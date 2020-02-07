موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة اليوم الأوّل من تجارب سيبانغ

كان كوارتارارو أفضل ناشئي الموسم الماضي أوّل المتوجّهين إلى حلبة سيبانغ الدوليّة صباح الجمعة، بالرغم من أنّ أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا كان من وضع المعيار في الساعة الأولى.

ويعود أسرع الأزمنة القياسيّة على حلبة سيبانغ إلى كوارتارارو نجح لاحقًا في تحقيق الزمن الأسرع البالغ 1:58.303 دقيقة، حيث حقّق الفرنسيّ الزمن الأسرع هذا اليوم البالغ 1:58.945 دقيقة وبقي ذلك الزمن صامدًا حتّى نهاية اليوم.

وذهب المركز الثاني إلى فرانكو موربيديلي زميل كوارتارارو في صفوف فريق بيتروناس.

وقدّم أليكس رينز وتيرة قويّة على متن درّاجة سوزوكي ليحلّ ثالثًا في ظلّ عمله على برنامجه على متن درّاجة "جي.اس.اكس-آر.آر" الجديدة، بينما حلّ كال كراتشلو رابعًا أمام جاك ميلر أفضل درّاجي دوكاتي.

وتوقّفت الفترة الصباحيّة لبعض الوقت عند رفع العلم الأحمر الناتج عن سقوط أحد درّاجي اختبار ياماها، قبل أن تتسبّب الأمطار في تعطّل الحركة على المسار في وقتٍ لاحق، إلى أن انتهى اليوم قبل نهايته المبرمجة بـ 10 دقائق.

وأكمل فينياليس اليوم سادسًا، وذلك بعد أن سقط في مرحلة سابقة من اليوم عند المنعطف الـ 11.

واختبر الإسباني رفقة زميله فالنتينو روسي – الذي حلّ عاشرًا – ثلاث نسخ من درّاجة "ام1"، اثنتان بخصائص 2020 وواحدة بخصائص "أ" من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.