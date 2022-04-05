موتو جي بي: كوارتارارو "لم يتوقّع" معاناة ياماها المبكّرة في موسم 2022

عانى درّاج ياماها من افتقارٍ للتماسك الخلفي في اللفّات الافتتاحيّة من سباق تيرماس دي ريو هوندو ما تسبّب في تراجعه من المركز السادس إلى الـ 13.

وعبر الفرنسي خطّ النهاية ثامنًا في النهاية، بالرغم من أنّه كان على بُعد 10.215 ثانية عن الفائز أليكس إسبارغارو.

وتواصل بذلك سوء اسقرار بداية هذا الموسم لكوارتارارو الذي عانى في طريقه للمركز التاسع في قطر، وكان ثانيًا في الأمطار في إندونيسيا، إلى جانب افتقار درّاجة ياماها لموسم 2022 للسرعى القصوى.

وقال كوارتارارو: "لا تعلم مطلقًا ما يُمكنك توقّعه. لكن بالطبع لم أتوقّع مطلقًا حلول أبريليا وكاي تي ام في أوّل مركزين".

وأكمل: "لكن كان الجميع سريعًا جدًا بعد التجارب التحضيريّة الأولى، وكان أليكس سريعًا".

وأردف: "لكن لم تكن هناك الكثير من المفاجآت، لكن لم أتوقّع أن نكون هكذا، لن أقول أنّنا بعيدون جدًا، لأنّنا على بُعد 10 نقاطٍ عن المتصدّر. لكنّني لم أتوقّع المعاناة بهذا القدر".

وبتوسّعه أكثر في الحديث عن معاناته في الأرجنتين، قال كوارتارارو: "لأكون صادقًا فإنّ انطلاقتي لم تكن الأفضل".

وأكمل: "لكنّها لم تكن سيّئة جدًا. لكن تمّ تجاوزي على الخطّ المستقيم وكانت اللفّات الثلاث كابوسًا لأنّه لم يكن لديّ أيّ تماسك في المنعطف السادس".

وأردف: "خسرت الكثير من المراكز، لكن بدأ الوضع بالتحسّن بعد ثلاث أو أربع لفّات. لكنّ التجاوز صعبٌ وشعرت مباشرة بأنّ التماسك ليس بذات المستوى".

ثمّ تابع: "ذلك غريبٌ لأنّك تُكمل جميع حصص التجارب ويكون شعورك رائعًا، ومن ثمّ تصل إلى السباق ويكون الوضع مختلفًا بالكامل. ذلك هو الأمر المحبط".