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موتو جي بي / اختبارات قطر في فبراير / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة اليوم الثاني وحادث كبير لماركيز

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موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة اليوم الثاني وحادث كبير لماركيز
من قبل:
23-02-2020

وضع فابيو كوارتارارو درّاجة ياماها في صدارة جدول الأزمنة خلال اليوم الثاني من تجارب الموتو جي بي في قطر، في الوقت الذي دمّر فيه مارك ماركيز درّاجته هوندا نتيجة حادث قويّ.

تصدّر كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها تجارب سيبانغ في جميع أيّامها الثلاثة، وكان الفرنسيّ أوّل من يضع المعيار اليوم الأحد بتوقيت وقدره 1:54.974 دقيقة على حلبة لوسيل.

وبقي ذلك الزمن ثابتًا لفترة طويلة، قبل أن ينتزع منه زميله فرانكو موربيديلي المركز الأوّل بفارق 0.020 ثانية على متن درّاجة "ام1" بالخصائص "أ" مع بقاء 4 ساعات على النهاية.

وبعد وقتٍ قصيرٍ من ذلك، بدأ دانيلو بيتروشي درّاج دوكاتي – الذي واصل العمل على تقييم أداة الارتفاع المتغيّر للدرّاجة على الحلبة – ومافيريك فينياليس بالتناوب على الصدارة، إلى أن حقّق الأخير دقيقة واحدة و54.658 ثانية مع بقاء 3 ساعات على النهاية.

لكنّ زمنه لم يصمد هو الآخر، ونجح جوان مير درّاج سوزوكي في التغلّب عليه بفارق 0.046 ثانية.

ومع بقاء 15 دقيقة على النهاية، أزاح كوارتارارو الجميع بعد أن حقّق 1:54.038 دقيقة ليضمن صدارة اليوم، في الوقت الذي كان فيه أليكس رينز متصدّر السبت أقرب ملاحقيه بفارق 0.162 ثانية.

وأكمل فينياليس ترتيب الثلاثة الأوائل مجدّدًا أمام موربيديلي، بينما كان فرانشيسكو بانيايا أفضل درّاجي دوكاتي في المركز الخامس في ظلّ مواصلته التأقلم مع درّاجة دوكاتي الجديدة بدل الأخرى التي من موسم 2018 التي قادها العام الماضي.

وحقّق يوهان زاركو قفزة كبيرة إلى الأمام في سعيه للتأقلم مع درّاجة أفينتيا دوكاتي ليُكمل الحصّة على بُعد نصف ثانية عن الصدارة في المركز السادس أمام مير وأندريا دوفيزيوزو.

أمّا فالنتينو روسي، الذي قال يوم السبت أنّه بحاجة لعُشرين أو ثلاثة أعشارٍ من الثانية للمنافسة على الانتصارات على متن ياماها الجديدة، فقد حلّ تاسعًا، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

في أثناء ذلك تواصلت معاناة بطل العالم ماركيز الذي يُواصل التعافي من العمليّة الجراحيّة التي خضع لها هذا الشتاء على كتفه.

ولم يتحسّن وضعه اليوم الأحد، حيث تعرّض لحادثٍ كبير عند المنعطف التاسع في بداية الفترة المسائيّة، بالرغم من أنّ هوندا أعلنت أنّه لم يُصب بأيّ أذى.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الدرّاجة التوقيت الفارق عدد اللفّات
1 20 فابيو كوارتارارو ياماها 1:54.038   65
2 42 أليكس رينز سوزوكي 1:54.200 0.162 53
3 12 مافيريك فينياليس ياماها 1:54.264 0.226 68
4 21 فرانكو موربيديلي ياماها 1:54.481 0.443 70
5 63 فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1:54.520 0.482 52
6 5 يوهان زاركو دوكاتي 1:54.565 0.527 56
7 36 جوان مير سوزوكي 1:54.612 0.574 52
8 4 أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 1:54.662 0.624 60
9 46 فالنتينو روسي ياماها 1:54.740 0.702 52
10 30 تاكاكي ناكاغامي هوندا 1:54.759 0.721 43
11 41 أليكس إسبارغارو أبريليا 1:54.762 0.724 33
12 9 دانيلو بيتروشي دوكاتي 1:54.852 0.814 49
13 44 بول إسبارغارو كاي تي ام 1:54.890 0.852 54
14 93 مارك ماركيز هوندا 1:55.093 1.055 46
15 43 جاك ميلر دوكاتي 1:55.194 1.156 42
16 53 تيتو راباط دوكاتي 1:55.352 1.314 54
17 88 ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 1:55.600 1.562 53
18 27 إيكر ليكونا كاي تي ام 1:55.644 1.606 53
19 73 أليكس ماركيز هوندا 1:55.725 1.687 48
20 33 براد بيندر كاي تي ام 1:55.930 1.892 57
21 35 كال كراتشلو هوندا 1:56.178 2.14 27
22 38 برادلي سميث أبريليا 1:56.407 2.369 52
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث اختبارات قطر في فبراير
الكاتب مروان الوافي

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