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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثانية في ميزانو

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موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثانية في ميزانو

تصدر فابيو كوارتارارو دراج بيتروناس ياماها التجارب الحرة الثانية لجائزة سان مارينو الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، أمام فرانكو موربيديللي.

كان أليكس رينز أول من سجل الزمن الأسرع مع دقيقة و34.050 ثانية، لكن سرعان ما تفوق عليه إيكر لوكونا ناشئ "تيك 3".

وواصل مافيريك فينياليس دراج ياماها ومتصدر التجارب الحرة الأولى استعماله للإطار القاسي الذي أنهى الحصة الأولى معه، حيث انتقل إلى الصدارة مع دقيقة و33.817 ثانية، قبل أن يتفوق عليه بول أسبارغارو.

تصدر كوارتارارو الأزمنة مع دقيقة و33.370 ثانية، لكن جوان مير سرعان ما كسره ليصعد إلى المركز الأول.

وتبادل كل من رينز وكوارتارارو المواقع خلال الحصة مع دخول نصفها الثاني، وبالرغم من لفات فينياليس السريعة لكن براد بيندر دفع بدراجته "كاي تي ام" إلى الصدارة مع بقاء أربع دقائق على النهاية.

مركزه الأول المؤقت لم يدم طويلاً مع تقدم موربيديللي بدقيقة و32.367 ثانية.

لكن كوارتارارو انتزع الصدارة في الحصة مع دقيقة و32.189 ثانية ليكون السائق الأسرع بين الجميع.

موربيديللي أنهى الحصة ثانياً أمام أسبارغارو، بينما احتل لوكونا المركز الرابع أمام فالنتينو روسي الذي سجل زمنه السريع مع إطار "ميديوم".

فينياليس اكتفى بالمركز السادس، بينما احتل دانيلو بيتروشي المركز السابع متقدماً على براد بيندر وميغيل أوليفييرا، أما أليكس أسبارغارو فأكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

النتائج هنا.

فينياليس يتصدر التجارب الحرة الأولى في ميزانو بفارق نصف ثانية

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