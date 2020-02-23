موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة اليوم الثاني وحادث كبير لماركيز

تصدّر كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها تجارب سيبانغ في جميع أيّامها الثلاثة، وكان الفرنسيّ أوّل من يضع المعيار اليوم الأحد بتوقيت وقدره 1:54.974 دقيقة على حلبة لوسيل.

وبقي ذلك الزمن ثابتًا لفترة طويلة، قبل أن ينتزع منه زميله فرانكو موربيديلي المركز الأوّل بفارق 0.020 ثانية على متن درّاجة "ام1" بالخصائص "أ" مع بقاء 4 ساعات على النهاية.

وبعد وقتٍ قصيرٍ من ذلك، بدأ دانيلو بيتروشي درّاج دوكاتي – الذي واصل العمل على تقييم أداة الارتفاع المتغيّر للدرّاجة على الحلبة – ومافيريك فينياليس بالتناوب على الصدارة، إلى أن حقّق الأخير دقيقة واحدة و54.658 ثانية مع بقاء 3 ساعات على النهاية.

لكنّ زمنه لم يصمد هو الآخر، ونجح جوان مير درّاج سوزوكي في التغلّب عليه بفارق 0.046 ثانية.

ومع بقاء 15 دقيقة على النهاية، أزاح كوارتارارو الجميع بعد أن حقّق 1:54.038 دقيقة ليضمن صدارة اليوم، في الوقت الذي كان فيه أليكس رينز متصدّر السبت أقرب ملاحقيه بفارق 0.162 ثانية.

وأكمل فينياليس ترتيب الثلاثة الأوائل مجدّدًا أمام موربيديلي، بينما كان فرانشيسكو بانيايا أفضل درّاجي دوكاتي في المركز الخامس في ظلّ مواصلته التأقلم مع درّاجة دوكاتي الجديدة بدل الأخرى التي من موسم 2018 التي قادها العام الماضي.

وحقّق يوهان زاركو قفزة كبيرة إلى الأمام في سعيه للتأقلم مع درّاجة أفينتيا دوكاتي ليُكمل الحصّة على بُعد نصف ثانية عن الصدارة في المركز السادس أمام مير وأندريا دوفيزيوزو.

أمّا فالنتينو روسي، الذي قال يوم السبت أنّه بحاجة لعُشرين أو ثلاثة أعشارٍ من الثانية للمنافسة على الانتصارات على متن ياماها الجديدة، فقد حلّ تاسعًا، بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي ترتيب العشرة الأوائل.

في أثناء ذلك تواصلت معاناة بطل العالم ماركيز الذي يُواصل التعافي من العمليّة الجراحيّة التي خضع لها هذا الشتاء على كتفه.

ولم يتحسّن وضعه اليوم الأحد، حيث تعرّض لحادثٍ كبير عند المنعطف التاسع في بداية الفترة المسائيّة، بالرغم من أنّ هوندا أعلنت أنّه لم يُصب بأيّ أذى.

نتيجة الحصّة: