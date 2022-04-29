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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية وماركيز يسقط في خيريز

أمسك فابيو كوارتارارو دراج ياماها بزمام المبادرة في التجارب الحرة الثانية لجائزة إسبانيا الكبرى في "الموتو جي بي"، في الوقت الذي تركت فيه حادثتان مارك ماركيز في المركز الـ 19.

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية وماركيز يسقط في خيريز

ساهمت درجات الحرارة الأعلى في فترة ما بعد الظهر في تسجيل الدراجين لأزمنة أسرع من الحصة الأولى.

وكانت الصدارة المبكرة من نصيب فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي مع دقيقة و38.174 ثانية، لكن سرعان ما أطاح به حامل اللقب كوارتارارو مع دقيقة و37.970 ثانية.

وظل زمن الفرنسي صامدًا حتى انتصاف الحصة، مع قدوم جوان مير دراج سوزوكي وتسجيله دقيقة و37.881 ثانية قبل أن يُزيحه أليكس إسبارغارو دراج أبريليا مع دقيقة و37.878 ثانية.

فيما شهدت الحصة سقوط ماركيز عند منعطف داني بيدروسا قبل 20 دقيقة من النهاية، لكنه وبعد ثوان لاحقة، سقط من جديد عند المنعطف التاسع.

ومع وضع الدراجين لإطارات جديدة قبل 7 دقائق من نهاية الحصة، بدأت الأزمنة بالتهاوي سريعًا، حيث سرعان ما تقدم تاكاكي ناكاغامي دراج ال سي آر هوندا إلى الصدارة مع دقيقة و37.778 ثانية.

لكن بانيايا عاد ليعتلي قمة جدول الأزمنة مع دقيقة و37.283 ثانية وحسّن ذلك إلى دقيقة و37.263 ثانية.

بيد أن كوارتارارو هو من أطلق الرصاصة الأخيرة بتسجيله دقيقة و37.071 ثانية ليتقدم إلى الصدارة بفارق 0.201 ثانية عن صاحب المركز الثاني ومتصدر ترتيب البطولة إينيا باستيانيني.

بانيايا أكمل المراكز الثلاثة الأولى أمام جورج مارتين وناكاغامي وبراند بيندر وبول إسبارغارو.

أليكس رينز دراج سوزوكي ومافيريك فينياليس دراج أبريليا وجاك ميلر دراج دوكاتي أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 19 1:37.071  
2 23 Italy إنيا باستيانيني 20 1:37.272 0.201
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 18 1:37.283 0.212
4 89 Spain خورخي مارتن 19 1:37.368 0.297
5 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 21 1:37.581 0.510
6 33 South Africa براد بيندر 19 1:37.585 0.514
7 44 Spain بول إسبارغارو 21 1:37.590 0.519
8 42 Spain أليكس رينز 22 1:37.726 0.655
9 12 Spain مافيريك فينياليس 19 1:37.759 0.688
10 43 Australia جاك ميلر 18 1:37.762 0.691
11 5 France يوهان زاركو 18 1:37.830 0.759
12 36 Spain جوان مير 20 1:37.842 0.771
13 41 Spain أليكس إسبارغارو 16 1:37.848 0.777
14 21 Italy فرانكو موربيديلي 18 1:37.952 0.881
15 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 19 1:38.012 0.941

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موتو جي بي: بانيايا يتفوّق على كوارتارارو في التجارب الحرة الثالثة في خيريز
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