موتو جي بي: كوارتارارو "لم يكن مرتاحًا" في طريقه للتأهّل على الصفّ الأوّل في بريطانيا

قدّم كوارتارارو أداءً مُهيمنًا طوال عطلة نهاية أسبوع جولة سيلفرستون مُكملًا مجريات الجمعة متفوّقًا بأكثر من نصف ثانية عن أقرب ملاحقيه، وسرعان ما حقّق أفضل أزمنته البالغ 1:58.990 دقيقة في محاولته الأولى في التصفيات.

لكنّ الفرنسي تراجع خلف بول إسبارغارو درّاج هوندا وفرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي لكن بفارق 0.036 ثانية فقط.

وقال كوارتارارو أنّه واجه الكثير من الاهتزازات على درّاجته "ام1" على الإطار الليّن، لكنّه واثقٌ من وتيرة سباقه على الأقلّ.

"لأكون صادقًا فإنّني لم أحظَ بشعورٍ جيّد على الدرّاجة" قال كوارتارارو مباشرو بعد التصفيات.

وأضاف: "وتيرة السباق جيّدة، لكنّ الدرّاجة تهتزّ في كلّ مكان على صعيد اللفّة الواحدة وشعوري ليس رائعًا".

وأردف: "نحتاج لفهم سبب ذلك، لأنّني على الصفّ الأوّل، لكنّني لست سعيدًا لأنّني لم أشعر بالارتياح على الدرّاجة خلال لفّة الضغط".

وأكمل: "لكنّ الأمر الأهمّ هو أنّ وتيرة سباقنا سريعة، لذا دعونا نرى ما يُمكننا فعله. لكن أعتقد بأنّ بوسعنا تقديم أداء جيّد".

وقال الفرنسي لاحقًا في المؤتمر الصحفي: "عانيت كثيرًا هذا اليوم مع الإطار الليّن. حتّى هذا الصبا. حظيت بفرصة إتمام لفّتين سريعتين في التجارب الثالثة ولم يكن شعوري رائعًا على الدرّاجة".

وأكمل: "كان الشعور أفضل فورًا على الإطار المتوسّط وعادة ما تضع الإطار الليّن للفّة الضغط. عادة يكون الوضع أسهل والتماسك أفضل مع درّاجتنا عند فعل ذلك. لكنّ ذلك لم يحدث اليوم وعانيت كثيرًا عند التسارع".

ولا يزال كوارتارارو يعرج بعد أن أصاب كاحله خلال حادثه في التجارب الحرّة الثانية بعد ظهر الجمعة، لكنّه قال بأنّ ذلك لا يتسبّب في أيّة متاعب له على الدرّاجة.

وقال حيال ذلك: "كاحلي على ما يرام على الدرّاجة، ذلك الأمر الأكثر أهميّة. أعاني فقط عند السير، لكنّ الوضع سيكون على ما يرام بالنسبة للسباق".

وأكمل: "سأتوجّه إلى المركز الطبي للحصول على بعض الثلج وبعض العلاجات الطبيعيّة، لكنّ كلّ شيء جيّد".