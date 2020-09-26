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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثالثة في كتالونيا بفارق 0.044 ثانية

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موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرة الثالثة في كتالونيا بفارق 0.044 ثانية

تفوّق فابيو كوارتارارو على مافيريك فينياليس بفارق 0.044 ثانية في التجارب الحرّة الثالثة لجائزة كتالونيا الكبرى، في الوقت الذي خسر فيه متصدّر البطولة أندريا دوفيزيوزو فرصة حجز مكان في القسم الثاني للتصفيات.

عانت درّاجات دوكاتي بسبب ضعف التماسك والرياح على حلبة كتالونيا يوم أمس الجمعة، ولم تخض برنامجًا على إطارات "سوفت" في التجارب الحرة الثانية، ما كان يعني أنّ دانيلو بيتروشي خرج إلى الحلبة اليوم على تلك الإطارات في بداية حصة التجارب الثالثة، حيث تقدّم إلى صدارة مبكرة مع دقيقة و40.783 ثانية.

لكن سرعان ما أطاح به كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها مسجلًا دقيقة و40.476 ثانية، قبل أن يحسّن ذلك إلى دقيقة و40.359 ثانية.

وقبل 15 دقيقة من نهاية الحصة نجح كوارتارارو في كسر الزمن الأسرع ليوم الجمعة، مسجلًا دقيقة و39.786 ثانية.

ومع انضمام درّاجين آخرين إلى كوراتارارو في الانتقال إلى إطارات سوفت من أجل حجز مكان تلقائي في القسم الثاني للتصفيات، تقدم بول إسبارغارو إلى الصدارة مع دقيقة و39.756 ثانية.

لكن ذلك الزمن لم يصمد طويلًا مع تقدم فينياليس إلى قمة جدول الأزمنة بتوقيت بلغ دقيقة و39.687 ثانية قبل 7 دقائق من النهاية، قبل أن يحسّنه إلى دقيقة و39.462 ثانية.

بيد أنّ كلمة الحسم كانت لكوارتارارو مع لفة أخيرة صاروخية سجّل على إثرها زمنًا بلع دقيقة و39.418 ثانية.

المركز الثالث كان من نصيب ميغيل أوليفيرا أمام بيتروشي ويوهان زاركو.

بول إسبارغارو حل سادسًا أمام فرانكو موربيديللي وفالنتينو روسي، بينما أكمل كل من براد بيندر وجوان مير ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 18 1:39.418  
2 12 Spain مافيريك فينياليس 21 1:39.462 0.044
3 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 19 1:39.507 0.089
4 9 Italy دانيلو بيتروشي 20 1:39.702 0.284
5 5 France يوهان زاركو 21 1:39.709 0.291
6 44 Spain بول إسبارغارو 21 1:39.756 0.338
7 21 Italy فرانكو موربيديلي 20 1:39.774 0.356
8 46 Italy فالنتينو روسي 20 1:39.836 0.418
9 33 South Africa براد بيندر 20 1:39.841 0.423
10 36 Spain جوان مير 19 1:39.862 0.444
11 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 19 1:39.897 0.479
12 43 Australia جاك ميلر 20 1:39.919 0.501
13 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 20 1:39.963 0.545
14 42 Spain أليكس رينز 21 1:40.016 0.598
15 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 15 1:40.023 0.605
16 35 United Kingdom كال كراتشلو 16 1:40.071 0.653
17 41 Spain أليكس إسبارغارو 17 1:40.133 0.715
18 38 United Kingdom برادلي سميث 19 1:40.226 0.808
19 73 Spain أليكس ماركيز 19 1:40.283 0.865
20 53 Spain تيتو راباط 19 1:40.341 0.923
21 6 Germany ستيفان برادل 19 1:40.898 1.480
22 27 Spain إيكر ليكونا 16 1:40.977 1.559
موربيديللي: تقليص ياماها لضعف سرعتها القصوى "أفضل خبر" في يوم الجمعة في كتالونيا

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