موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا بفارق 0.057 ثانية
تصدر فابيو كوارتارارو دراج بيتروناس ياماها التجارب الحرة الأولى لجولة فالنسيا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وبفارق 0.057 ثانية أمام أقرب ملاحقيه جاك ميلر.
تصدر مارك ماركيز بطل العالم أغلب فترات الحصة، لكنه تراجع خلال الدقائق الأخيرة مع تقدم ميلر وكوارتارارو الذي سجل دقيقة و31.455 ثانية مع نهاية الحصة.
وبقيت أزمنة دراج هوندا صامدة طوال التجارب الحرة الأولى تقريباً، مع بروز مافيريك فينياليس كأقرب ملاحقيه.
لكن، ومع بقاء دقيقتين حتى النهاية، تقدم ميلر دراج دوكاتي بفارق 0.020 ثانية أمام ماركيز، بينما سجل كوارتارارو زمنه السريع ليتفوق بفارق 0.057 ثانية أمام ميلر، وماركيز.
فينياليس لم يجد الوقت الكافي ليكمل لفة أخيرة واكتفى بالمركز الرابع أمام فرانكو موربيديللي.
فالنتينو روسي كان طرفاً من معركة الصدارة لكن حادثته مع نيكو تيرول أدت لاكتفائه بالمركز الثامن.
أما جوان مير فاحتلّ المركز السادس أمام بول إسبارغارو.
خلف روسي، احتلّ أندريا دوفيزيوزو المركز التاسع بينما أكمل أليكس رينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
أما خورخي لورينزو الذي أعلن اعتزاله البارحة، فسينطلق من المركز 18.
التجارب الحرة الأولى
|المركز
|الدراج
|الدراجة
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|السرعة القصوى
|1
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|1:31.455
|313
|2
|جاك ميلر
|دوكاتي
|1:31.512
|0.057
|0.057
|325
|3
|مارك ماركيز
|هوندا
|1:31.532
|0.077
|0.020
|324
|4
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|1:31.595
|0.140
|0.063
|315
|5
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|1:31.658
|0.203
|0.063
|313
|6
|جوان مير
|سوزوكي
|1:31.794
|0.339
|0.136
|321
|7
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|1:31.917
|0.462
|0.123
|319
|8
|فالنتينو روسي
|ياماها
|1:31.976
|0.521
|0.059
|316
|9
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|1:32.132
|0.677
|0.156
|324
|10
|أليكس رينز
|سوزوكي
|1:32.206
|0.751
|0.074
|322
|11
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|1:32.235
|0.780
|0.029
|319
|12
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|1:32.244
|0.789
|0.009
|319
|13
|يوهان زاركو
|هوندا
|1:32.512
|1.057
|0.268
|316
|14
|ميكيلي بيرو
|1:32.538
|1.083
|0.026
|321
|15
|كال كراتشلو
|هوندا
|1:32.727
|1.272
|0.189
|324
|16
|أندريا يانوني
|أبريليا
|1:32.769
|1.314
|0.042
|315
|17
|ميكا كاليو
|كاي تي ام
|1:32.852
|1.397
|0.083
|316
|18
|خورخي لورينزو
|هوندا
|1:32.860
|1.405
|0.008
|321
|19
|كاريل أبراهام
|دوكاتي
|1:33.312
|1.857
|0.452
|319
|20
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|1:33.365
|1.910
|0.053
|321
|21
|تيتو راباط
|دوكاتي
|1:33.446
|1.991
|0.081
|321
|22
|حفيظ سيارين
|كاي تي ام
|1:34.374
|2.919
|0.928
|312
|23
|Iker Lecuona
|1:34.563
|3.108
|0.189
|313
المقال السابق
موتو جي بي: لورينزو يعلن اعتزاله رسمياً
المقال التالي
موتو جي بي: كوارتارارو يحافظ على صدارته في التجارب الحرّة الثانية في فالنسيا
حول هذه المقالة
|السلاسل
|موتو جي بي
|الحدث
|جائزة فالنسيا الكبرى
|قائمة السائقين
|فابيو كوارتارارو
|قائمة الفرق
|أس آي أس ريسينغ
موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا بفارق 0.057 ثانية
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرة الرابعة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
07:30
13:30
|
|القسم الأوّل من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|القسم الثاني من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:35
14:35
|
|السباق
|
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
|
08:00
14:00
|
الأكثر شعبية
جدول
مقدمة من قبل