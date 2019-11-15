موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
04 أكتوبر
-
06 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
18 أكتوبر
-
20 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
25 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا بفارق 0.057 ثانية

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا بفارق 0.057 ثانية
15-11-2019

تصدر فابيو كوارتارارو دراج بيتروناس ياماها التجارب الحرة الأولى لجولة فالنسيا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وبفارق 0.057 ثانية أمام أقرب ملاحقيه جاك ميلر.

تصدر مارك ماركيز بطل العالم أغلب فترات الحصة، لكنه تراجع خلال الدقائق الأخيرة مع تقدم ميلر وكوارتارارو الذي سجل دقيقة و31.455 ثانية مع نهاية الحصة.

وبقيت أزمنة دراج هوندا صامدة طوال التجارب الحرة الأولى تقريباً، مع بروز مافيريك فينياليس كأقرب ملاحقيه.

لكن، ومع بقاء دقيقتين حتى النهاية، تقدم ميلر دراج دوكاتي بفارق 0.020 ثانية أمام ماركيز، بينما سجل كوارتارارو زمنه السريع ليتفوق بفارق 0.057 ثانية أمام ميلر، وماركيز.

فينياليس لم يجد الوقت الكافي ليكمل لفة أخيرة واكتفى بالمركز الرابع أمام فرانكو موربيديللي.

فالنتينو روسي كان طرفاً من معركة الصدارة لكن حادثته مع نيكو تيرول أدت لاكتفائه بالمركز الثامن.

أما جوان مير فاحتلّ المركز السادس أمام بول إسبارغارو.

خلف روسي، احتلّ أندريا دوفيزيوزو المركز التاسع  بينما أكمل أليكس رينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أما خورخي لورينزو الذي أعلن اعتزاله البارحة، فسينطلق من المركز 18.

التجارب الحرة الأولى

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق الفاصل السرعة القصوى
1 France فابيو كوارتارارو ياماها 1:31.455     313
2 Australia جاك ميلر دوكاتي 1:31.512 0.057 0.057 325
3 Spain مارك ماركيز هوندا 1:31.532 0.077 0.020 324
4 Spain مافيريك فينياليس ياماها 1:31.595 0.140 0.063 315
5 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 1:31.658 0.203 0.063 313
6 Spain جوان مير سوزوكي 1:31.794 0.339 0.136 321
7 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 1:31.917 0.462 0.123 319
8 Italy فالنتينو روسي ياماها 1:31.976 0.521 0.059 316
9 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 1:32.132 0.677 0.156 324
10 Spain أليكس رينز سوزوكي 1:32.206 0.751 0.074 322
11 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 1:32.235 0.780 0.029 319
12 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 1:32.244 0.789 0.009 319
13 France يوهان زاركو هوندا 1:32.512 1.057 0.268 316
14 Italy ميكيلي بيرو   1:32.538 1.083 0.026 321
15 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 1:32.727 1.272 0.189 324
16 Italy أندريا يانوني أبريليا 1:32.769 1.314 0.042 315
17 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 1:32.852 1.397 0.083 316
18 Spain خورخي لورينزو هوندا 1:32.860 1.405 0.008 321
19 Czech Republic كاريل أبراهام دوكاتي 1:33.312 1.857 0.452 319
20 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1:33.365 1.910 0.053 321
21 Spain تيتو راباط دوكاتي 1:33.446 1.991 0.081 321
22 Malaysia حفيظ سيارين كاي تي ام 1:34.374 2.919 0.928 312
23 Iker Lecuona   1:34.563 3.108 0.189 313
المقال التالي
موتو جي بي: لورينزو يعلن اعتزاله رسمياً

المقال السابق

موتو جي بي: لورينزو يعلن اعتزاله رسمياً

المقال التالي

موتو جي بي: كوارتارارو يحافظ على صدارته في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا

موتو جي بي: كوارتارارو يحافظ على صدارته في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فالنسيا الكبرى
قائمة السائقين فابيو كوارتارارو
قائمة الفرق أس آي أس ريسينغ

منصة السباق

جائزة فالنسيا الكبرى

جائزة فالنسيا الكبرى

١٥ نوفمبر - ١٧ نوفمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
08:10
14:10
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرة الرابعة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
07:30
13:30
القسم الأوّل من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:10
14:10
القسم الثاني من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:35
14:35
السباق
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
08:00
14:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

31د
2
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

3
فورمولا 1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

4
فورمولا 1

بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم

5
فورمولا إي

فيرن: "من المنطقي" انضمام هاميلتون ذي الاهتمامات البيئية إلى الفورمولا إي

أحدث الأخبار

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة
MGP

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا
MGP

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا
MGP

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا
MGP

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا

هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي
MGP

هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.