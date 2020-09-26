موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثالثة في كتالونيا بفارق 0.044 ثانية

عانت درّاجات دوكاتي بسبب ضعف التماسك والرياح على حلبة كتالونيا يوم أمس الجمعة، ولم تخض برنامجًا على إطارات "سوفت" في التجارب الحرة الثانية، ما كان يعني أنّ دانيلو بيتروشي خرج إلى الحلبة اليوم على تلك الإطارات في بداية حصة التجارب الثالثة، حيث تقدّم إلى صدارة مبكرة مع دقيقة و40.783 ثانية.

لكن سرعان ما أطاح به كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها مسجلًا دقيقة و40.476 ثانية، قبل أن يحسّن ذلك إلى دقيقة و40.359 ثانية.

وقبل 15 دقيقة من نهاية الحصة نجح كوارتارارو في كسر الزمن الأسرع ليوم الجمعة، مسجلًا دقيقة و39.786 ثانية.

ومع انضمام درّاجين آخرين إلى كوراتارارو في الانتقال إلى إطارات سوفت من أجل حجز مكان تلقائي في القسم الثاني للتصفيات، تقدم بول إسبارغارو إلى الصدارة مع دقيقة و39.756 ثانية.

لكن ذلك الزمن لم يصمد طويلًا مع تقدم فينياليس إلى قمة جدول الأزمنة بتوقيت بلغ دقيقة و39.687 ثانية قبل 7 دقائق من النهاية، قبل أن يحسّنه إلى دقيقة و39.462 ثانية.

بيد أنّ كلمة الحسم كانت لكوارتارارو مع لفة أخيرة صاروخية سجّل على إثرها زمنًا بلع دقيقة و39.418 ثانية.

المركز الثالث كان من نصيب ميغيل أوليفيرا أمام بيتروشي ويوهان زاركو.

بول إسبارغارو حل سادسًا أمام فرانكو موربيديللي وفالنتينو روسي، بينما أكمل كل من براد بيندر وجوان مير ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: