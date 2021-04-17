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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البرتغال ومارتين يتعرض لحادث عنيف

تصدر فابيو كوارتارارو دراج ياماها التجارب الحرة الثالثة لجولة البرتغال في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، والتي رفع فيها العلم الأحمر بعد حادثة عنيفة تعرض لها خورخي مارتين دراج براماك.

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البرتغال ومارتين يتعرض لحادث عنيف

من غير الواضح كيف حصل الحادث، لكن مارتين كان في لفة الخروج عندما دخل المنعطف السابع ومن ثم قُذف بعيداً إلى المنطقة الحصوية.

وتم نقله إلى المركز الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث بدا واعياً، بالرغم من وقوعه على المسار.

وكان يوهان زاركو متصدر الترتيب الحالي أول من سجل زمناً سريعاً بعد عشر دقائق من بداية الحصة، وبقي فترة جيدة قبل أن يتقدم إسبارغارو متفوقاً على زمن فرانشيسكو بانيايا الأسرع من يوم أمس، مع بقاء عشرين دقيقة حتى النهاية على متن إطارات لينة.

لاحقاً، تقدم جاك ميلر دراج دوكاتي على إسبارغارو مع دقيقة و39.345 ثانية.

ونجح كوارتارارو بتحسين الزمن أكثر من طلعته الأولى خلال المراحل الختامية من الحصة، مع دقيقة و39.044 ثانية.

لكن فرانكو موربيديللي اقترب من زميله إلى 0.051 ثانية، قبل أن تتوقف الحصة بسبب حادثة مارتين.

وبينما عادت الحصة مجدداً، بدأ كامل الدراجين استعداداتهم لمحاولة تأمين مواقع لهم ضمن القسم الثاني للتصفيات.

وبقي زمن كوارتارارو صامداً حتى النهاية أمام موربيديللي وبانيايا الذي تقدم إلى المركز الثالث.

المركز الرابع ذهب إلى زاركو، متقدماً على أليكس رينز دراج سوزوكي، بينما وضع جاك ميلر دراجته دوكاتي ضمن القسم الثاني للتصفيات.

وسيتواجد لوكا ماريني دراج أفينتيا ضمن القسم الثاني للتصفيات للمرة الأولى بعد أنهى التجارب الحرة الثالثة بالمركز السابع، أمام أليكس إسبارغارو، أوليفييرا ومافيريك فينياليس.

يشار إلى أن مارك ماركيز ارتكب خطأ في لفته السريعة ما قبل الأخيرة ولم يتمكن من تحسين زمنه، ليبقى ضمن القسم الأول للتصفيات.

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