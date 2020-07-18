موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة التجارب الثالثة في خيريز

بدأ رينز اليوم بمحاولة سريعة بلغ زمنها 1:38.309 دقيقة لمحاولة الدخول ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج.

لكنّ جاك ميلر أزاحه بفارقٍ كبير بعد أن كان أسرع منه بقرابة ثانية كاملة، ومن ثمّ جاء الدور على جوان مير درّاج سوزوكي الآخر الذي سجّل 1:37.333 دقيقة ليتفوّق على أفضل أزمنة مارك ماركيز من يوم الجمعة.

لكنّ بقاء مير في الصدارة لم يدم طويلًا وذلك بعد أن تقدّم عليه كوارتارارو مسجّلًا دقيقة واحدة و37.182 ثانية مع بقاء 20 دقيقة على النهاية.

ولم يكتفِ الفرنسيّ الشاب بذلك الحدّ، بل عاد لكسر حاجز الـ 97 ثانية مسجّلًا 1:36.806 دقيقة كاسرًا زمن قطب الانطلاق الأوّل من العام الماضي.

وحلّ ميلر في المركز الثاني بفارق 0.052 ثانية عن الفرنسي، بينما تواجد مير ثالثًا على بُعد عُشرٍ من الثانية.

وذهب المركز الرابع إلى ماركيز، بالرغم من أنّه قد يكون تحت تحقيق إدارة السباق بعد أن بدا أنّه قام بتعطيل رينز في مرحلة متأخّرة من الحصّة.

وأكمل مافيريك فينياليس ترتيب الخمسة الأوائل لصالح ياماها، بينما تقدّم كال كراتشلو على فرانكو موربيديللي وكذلك فالنتينو روسي الذي قال بعد يوم الجمعة أنّه "لم يكن سريعًا مطلقًا" في التجارب.

وكان من المفاجئ أنّ رينز فشل في التواجد ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج، ما يعني بأنّ عليه خوض القسم الأوّل من التصفيات والتواجد في أوّل مركزين من أجل العبور إلى القسم الثاني.

نتيجة الحصّة: