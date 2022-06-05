موتو جي بي: كوارتارارو يبسط سيطرة مطلقة ويُحرز الفوز في برشلونة

أقدم كوارتارارو على تجاوزٍ مذهل عبر انغماسه على الخطّ الداخلي في المنعطف الأوّل ليتقدّم إلى الصدارة أمام أليكس إسبارغارو.

بالتزامن مع ذلك انزلق تاكاكي ناكاغامي فجأة ما أدّى إلى إطاحته بأليكس رينز درّاج سوزوكي وفرانشيسكو بانيايا.

وبدأ كوارتارارو في الابتعاد وحيدًا في الأمام، في حين تمكّن خوان مارتن من تجاوز إسبارغارو نحو المركز الثاني في اللفّة الثالثة من عمر السباق.

وواصل كوارتارارو رفع أفضليّته لتصل إلى 2.4 ثانية مع بقاء 17 لفّة على النهاية.

بالتزامن مع ذلك تعرّض إنيا باستيانيني أحد درّاجي الصدارة في ترتيب البطولة لحادث سقوطٍ مفاجئ في المنعطف الخامس.

ولم تمض سوى لفّة واحدة قبل تعرّض زميله فابيو دي جيانانطونيو لحادث في المنعطف اما قبل الأخير.

في الأثناء عاد إسبارغارو لانتزاع المركز الثاني من مارتن، في الوقت الذي بدأ فيه يوهان زاركو بالاقتراب منهما.

ومع مواصلة كوارتارارو ابتعاده وحيدًا في الأمام، اتّجهت كلّ الأنظار صوب المعركة على المركز الثاني بين إسبارغارو ومارتن وزاركو، حيث عاد مارتن لتجاوز الإسباني مع بقاء 10 لفّات على النهاية.

وعاد إسبارغارو لتجاوز مارتن مع بقاء 4 لفّات ونصف على النهاية، لكنّ الكارثة حلّت في نهاية اللفّة ما قبل الأخيرة بشكلٍ غريبٍ جدًا.

إذ اعتقد إسبارغارو بأنّ السباق انتهى حينها وأبطأ سرعته ما تسبّب في تراجعه من المركز الثاني إلى الخامس.

وعبر كوارتارارو خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الثاني هذا الموسم ليُعزّز صدارته أكثر لترتيب البطولة خاصة بالتوازي مع خسائر أبرز منافسيه.

واستفاد خورخي مارتن ويوهان زاركو خطأ إسبارغارو ليتقدّما إلى المركزين الثاني والثالث على التوالي.

بدوره كان جوان مير من المستفيدين ليعبر خطّ النهاية رابعًا، بينما عوّض إسبارغارو القليل عبر تجاوزه للوكا ماريني ليحلّ خامسًا في اللفّة الأخيرة، لكنّ حزنه كان واضحًا للغاية في النهاية.

وعبر مافيريك فينياليس خطّ النهاية سابعًا، وتقدّم على ثنائيّ "كاي تي ام" براد بيندر وميغيل أوليفيرا، بينما أكمل أليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: