تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون رُغم حادثته المخيفة
موتو جي بي / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون رغم إصابة كاحله

فرض فابيو كوارتارارو متصدر ترتيب "الموتو جي بي" سيطرته على التجارب الحرة الثانية لجائزة بريطانيا الكبرى على متن دراجته ياماها، على الرُغم من تعرضه لحادثة عنيفة تركت إصابة على كاحله.

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون رغم إصابة كاحله

بعد لحظات من تسجيله أسرع زمن مبدئي، انزلقت دراج كوارتارارو عند منعطف فالي الأيسر بينما كان يقود على إطار خلفي قاسٍ.

ووجد الفرنسي صعوبة في الوقوف على قدميه، حيث كان بحاجة للمساعدة في البداية من قِبَل المارشلز، حيث عانى في الوقوف على كاحله الأيسر تحديدًا، بيد أنه سرعان ما كان قادرًا على السير بدون مساعدة عائدًا إلى مرآب فريقه.

وعلى عكس الحصة الصباحية، شهدت التجارب الثانية زيادة في التماسك على المسار، لتشهد الأزمنة المجمعة تحسنًا ملحوظًا.

وقد سجّل أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقتين و02.484 ثانية، قبل أن يُطيح بها كوارتارارو مع دقيقتين و02.447 ثانية.

وفي ظل دراما كوارتارارو، نجح أليكس إسبارغارو بتسجيل أسرع أزمنة الجمعة مع دقيقة و00.670 ثانية قبل أن يحسّنه إلى دقيقتين و00.467 ثانية.

وقد عاد كوارتارارو إلى الحلبة على دراجته الثانية قبل أكثر من 20 دقيقة من النهاية، إذ سرعان ما طار حول الحلبة  ليستعيد الصدارة من جديد مع دقيقتين و00.138 ثانية، قبل أن يحسنه إلى دقيقتين و00.132 ثانية قبل 10 دقائق من النهاية.

وضمن محاولته قبل الأخيرة، كسر الفرنسي حاجز الدقيقتين ليسجل دقيقة و59.317 ثانية بفارق 8 أعشار من الثانية عن البقية.

أقرب منافسي كوارتارارو كان جاك ميلر دراج دوكاتي الذي حل ثانيًا أمام خورخي مارتين.

المركز الرابع ذهب إلى بول إسبارغارو أمام زميله في هوندا مارك ماركيز.

فرانشيسكو بانيايا حل سادسًا أمام أليكس إسبارغارو وبراد بيندر، فيما أكمل أليكس رينز وفالنتينو روسي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 12 1:59.317  
2 43 Australia جاك ميلر 15 1:59.829 0.512
3 89 Spain خورخي مارتن 15 1:59.939 0.622
4 44 Spain بول إسبارغارو 17 2:00.035 0.718
5 93 Spain مارك ماركيز 15 2:00.051 0.734
6 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 16 2:00.102 0.785
7 41 Spain أليكس إسبارغارو 16 2:00.219 0.902
8 33 South Africa براد بيندر 15 2:00.315 0.998
9 42 Spain أليكس رينز 16 2:00.392 1.075
10 46 Italy فالنتينو روسي 15 2:00.400 1.083
11 27 Spain إيكر ليكونا 15 2:00.413 1.096
12 23 Italy إنيا باستيانيني 14 2:00.548 1.231
13 36 Spain جوان مير 16 2:00.725 1.408
14 5 France يوهان زاركو 14 2:00.810 1.493
15 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 15 2:00.870 1.553
المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون رُغم حادثته المخيفة

المقال السابق

موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون رُغم حادثته المخيفة
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا

1 س
2
فورمولا 1

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"

3
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى المتقلّبة في بلجيكا

4 س
4
فورمولا 1

التغييرات التقنيّة التي أدخلتها فيراري لتعزيز أداء السيارة الحمراء

6 س
5
فورمولا 1

11 سائقاً يستعملون محركهم الثالث والأخير لهذا الموسم في بلجيكا

3 س
أحدث الأخبار
موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون رغم إصابة كاحله
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون رغم إصابة كاحله

42د
موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون رُغم حادثته المخيفة
موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون رُغم حادثته المخيفة

4 س
موتو جي بي: كوارتارارو "ليس حزينًا" حيال مغادرة فينياليس لياماها
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو "ليس حزينًا" حيال مغادرة فينياليس لياماها

21 س
فريق "اس آر تي" يُغادر الموتو جي بي والاتّجاه للإعلان عن فريق جديد في ميزانو
موتو جي بي

فريق "اس آر تي" يُغادر الموتو جي بي والاتّجاه للإعلان عن فريق جديد في ميزانو

22 س
فينياليس سيقود درّاجة أبريليا للمرّة الأولى في تجارب ميزانو
موتو جي بي

فينياليس سيقود درّاجة أبريليا للمرّة الأولى في تجارب ميزانو

26-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتفوقّ على ثنائيّ مرسيدس ويتعرّض لحادث في التجارب الحرّة الثانية في سبا

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"
فورمولا 1 فورمولا 1

حلبة جدة "الرائعة" للفورمولا واحد ستقدم عرضاً لم "يشهد له العالم مثيلاً من قبل"

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى المتقلّبة في بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى المتقلّبة في بلجيكا

التغييرات التقنيّة التي أدخلتها فيراري لتعزيز أداء السيارة الحمراء
فورمولا 1 فورمولا 1

التغييرات التقنيّة التي أدخلتها فيراري لتعزيز أداء السيارة الحمراء

11 سائقاً يستعملون محركهم الثالث والأخير لهذا الموسم في بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1

11 سائقاً يستعملون محركهم الثالث والأخير لهذا الموسم في بلجيكا

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021

فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن وبيريز خسرا محرّكيهما نتيجة أضرار الحوادث

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون رغم إصابة كاحله
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون رغم إصابة كاحله

أحدث الأخبار

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون رغم إصابة كاحله
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون رغم إصابة كاحله

موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون رُغم حادثته المخيفة
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون رُغم حادثته المخيفة

موتو جي بي: كوارتارارو "ليس حزينًا" حيال مغادرة فينياليس لياماها
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو "ليس حزينًا" حيال مغادرة فينياليس لياماها

فريق "اس آر تي" يُغادر الموتو جي بي والاتّجاه للإعلان عن فريق جديد في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

فريق "اس آر تي" يُغادر الموتو جي بي والاتّجاه للإعلان عن فريق جديد في ميزانو

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.