة و37.878 ثانية.

فيما شهدت الحصة سقوط ماركيز عند منعطف داني بيدروسا قبل 20 دقيقة من النهاية، لكنه وبعد ثوان لاحقة، سقط من جديد عند المنعطف التاسع.

ومع وضع الدراجين لإطارات جديدة قبل 7 دقائق من نهاية الحصة، بدأت الأزمنة بالتهاوي سريعًا، حيث سرعان ما تقدم تاكاكي ناكاغامي دراج ال سي آر هوندا إلى الصدارة مع دقيقة و37.778 ثانية.

لكن بانيايا عاد ليعتلي قمة جدول الأزمنة مع دقيقة و37.283 ثانية وحسّن ذلك إلى دقيقة و37.263 ثانية.

بيد أن كوارتارارو هو من أطلق الرصاصة الأخيرة بتسجيله دقيقة و37.071 ثانية ليتقدم إلى الصدارة بفارق 0.201 ثانية عن صاحب المركز الثاني ومتصدر ترتيب البطولة إينيا باستيانيني.

بانيايا أكمل المراكز الثلاثة الأولى أمام جورج مارتين وناكاغامي وبراند بيندر وبول إسبارغارو.

أليكس رينز دراج سوزوكي ومافيريك فينياليس دراج أبريليا وجاك ميلر دراج دوكاتي أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: