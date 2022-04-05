تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / موتو جي بي: بانيايا يريد لمعاناته في الأرجنتين أن تكون "درسًا للمستقبل"
موتو جي بي / جائزة الأرجنتين الكبرى أخبار عاجلة

موتو جي بي: كوارتارارو "لم يتوقّع" معاناة ياماها المبكّرة في موسم 2022

اعترف فابيو كوارتارارو حامل لقب الموتو جي بي أنّه "لم يتوقّع معاناة" ياماها المبكّرة في 2022 بعد اكتفائه بالمركز الثامن ضمن جائزة الأرجنتين الكبرى.

موتو جي بي: كوارتارارو "لم يتوقّع" معاناة ياماها المبكّرة في موسم 2022

عانى درّاج ياماها من افتقارٍ للتماسك الخلفي في اللفّات الافتتاحيّة من سباق تيرماس دي ريو هوندو ما تسبّب في تراجعه من المركز السادس إلى الـ 13.

وعبر الفرنسي خطّ النهاية ثامنًا في النهاية، بالرغم من أنّه كان على بُعد 10.215 ثانية عن الفائز أليكس إسبارغارو.

وتواصل بذلك سوء اسقرار بداية هذا الموسم لكوارتارارو الذي عانى في طريقه للمركز التاسع في قطر، وكان ثانيًا في الأمطار في إندونيسيا، إلى جانب افتقار درّاجة ياماها لموسم 2022 للسرعى القصوى.

وقال كوارتارارو: "لا تعلم مطلقًا ما يُمكنك توقّعه. لكن بالطبع لم أتوقّع مطلقًا حلول أبريليا وكاي تي ام في أوّل مركزين".

وأكمل: "لكن كان الجميع سريعًا جدًا بعد التجارب التحضيريّة الأولى، وكان أليكس سريعًا".

وأردف: "لكن لم تكن هناك الكثير من المفاجآت، لكن لم أتوقّع أن نكون هكذا، لن أقول أنّنا بعيدون جدًا، لأنّنا على بُعد 10 نقاطٍ عن المتصدّر. لكنّني لم أتوقّع المعاناة بهذا القدر".

اقرأ أيضاً:

وبتوسّعه أكثر في الحديث عن معاناته في الأرجنتين، قال كوارتارارو: "لأكون صادقًا فإنّ انطلاقتي لم تكن الأفضل".

وأكمل: "لكنّها لم تكن سيّئة جدًا. لكن تمّ تجاوزي على الخطّ المستقيم وكانت اللفّات الثلاث كابوسًا لأنّه لم يكن لديّ أيّ تماسك في المنعطف السادس".

وأردف: "خسرت الكثير من المراكز، لكن بدأ الوضع بالتحسّن بعد ثلاث أو أربع لفّات. لكنّ التجاوز صعبٌ وشعرت مباشرة بأنّ التماسك ليس بذات المستوى".

ثمّ تابع: "ذلك غريبٌ لأنّك تُكمل جميع حصص التجارب ويكون شعورك رائعًا، ومن ثمّ تصل إلى السباق ويكون الوضع مختلفًا بالكامل. ذلك هو الأمر المحبط".

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: بانيايا يريد لمعاناته في الأرجنتين أن تكون "درسًا للمستقبل"
المقال السابق

موتو جي بي: بانيايا يريد لمعاناته في الأرجنتين أن تكون "درسًا للمستقبل"
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

موتو جي بي: كوارتارارو "لم يتوقّع" معاناة ياماها المبكّرة في موسم 2022
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو "لم يتوقّع" معاناة ياماها المبكّرة في موسم 2022

موتو جي بي: بانيايا يريد لمعاناته في الأرجنتين أن تكون "درسًا للمستقبل"
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا يريد لمعاناته في الأرجنتين أن تكون "درسًا للمستقبل"

إسبارغارو: "حلم" الفوز في الموتو جي بي "لا يُغيّر أيّ شيء" في حياتي
موتو جي بي موتو جي بي

إسبارغارو: "حلم" الفوز في الموتو جي بي "لا يُغيّر أيّ شيء" في حياتي

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو يدخل التاريخ بتحقيقه فوزه وفوز أبريليا الأوّل في الأرجنتين
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: أليكس إسبارغارو يدخل التاريخ بتحقيقه فوزه وفوز أبريليا الأوّل في الأرجنتين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.