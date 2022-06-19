موتو جي بي: كوارتارارو كان "خائفًا" من "مغامرة الإطار" في سباق ألمانيا

كان كوارتارارو واحدًا من درّاجَين اثنين فقط آثرا اعتماد إطار خلفي من تركيبة ميديوم مع تخطّي الحرارة على مسار ساكسنرينغ لـ 50 درجة اليوم الأحد.

ونجح دراج ياماها في اقتناص الصدارة على الانطلاقة ليتصدّر لفّات السباق الـ 30 جميعها، فارضًا سيطرته على مجريات الحدث ليسجل الفوز بفارق ناهز 5 ثوانٍ ويتصدر الترتيب بفارق 34 نقطة.

لكن الفرنسي اعترف بأن قراره بشأن الإطار كان به مغامرة كبيرة حيث خشي أن يقسو عليه أكثر من اللازم في اللفات الأولى.

فقال: " أشعر بالتعب. كنت مريضًا طوال نهاية الأسبوع وكنت أسعل بعض الشيء خلال السباق".

وأضاف: "ليس لدي كلمات لأصف شعوري. لكننا اعتمدنا خيارًا على الإطار الخلفي، تركيبة ميديوم، الأمر الذي كان به مخاطرة كبيرة وكنا محظوظين في السباق كون أداءه تراجع أكثر بكثير من المتوقّع".

وتابع: "لكنني سعيد جدًا. إنه انتصار مميز للغاية. يشبه بعض الشيء برشلونة".

وأكمل: "كانت الأجواء في السباق مختلفة للغاية، ومنذ البداية كنت خائفًا بعض الشيء كونتي كنت أستهلك الإطار أكثر من المتوقع لأقود بسرعة. اللفات الخمس أو الست الأخيرة كانت كارثية على صعيد القسم الخلفي، لكن الشعور على القسم الأمامي كان جيدًا للغاية".