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موتو جي بي / جائزة الأمريكيّتين الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الثالثة المتقاربة في أوستن

أحرز فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع في عطلة نهاية أسبوع جائزة الأمريكيّتين الكبرى للموتو جي بي وذلك خلال حصّة التجارب الحرّة الثالثة.

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الثالثة المتقاربة في أوستن

ركّز الدرّاجون في البداية على محاكاة المسافات الطويلة في المراحل الأولى من الحصّة.

وواصل ماركيز بناء ثقته بشكلٍ تدريجي على درّاجة هوندا بعد عودته من الإصابة، وبدا حذرًا قليلًا.

وتعرّض خورخي مارتن لحادث عند المنعطف الـ 16 خلال لفّة خروجه مع بقاء 14 دقيقة على النهاية.

وتمكّن حامل اللقب فابيو كوارتارارو من تقديم الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع في اللحظات القاتلة مُسجّلًا 2:02.361 دقيقة.

وتقدّم الفرنسي على إنيا باستيانيني بفارق 0.059 ثانية في ظلّ مواصلة الإيطالي الشاب عروضه القويّة نهاية هذا الأسبوع.

إذ تفوّق باستيانيني على جاك ميلر درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي بفارق 0.027 ثانية، في حين تواجد ماركيز في المركز الرابع بفارقٍ طفيفٍ هو الآخر عن ميلر.

أمّا وصيف الموسم الماضي فرانشيسكو بانيايا فقد وضع درّاجة دوكاتي الثالثة في المركز ا لخامس أمام بول إسبارغارو.

وبالرغم من توقّف درّاجته على المسار، عاد جوان مير ليتواجد في المركز السابع في نهاية الحصّة لصالح سوزوكي متقدّمًا على تاكاكي ناكاغامي، بينما أكمل لوكا ماريني وأليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

وعاد مارتن للتعرّض لحادثٍ آخر في اللفّات الأخيرة وهو ما حرمه فرصة التواجد ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج وبالتالي اضطراره للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 17 2:02.361     162.198
2 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 14 2:02.420 0.059 0.059 162.120
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 2:02.447 0.086 0.027 162.084
4 93 Spain مارك ماركيز هوندا 17 2:02.490 0.129 0.043 162.027
5 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 19 2:02.621 0.260 0.131 161.854
6 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 14 2:02.798 0.437 0.177 161.621
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 15 2:02.874 0.513 0.076 161.521
8 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 16 2:02.908 0.547 0.034 161.476
9 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 16 2:02.921 0.560 0.013 161.459
10 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 17 2:02.997 0.636 0.076 161.360
11 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 17 2:03.072 0.711 0.075 161.261
12 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 15 2:03.086 0.725 0.014 161.243
13 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 14 2:03.354 0.993 0.268 160.893
14 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 16 2:03.370 1.009 0.016 160.872
15 5 France يوهان زاركو دوكاتي 15 2:03.513 1.152 0.143 160.685
16 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 16 2:03.622 1.261 0.109 160.544
17 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 14 2:03.637 1.276 0.015 160.524
18 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 15 2:03.833 1.472 0.196 160.270
19 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 15 2:03.949 1.588 0.116 160.120
20 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 16 2:04.099 1.738 0.150 159.927
21 40 South Africa دارين بيندر ياماها 14 2:04.296 1.935 0.197 159.673
22 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 15 2:04.349 1.988 0.053 159.605
23 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 12 2:04.506 2.145 0.157 159.404
24 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 15 2:04.542 2.181 0.036 159.358
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