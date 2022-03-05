موتو جي بي: كوارتارارو "ليس على الحدود القصوى الفعلية" لدراجة ياماها في قطر

أمضى كوارتارارو التجارب الشتوية وهو يتذمر حيال الافتقار للتطوير على محرك ياماها، حيث ظل الفريق متأخرًا على صعيد السرعة القُصوى مثل العام الماضي.

وفي التجارب الحرة ليوم أمس الجمعة في جائزة قطر الكبرى، كان كوارتاراو الأخير من حيث السرعة القُصوى، متأخرًا بأكثر من 10 كلم/س عن المتصدر أليكس رينز على متن دراجة سوزوكي - والتي تعتمد محركًا رباعي الأسطوانات مثل ياماها.

واحتل الفرنسي المركز الثامن على جدول الأزمنة، بفارق 4 أعشار من الثانية عن رينز، حيث اعترف بأنه "يفتقر لأمر غريب" على دراجته في الوقت الحالي.

فقال: "لدي شعور مختلفة الآن. لا أشعر براحة كبيرة، ولا سيّما على مدار اللفة الواحدة، حتى خلال التجارب الشتوية كنت كذلك. لكنني اليوم كنت أفتقر لأمر غريب".

وأضاف: "كنت سريعًا في أول مقطعين، لكننا افتقرنا لأمر ما، ونحن بحاجة لفهم سبب ذلك وحل تلك المشكلة بحلول الغد كوننا لن نكون في مأمن للقسم الثاني من التصفيات. سنرى إذا ما سنتمكن من تسجيل أزمنة سريعة أم لا".

وتابع: "أشعر بأنني على الحدود القُصوى، ولكننا لسنا على الحدود القُصوى الفعلية للدراجة. خضت تجارب صعبة اليوم كونني لم أفهم بضعة أمور، ونحن بحاجة لتفقد البيانات ومقارنتها بما مضى. لكنني لا أشعر بأنني فعلًا على الحدود القُصوى على صعيد زمن اللفة".

وأكمل: "أشعر بأنني على الحدود، ولكن ذلك لأننا عانينا اليوم. خضنا يومًا صعبًا، ولكن ذلك هو اليوم الأول في قطر، وكان صعبًا بعض الشيء بالنسبة لنا".