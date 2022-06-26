موتو جي بي: كوارتارارو يتحسّر على "خطأ المبتدئين الأحمق" بعد سقوطه مرّتين في سباق هولندا

كان كوارتارارو ينافس على المركز الثاني في مواجهة أليكس إسبارغارو دراج أبريليا عندما فقد السيطرة على القسم الأمامي لدراجته ياماها بينما كان يتجاوز الإسباني عند المنعطف الخامس في اللفة الخامسة من أصل 26.

وعاد الفرنسي على متن دراجته ليتواجد بالمركز الأخير مع دراجة متضررة، بينما خسر إسبارغارو 8.1 ثانية وعاد عبر المنطقة الحصوية قبل تقدمه نحو المركز الرابع في الفة الأخيرة.

فيما دخل كوارتارارو خط الحظائر في اللفة التاسعة قبل أن يعود إلى الحلبة، لكنه سقط مجددًا عند خروجه من المنعطف الخامس بعد 3 لفات.

ويسجل ذلك الانسحاب الأول لبطل العالم منذ سباق فالنسيا 2020، لتتقلص صدارته الحالية للترتيب إلى 21 نقطة بالتوجه إلى العطلة الصيفية.

"لقد ارتكبت خطأ مبتدئين، أردت الضغط أكثر من اللازم منذ البداية" قال كوارتارارو.

وأضاف: "من تلك الأخطاء تتعلم للمستقبل، لكنه كان خطأ أحمقًا للغاية. كنا لنقدم وتيرة قوية للغاية وننافس على الفوز. تلك هي الأخطاء التي تتعلم منها بالفعل".

وتابع: "أردت استنئاف السباق ومحاولة تسجيل بعض النقاط، لكنني رأيت بأن الدراجة هي المشكلة. توقفت، وأخبرني الفريق باستئناف السباق تحسبًا لسقوط أمطار، لكن عندما فعلت ذلك، اكتشفت بأن أمرًا ما خاطئ".

وأكمل: "حاولت، لكن لا أعلم، علينا تحليل الحوادث، لكنني فقدت السيطرة على القسم الخلفي بعض الشيء، لذلك سنرى ما سيقولون. لقد ارتكبت خطأم مبتدئين".