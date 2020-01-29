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موتو جي بي: كوارتارارو يتّجه لأخذ مكان روسي ضمن صفوف ياماها في 2021

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موتو جي بي: كوارتارارو يتّجه لأخذ مكان روسي ضمن صفوف ياماها في 2021
29-01-2020

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فابيو كوارتارارو في طريقه ليحلّ مكان فالنتينو روسي ضمن صفوف الفريق المصنعي لياماها لموسم 2021، وذلك عقب موسمه الاستثنائي الأوّل في الفئة العُليا العام الماضي.

سيُجاور كوارتارارو في ياماها الدرّاج الإسباني مافيريك فينياليس الذي وقّع مؤخّرًا عقدًا جديدًا للبقاء مع الصانع الياباني حتّى نهاية موسم 2022.

ومن المتوقّع أنّ تُعلن ياماها قريبًا عن ترقية كوارتارارو إلى صفوفها من الفريق الرديف "بيتروناس اس آر تي".

ويعود قرار ترقية كوارتارارو بشكل جزئي إلى الاهتمام المتزايد بالدرّاج الفرنسي من قِبَل كلّ من دوكاتي وسوزوكي عقب موسمه الأوّل الذي شهد تحقيقه ستّة أقطاب انطلاق أولى وسبع منصّات تتويج.

وسيترك ذلك القرار روسي مع خيار بأخذ مكان كوارتارارو في بيتروناس أو الاعتزال من الموتو جي بي.

جديرٌ بالذكر أنّ الأسطور الإيطالية روسي سيُكمل عامه الـ 41 قبل بداية موسم 2020.

لورينزو يتّجه لشغل دور درّاج الاختبار

بعد اعتزاله منافسات الموتو جي بي إثر عام واحد ضمن عقده مع هوندا، يبدو بأنّ خورخي لورينزو يتّجه للعودة إلى صفوف ياماها للمرّة الأولى منذ 2016 في دور درّاج الاختبار.

إذ كان موقعنا "موتورسبورت.كوم" أوّل من أعلن عن احتمالية شغله ذلك الدور مع الفريق الذي فاز معه بألقابه الثلاثة في الموتو جي بي، وذلك في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي.

وقد شكّلت ياماها فريق اختبار أوروبي للمرّة الأولى في 2019، لكنّها انفصلت عن درّاج اختبارها جوناس فولغر قبل نهاية العام.

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