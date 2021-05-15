موتو جي بي: كوارتارارو يُباغت الجميع في اللحظات الأخيرة وينطلق أوّلًا في فرنسا

مثلما كان متوقّعًا فقد جرت التجارب التأهيليّة في أجواء رطبة وكان المسار زلقًا ومخادعًا وكانت خيارات الإطارات وتحميتها صعبة بالنظر إلى وجود أجزاء جافة وأخرى مبلّلة.

نتيجة لذلك فقد انحبست الأنفاس طوال الوقت في ظلّ تحسّنٍ متواصلٍ للأزمنة، لكنّ درّاج أبريليا لورينزو سافادوري أحرز المفاجأة واقتنص المركز الأوّل أمام لوكا ماريني ليعبرا معًا إلى القسم الثاني.

وسمحت الاستراحة بين الحصّتين بجفاف المسار أكثر قليلًا وهو ما دفع عددًا من الدرّاجين إلى الدخول إلى الحلبة على إطارات "سوفت".

وكان فالنتينو روسي من بين أولئك المغامرين، وكاد أن يُسجّل الزمن الأسرع في لفّته الأولى، لكنّه انزلق وخرج عن المسار عند المنعطف الأخير وعبر على المنطقة الحصويّة وبالكاد تفادى السقوط.

واستمرّ تحسّن الأزمنة بشكلٍ متواتر مع تعوّد الدرّاجين على مستويات التماسك، ونجح بول إسبارغارو في التقدّم على ميلر مع تجاوز منتصف الحصّة بعد أن سجّل 1:33.150 دقيقة.

لكنّ ماركيز كشّر عن أنيابه مع بقاء 3 دقائق على النهاية عندما تقدّم عليه بفارق 0.083 ثانية ضمن سباقه الثالث منذ عودته إلى البطولة بعد الإصابة المطوّلة.

وتراجعت إثر ذلك وتيرة الجميع بشكلٍ كبير على مرّ الدقيقتين التاليتين، لكن يبدو أنّ ذلك مردّه تبريدهم لإطاراتهم تمهيدًا للفّة أخيرة حاسمة.

وأتى حينها زحف ياماها اللافت، حيث قدّم كوارتارارو لفّة رائعة ليسحب بها البساط من تحت قدمَي زميله مافيريك فينياليس وينتزع قطب الانطلاق الأوّل بتوقيت وقدره 1:32.600 دقيقة ليرفع رصيده إلى 13 قطب انطلاق أوّل في الموتو جي بي.

وسينطلق ميلر ثالثًا لصالح دوكاتي أمام فرانكو موربيديللي درّاج الفريق الرديف لياماها.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب يوهان زاركو، بينما انتهى المطاف بماركيز سادسًا بعد أن بدا لوهلة أنّه بصدد ضمان قطب الانطلاق الأوّل.

وتقدّم الإسباني على درّاجَي هوندا الآخرين تاكاكي ناكاغامي وبول إسبارغارو.

وحقّق روسي نتيجة تأهيليّة جيّدة بعد معاناته طوال الجولات الماضية لينطلق تاسعًا، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

نتيدة القسم الأوّل: