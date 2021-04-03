موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
04 أبريل
التجارب الحرّة الرابعة خلال
00 ساعات
:
20 دقيقة
:
31 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
15 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
29 أبريل
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
13 مايو
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
27 مايو
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
03 يونيو
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
17 يونيو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
24 يونيو
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
08 يوليو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
12 أغسطس
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
16 سبتمبر
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
200 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
221 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة
موتو جي بي / جائزة الدوحة الكبرى / أخبار عاجلة

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر

تصدّر فابيو كورتارارو درّاج ياماها حصّة التجارب الحرّة الثالثة ضمن جائزة الدوحة الكبرى، في الوقت الذي فشل فيه حامل اللقب جوان مير في العبور إلى القسم الثاني بشكلٍ مباشر.

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر

ارتفعت سرعة الرياح بشكلٍ ملحوظ مع بداية التجارب الثالثة، حيث انتشر الكثير من الغبار في أرجاء حلبة لوسيل ما كان يعني استحالة تحسين الدرّاجين لأزمنتهم في الجدول المزدوج.

ووضع إيكر ليكونا درّاج تيك 3 كاي تي ام المعيار في البداية بدقيقة واحدة و58.073 ثانية، قبل أن يتقدّم عليه كوارتارارو بفارق أكثر من ثانية.

ولم يكن الفرنسي سعيدًا بشعوره على متن درّاجته ياماها في التماسك الضعيف يوم الجمعة. لكنّه واصل تحسين وتيرته في هذه الحصّة بشكلٍ عام مُسجّلًا هذه المرّة 1:56.723 دقيقة، إلى أن أزاحه مير عن الصدارة لصالح سوزوكي بفارق ثلاثة أعشارٍ من الثانية تقريبًا.

ووضع الإسباني اللوم على استراتيجيّة خاطئة في التجارب الثانية أمسٍ الجمعة منعته من العبور بشكلٍ مباشر إلى القسم الثاني من التصفيات، حيث سيضطرّ للمشارك في القسم الأوّل للأسبوع الثاني على التوالي.

وبقي زمنه ثابتًا إلى أن تقدّم عليه زميله أليكس رينز بعشرٍ من الثانية، وبقي الحال هكذا إلى أن سجّل كوارتارارو دقيقة واحدة و56.064 ثانية في اللحظات الأخيرة ليضمن الصدارة، في حين بقي جدول الأزمنة المزدوج على حاله بالنظر إلى بطء الأزمنة.

وأكمل ثنائيّ سوزوكي ترتيب ثلاثيّ الصدارة، بينما تواجد دانيلو بيتروشي في المركز الرابع.

وكان المركز الخامس من نصيب مافيريك فينياليس درّاج ياماها، حيث تقدّم على درّاج بيتروناس ياماها فرانكو موربيديللي.

وأكمل كلٌ من إينيا باستيانيني وأليكس ماركيز وفالنتينو روسي وبول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل في الحصّة، وسيُشارك أربعتهم في القسم الأوّل من التصفيات.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 12 1:56.064     166.873 330
2 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 14 1:56.347 0.283 0.283 166.467 335
3 36 Spain جوان مير سوزوكي 13 1:56.450 0.386 0.103 166.320 326
4 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 5 1:56.614 0.550 0.164 166.086 332
5 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 8 1:56.647 0.583 0.033 166.039 329
6 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 13 1:56.660 0.596 0.013 166.020 328
7 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 11 1:56.668 0.604 0.008 166.009 331
8 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 7 1:56.701 0.637 0.033 165.962 333
9 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 15 1:56.718 0.654 0.017 165.938 332
10 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 10 1:56.789 0.725 0.071 165.837 332
11 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 15 1:56.855 0.791 0.066 165.743 331
12 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 14 1:56.933 0.869 0.078 165.633 334
13 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 13 1:56.981 0.917 0.048 165.565 332
14 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 6 1:57.335 1.271 0.354 165.065 336
15 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 15 1:57.378 1.314 0.043 165.005 328
16 6 Germany ستيفان برادل هوندا 12 1:57.450 1.386 0.072 164.904 332
17 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 5 1:58.633 2.569 1.183 163.259 335
18 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 4 2:03.348 7.284 4.715 157.019 328
19 5 France يوهان زاركو دوكاتي 0         0
20 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 1         0
21 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 0         0
22 89 Spain جورج مارتن دوكاتي 0         0
المشاركات
التعليقات
بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة

المقال السابق

بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة الدوحة الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نوريس كان "يعاقب نفسه" بأسلوب قيادة الفورمولا واحد القديم

2
فورمولا 1

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

3
فورمولا 1

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

4
فورمولا 1

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

5
فورمولا 1

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

أحدث الأخبار
موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر

بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة
موتو جي بي

بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة

ميلر تخوّف من شطب زمنه في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة
موتو جي بي

ميلر تخوّف من شطب زمنه في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

21س
موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى
موتو جي بي

موتو جي بي: إسبارغارو يتفوّق على مير في التجارب الأولى من جائزة الدوحة الكبرى

02-04-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر 00:38
موتو جي بي
29-03-2021

موتو جي بي: ترتيب انطلاقة سباق قطر

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا 01:45
موتو جي بي
23-03-2021

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا

آخر 20 فائز في 03:20
موتو جي بي
23-03-2021

آخر 20 فائز في "موتو جي بي"

جميع دراجي فريق دوكاتي 03:30
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق دوكاتي

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين 02:04
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين

الأكثر شعبية اليوم

نوريس كان "يعاقب نفسه" بأسلوب قيادة الفورمولا واحد القديم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس كان "يعاقب نفسه" بأسلوب قيادة الفورمولا واحد القديم

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: الانتقال إلى زاوية انحناء عالية سيضيّع موسم 2021

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تُخطّط لتحليل أداء محرّكها في السباق بالمقارنة مع مرسيدس

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" يتصدر التصفيات المجمعة لجولة السعودية
إكستريم إي إكستريم إي / تقرير التجارب التأهيليّة

إكستريم إي: فريق هاميلتون "اكس44" يتصدر التصفيات المجمعة لجولة السعودية

ميلر تخوّف من شطب زمنه في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ميلر تخوّف من شطب زمنه في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

أحدث الأخبار

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في قطر

بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

بيندر يردّ على روسي "الحسّاس" بعد انتقاده لقيادته العدائيّة

ميلر تخوّف من شطب زمنه في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ميلر تخوّف من شطب زمنه في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يقود ثلاثيّة دوكاتي في التجارب الحرّة الثانية في الدوحة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.