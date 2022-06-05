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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: كوارتارارو يبسط سيطرة مطلقة ويُحرز الفوز في برشلونة

أحرز فابيو كوارتارارو فوزًا جديدًا بعد سيطرته المطلقة على مجريات سباق جائزة كتالونيا الكبرى للموتو جي بي، وذلك بعد حادثة الانطلاقة القويّة، بينما ارتكب أليكس إسبارغارو خطأً كارثيًا في النهاية.

موتو جي بي: كوارتارارو يبسط سيطرة مطلقة ويُحرز الفوز في برشلونة

أقدم كوارتارارو على تجاوزٍ مذهل عبر انغماسه على الخطّ الداخلي في المنعطف الأوّل ليتقدّم إلى الصدارة أمام أليكس إسبارغارو.

بالتزامن مع ذلك انزلق تاكاكي ناكاغامي فجأة ما أدّى إلى إطاحته بأليكس رينز درّاج سوزوكي وفرانشيسكو بانيايا.

وبدأ كوارتارارو في الابتعاد وحيدًا في الأمام، في حين تمكّن خوان مارتن من تجاوز إسبارغارو نحو المركز الثاني في اللفّة الثالثة من عمر السباق.

وواصل كوارتارارو رفع أفضليّته لتصل إلى 2.4 ثانية مع بقاء 17 لفّة على النهاية.

بالتزامن مع ذلك تعرّض إنيا باستيانيني أحد درّاجي الصدارة في ترتيب البطولة لحادث سقوطٍ مفاجئ في المنعطف الخامس.

ولم تمض سوى لفّة واحدة قبل تعرّض زميله فابيو دي جيانانطونيو لحادث في المنعطف اما قبل الأخير.

في الأثناء عاد إسبارغارو لانتزاع المركز الثاني من مارتن، في الوقت الذي بدأ فيه يوهان زاركو بالاقتراب منهما.

ومع مواصلة كوارتارارو ابتعاده وحيدًا في الأمام، اتّجهت كلّ الأنظار صوب المعركة على المركز الثاني بين إسبارغارو ومارتن وزاركو، حيث عاد مارتن لتجاوز الإسباني مع بقاء 10 لفّات على النهاية.

وعاد إسبارغارو لتجاوز مارتن مع بقاء 4 لفّات ونصف على النهاية، لكنّ الكارثة حلّت في نهاية اللفّة ما قبل الأخيرة بشكلٍ غريبٍ جدًا.

إذ اعتقد إسبارغارو بأنّ السباق انتهى حينها وأبطأ سرعته ما تسبّب في تراجعه من المركز الثاني إلى الخامس.

وعبر كوارتارارو خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الثاني هذا الموسم ليُعزّز صدارته أكثر لترتيب البطولة خاصة بالتوازي مع خسائر أبرز منافسيه.

واستفاد خورخي مارتن ويوهان زاركو خطأ إسبارغارو ليتقدّما إلى المركزين الثاني والثالث على التوالي.

بدوره كان جوان مير من المستفيدين ليعبر خطّ النهاية رابعًا، بينما عوّض إسبارغارو القليل عبر تجاوزه للوكا ماريني ليحلّ خامسًا في اللفّة الأخيرة، لكنّ حزنه كان واضحًا للغاية في النهاية.

وعبر مافيريك فينياليس خطّ النهاية سابعًا، وتقدّم على ثنائيّ "كاي تي ام" براد بيندر وميغيل أوليفيرا، بينما أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات الفارق الفاصل
1   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 24    
2   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 24 6.473 6.473
3   5 France يوهان زاركو دوكاتي 24 8.385 1.912
4   36 Spain جوان مير سوزوكي 24 11.481 3.096
5   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 24 14.395 2.914
6   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 24 15.430 1.035
7   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 24 15.975 0.545
8   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 24 21.436 5.461
9   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 24 26.800 5.364
10   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 24 30.460 3.660
11   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 24 32.443 1.983
12   40 South Africa دارين بيندر ياماها 24 32.881 0.438
13   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 24 33.168 0.287
14   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 24 34.693 1.525
15   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 24 37.844 3.151
16   51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 24 44.533 6.689
17   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 24 46.199 1.666
  انسحب 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 17    
  انسحب 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 8    
  انسحب 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 7    
  انسحب 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 5    
  انسحب 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1    
  انسحب 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 0    
  انسحب 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 0    
  انسحب 6 Germany ستيفان برادل هوندا 0    
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