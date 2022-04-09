موتو جي بي: كوارتارارو يتصدّر التجارب الثالثة المتقاربة في أوستن

ركّز الدرّاجون في البداية على محاكاة المسافات الطويلة في المراحل الأولى من الحصّة.

وواصل ماركيز بناء ثقته بشكلٍ تدريجي على درّاجة هوندا بعد عودته من الإصابة، وبدا حذرًا قليلًا.

وتعرّض خورخي مارتن لحادث عند المنعطف الـ 16 خلال لفّة خروجه مع بقاء 14 دقيقة على النهاية.

وتمكّن حامل اللقب فابيو كوارتارارو من تقديم الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع في اللحظات القاتلة مُسجّلًا 2:02.361 دقيقة.

وتقدّم الفرنسي على إنيا باستيانيني بفارق 0.059 ثانية في ظلّ مواصلة الإيطالي الشاب عروضه القويّة نهاية هذا الأسبوع.

إذ تفوّق باستيانيني على جاك ميلر درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي بفارق 0.027 ثانية، في حين تواجد ماركيز في المركز الرابع بفارقٍ طفيفٍ هو الآخر عن ميلر.

أمّا وصيف الموسم الماضي فرانشيسكو بانيايا فقد وضع درّاجة دوكاتي الثالثة في المركز ا لخامس أمام بول إسبارغارو.

وبالرغم من توقّف درّاجته على المسار، عاد جوان مير ليتواجد في المركز السابع في نهاية الحصّة لصالح سوزوكي متقدّمًا على تاكاكي ناكاغامي، بينما أكمل لوكا ماريني وأليكس إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

وعاد مارتن للتعرّض لحادثٍ آخر في اللفّات الأخيرة وهو ما حرمه فرصة التواجد ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج وبالتالي اضطراره للمشاركة في القسم الأوّل من التصفيات.

نتيجة الحصّة: