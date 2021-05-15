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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو يُباغت الجميع في اللحظات الأخيرة وينطلق أوّلًا في فرنسا

أحرز البطل المحليّ فابيو كوارتارارو قطب الانطلاق الأوّل لجائزة فرنسا الكبرى للموتو جي بي ضمن حصّة تصفيات رطبة مخادعة تقدّم فيها في اللحظات الأخيرة على زميله في ياماها مافيريك فينياليس.

موتو جي بي: كوارتارارو يُباغت الجميع في اللحظات الأخيرة وينطلق أوّلًا في فرنسا

مثلما كان متوقّعًا فقد جرت التجارب التأهيليّة في أجواء رطبة وكان المسار زلقًا ومخادعًا وكانت خيارات الإطارات وتحميتها صعبة بالنظر إلى وجود أجزاء جافة وأخرى مبلّلة.

نتيجة لذلك فقد انحبست الأنفاس طوال الوقت في ظلّ تحسّنٍ متواصلٍ للأزمنة، لكنّ درّاج أبريليا لورينزو سافادوري أحرز المفاجأة واقتنص المركز الأوّل أمام لوكا ماريني ليعبرا معًا إلى القسم الثاني.

وسمحت الاستراحة بين الحصّتين بجفاف المسار أكثر قليلًا وهو ما دفع عددًا من الدرّاجين إلى الدخول إلى الحلبة على إطارات "سوفت".

وكان فالنتينو روسي من بين أولئك المغامرين، وكاد أن يُسجّل الزمن الأسرع في لفّته الأولى، لكنّه انزلق وخرج عن المسار عند المنعطف الأخير وعبر على المنطقة الحصويّة وبالكاد تفادى السقوط.

واستمرّ تحسّن الأزمنة بشكلٍ متواتر مع تعوّد الدرّاجين على مستويات التماسك، ونجح بول إسبارغارو في التقدّم على ميلر مع تجاوز منتصف الحصّة بعد أن سجّل 1:33.150 دقيقة.

لكنّ ماركيز كشّر عن أنيابه مع بقاء 3 دقائق على النهاية عندما تقدّم عليه بفارق 0.083 ثانية ضمن سباقه الثالث منذ عودته إلى البطولة بعد الإصابة المطوّلة.

وتراجعت إثر ذلك وتيرة الجميع بشكلٍ كبير على مرّ الدقيقتين التاليتين، لكن يبدو أنّ ذلك مردّه تبريدهم لإطاراتهم تمهيدًا للفّة أخيرة حاسمة.

وأتى حينها زحف ياماها اللافت، حيث قدّم كوارتارارو لفّة رائعة ليسحب بها البساط من تحت قدمَي زميله مافيريك فينياليس وينتزع قطب الانطلاق الأوّل بتوقيت وقدره 1:32.600 دقيقة ليرفع رصيده إلى 13 قطب انطلاق أوّل في الموتو جي بي.

وسينطلق ميلر ثالثًا لصالح دوكاتي أمام فرانكو موربيديللي درّاج الفريق الرديف لياماها.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب يوهان زاركو، بينما انتهى المطاف بماركيز سادسًا بعد أن بدا لوهلة أنّه بصدد ضمان قطب الانطلاق الأوّل.

وتقدّم الإسباني على درّاجَي هوندا الآخرين تاكاكي ناكاغامي وبول إسبارغارو.

وحقّق روسي نتيجة تأهيليّة جيّدة بعد معاناته طوال الجولات الماضية لينطلق تاسعًا، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 9 1:32.600     172.691
2 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 9 1:32.681 0.081 0.081 172.540
3 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 9 1:32.704 0.104 0.023 172.497
4 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 9 1:32.766 0.166 0.062 172.382
5 5 France يوهان زاركو دوكاتي 9 1:32.877 0.277 0.111 172.176
6 93 Spain مارك ماركيز هوندا 8 1:33.037 0.437 0.160 171.880
7 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 7 1:33.120 0.520 0.083 171.726
8 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 8 1:33.150 0.550 0.030 171.671
9 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 9 1:33.391 0.791 0.241 171.228
10 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 6 1:33.867 1.267 0.476 170.360
11 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 7 1:34.258 1.658 0.391 169.653
12 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 9 1:34.265 1.665 0.007 169.640

نتيدة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 5 1:42.550     155.935
2 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 9 1:43.352 0.802 0.802 154.725
3 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 9 1:43.418 0.868 0.066 154.626
4 36 Spain جوان مير سوزوكي 9 1:43.422 0.872 0.004 154.620
5 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 9 1:43.523 0.973 0.101 154.470
6 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 9 1:43.530 0.980 0.007 154.459
7 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 9 1:43.857 1.307 0.327 153.973
8 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 9 1:44.324 1.774 0.467 153.283
9 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 6 1:45.146 2.596 0.822 152.085
10 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 7 1:45.590 3.040 0.444 151.446
11 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 8 1:45.911 3.361 0.321 150.987
12 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 8 1:46.123 3.573 0.212 150.685
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موتو جي بي: ماركيز يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في فرنسا

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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فرنسا الكبرى
الحدث الفرعي القسم الثاني من التصفيات

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