موتو جي بي: كوارتارارو كان يتوقّع "معركة نوعًا ما" في سباق برشلونة

أحكم حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" قبضته على مجريات السباق بعد تقدمه من المركز الثالث إلى الأول ليتصدر كل لفة من السباق ويسجل فوزه الثاني هذا الموسم بفارق 6.4 ثانية.

وبذلك الفوز بات الفرنسي يتقدم بفارق 22 نقطة ف صدارة الترتيب، بعد أداء مهيمن لم يتوقعه في برشلونة.

"لم أتوقع أن أتمتع بذلك الثبات في الأداء خلال السباق وبتلك الوتيرة" قال كوارتارارو عند سؤاله عن استراتيجيته في السباق الذي امتد لـ 24 لفة.

وأضاف: "وتيرتنا كانت جيدة، ولكنها لم تكن سريعة للغاية. الانطلاقة كانت مهمة بالطبع. تمثلت استراتيجيتي في أن أقطع 5 لفات على الأقل من دون ضغط إلى الحدود القُصوى ولكن مع ضغط معقول".

وتابع: "حاولت الحفاظ على الإطار بشكل كبير على المنعطفين الثالث والرابع، حيث كان من المهم جدًا الحفاظ على ثبات الوتيرة. ولكن الأمر كان مذهلًا عندما رأيت فارق تقدمي في الصدارة بعد بضع لفات".

وأكمل: "لكنني كنت أتوقع أن أواجه معركة نوعًا ما، لكن السباق كان جيدًا. علمت أن الوضع رائع عندما رأيت فارق النصف ثانية في اللفة الأولى أو الثانية".

واختتم: "أنا سعيد جدًا وذلك الفوز مهم للغاية من أجل البطولة كذلك".