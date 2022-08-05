موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة التجارب الحرّة الثانية في سيلفرستون
تقدّم فابيو كوارتارارو إلى صدارة التجارب الحرّة الثانية من جائزة بريطانيا الكبرى للموتو جي بي بعد تقدّمه على جوان مير على حلبة سيلفرستون.
كانت وتيرة الدرّاجين أسرع منذ بداية الحصّة الثانية، حيث تمكّن العديد من السائقين من النزول تحت عتبة الدقيقتين خلال النصف الأوّل.
وبعد أن سقط زميله في الحصّة الأولى، تعرّض جاك ميلر لحادثٍ مشابهٍ في المنعطف السابع بعد فقدانه السيطرة على مقدّمة درّاجته.
وعاد أليكس رينز في منتصف الحصّة للتقدّم إلى الصدارة مُسجّلًا 1:59.246 دقيقة.
لكنّ زمن الإسباني لم يكن كافيًا للبقاء في الصدارة مع بدء سلسلة التحسينات الأخيرة في الدقائق الختاميّة.
وآلت الصدارة في النهاية إلى كوارتارارو بـ 1:58.946 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 119 ثانية.
وذهب المركز الثاني إلى جوان مير بفارق 0.154 ثانية عن الفرنسي، بينما تواجد ثنائيّ أبريليا مافيريك فينياليس وأليكس إسبارغارو في المركزين الرابع والسادس، بينما توسّطهما يوهان زاركو متصدّر الحصّة الصباحيّة.
وحلّ ميغيل أوليفيرا سادسًا أمام رينز الذي حلّ ثامنًا في النهاية على بُعد 0.3 ثانية عن الصدارة.
وتواجد إينيا باستيانيني في المركز الثامن بفارق 0.006 ثانية أمام جاك ميلر، بينما أكمل ماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.
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