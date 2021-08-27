موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون رغم إصابة كاحله

بعد لحظات من تسجيله أسرع زمن مبدئي، انزلقت دراج كوارتارارو عند منعطف فالي الأيسر بينما كان يقود على إطار خلفي قاسٍ.

ووجد الفرنسي صعوبة في الوقوف على قدميه، حيث كان بحاجة للمساعدة في البداية من قِبَل المارشلز، حيث عانى في الوقوف على كاحله الأيسر تحديدًا، بيد أنه سرعان ما كان قادرًا على السير بدون مساعدة عائدًا إلى مرآب فريقه.

وعلى عكس الحصة الصباحية، شهدت التجارب الثانية زيادة في التماسك على المسار، لتشهد الأزمنة المجمعة تحسنًا ملحوظًا.

وقد سجّل أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقتين و02.484 ثانية، قبل أن يُطيح بها كوارتارارو مع دقيقتين و02.447 ثانية.

وفي ظل دراما كوارتارارو، نجح أليكس إسبارغارو بتسجيل أسرع أزمنة الجمعة مع دقيقة و00.670 ثانية قبل أن يحسّنه إلى دقيقتين و00.467 ثانية.

وقد عاد كوارتارارو إلى الحلبة على دراجته الثانية قبل أكثر من 20 دقيقة من النهاية، إذ سرعان ما طار حول الحلبة ليستعيد الصدارة من جديد مع دقيقتين و00.138 ثانية، قبل أن يحسنه إلى دقيقتين و00.132 ثانية قبل 10 دقائق من النهاية.

وضمن محاولته قبل الأخيرة، كسر الفرنسي حاجز الدقيقتين ليسجل دقيقة و59.317 ثانية بفارق 8 أعشار من الثانية عن البقية.

أقرب منافسي كوارتارارو كان جاك ميلر دراج دوكاتي الذي حل ثانيًا أمام خورخي مارتين.

المركز الرابع ذهب إلى بول إسبارغارو أمام زميله في هوندا مارك ماركيز.

فرانشيسكو بانيايا حل سادسًا أمام أليكس إسبارغارو وبراد بيندر، فيما أكمل أليكس رينز وفالنتينو روسي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: