موتو جي بي: كوارتارارو "ليس حزينًا" حيال مغادرة فينياليس لياماها

على إثر تعليق مشاركته من جائزة النمسا الكبرى بعد تعمّده محاولة تفجير محرّكه خلال سباق ستيريا، فضّت ياماها شراكتها مع فينياليس بشكلٍ فوري الأسبوع الماضي.

وسينضمّ الإسباني إلى صفوف أبريليا في موسم 2022 وسيختبر درّاجتها للمرّة الأولى ضمن تجارب ميزانو الأسبوع المقبل.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يشعر بالحزن حيال عدم تمكّن ياماها من تصحيح الوضع مع فينياليس لإكمال الموسم معًا، قال كوارتارارو متصدّر البطولة: "هذه مسألة لا أكترث لها".

وأضاف: "أركّز فقط على عملي، لذا لا يُؤثّر عليّ ذلك في الحقيقة. لذا لا أشعر بالحزن. أستمتع بنفسي، هذه رياضة فرديّة ولديّ زميلٌ جديد نهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: "لذا أجل، لست حزينًا حقًا".

وسينضمّ كال كراتشلو درّاج الاختبارات إلى كوارتارارو في صفوف الفريق المصنعيّ في جولة سيلفرستون.

ويُعتقد بأنّ موربيديللي سيخلف فينياليس في بقيّة موسم 2021 عندما يستعيد لياقته وسيُواصل القيادة لصالح الفريق في 2022 في حين اعترف كراتشلو بقدر السباقات التي سيُشارك فيها هذا الموسم، لكنّه رفض الإفصاح عن ذلك.

من جانبه قال فالنتينو روسي زميل فينياليس السابق في ياماها أنّه اعتقد بأنّ ياماها ستكون قادرة على التصالح مع الإسباني لإكمال موسم 2021، كما أنّه فنّد شائعات عودته إلى الفريق المصنعي لإكمال مسيرته في الموتو جي بي هناك.

"اعتقد بأنّه بوسعهم تصحيح الوضع بصدق، لكنّني لا أعلم الكثير في الحقيقة" قال روسي عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في مغادرة فينياليس لياماها.

وأضاف: "ربّما لديهم بعض المشاكل الأخرى، وبالتأكيد ستُؤدّي هذه الحركة إلى عدّة انتقالات أخرى".

وأردف: "لذا سنرى ماذا سيحدث في السباقات المقبلة. سيقود مافيريك لصالح أبريليا في أقرب وقتٍ ممكن في جميع الأحوال. سيكون ذلك مثيرًا للاهتمام لأنّ أبريليا تبدو تنافسيّة للغاية ومافيريك درّاجٌ سريعٌ جدًا".

وأكمل: "نحتاج كذلك لمعرفة من سيذهب إلى الفريق المصنعي، ربّما فرانكو الذي هو زميلي كذلك. وبشأن الفريق المصنعي فكلا، أعتقد بأنّني سبأقى هنا في بيتروناس حتّى نهاية الموسم".