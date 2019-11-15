موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الأولى في فالنسيا بفارق 0.057 ثانية

تصدر مارك ماركيز بطل العالم أغلب فترات الحصة، لكنه تراجع خلال الدقائق الأخيرة مع تقدم ميلر وكوارتارارو الذي سجل دقيقة و31.455 ثانية مع نهاية الحصة.

وبقيت أزمنة دراج هوندا صامدة طوال التجارب الحرة الأولى تقريباً، مع بروز مافيريك فينياليس كأقرب ملاحقيه.

لكن، ومع بقاء دقيقتين حتى النهاية، تقدم ميلر دراج دوكاتي بفارق 0.020 ثانية أمام ماركيز، بينما سجل كوارتارارو زمنه السريع ليتفوق بفارق 0.057 ثانية أمام ميلر، وماركيز.

فينياليس لم يجد الوقت الكافي ليكمل لفة أخيرة واكتفى بالمركز الرابع أمام فرانكو موربيديللي.

فالنتينو روسي كان طرفاً من معركة الصدارة لكن حادثته مع نيكو تيرول أدت لاكتفائه بالمركز الثامن.

أما جوان مير فاحتلّ المركز السادس أمام بول إسبارغارو.

خلف روسي، احتلّ أندريا دوفيزيوزو المركز التاسع بينما أكمل أليكس رينز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أما خورخي لورينزو الذي أعلن اعتزاله البارحة، فسينطلق من المركز 18.

التجارب الحرة الأولى