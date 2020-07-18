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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة التجارب الثالثة في خيريز

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موتو جي بي: كوارتارارو في صدارة التجارب الثالثة في خيريز
من قبل:
18-07-2020

حقّق فابيو كوارتارارو زمنًا قياسيًا جديدًا ضمن جائزة إسبانيا الكبرى خلال التجارب الحرّة الثالثة ليتصدّر الترتيب بفارق 0.052 ثانية عن أقرب ملاحقيه، في الوقت الذي فشل فيه أليكس رينز في العبور بشكلٍ مباشرٍ للقسم الثاني من التفصيات.

بدأ رينز اليوم بمحاولة سريعة بلغ زمنها 1:38.309 دقيقة لمحاولة الدخول ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج.

لكنّ جاك ميلر أزاحه بفارقٍ كبير بعد أن كان أسرع منه بقرابة ثانية كاملة، ومن ثمّ جاء الدور على جوان مير درّاج سوزوكي الآخر الذي سجّل 1:37.333  دقيقة ليتفوّق على أفضل أزمنة مارك ماركيز من يوم الجمعة.

لكنّ بقاء مير في الصدارة لم يدم طويلًا وذلك بعد أن تقدّم عليه كوارتارارو مسجّلًا دقيقة واحدة و37.182 ثانية مع بقاء 20 دقيقة على النهاية.

ولم يكتفِ الفرنسيّ الشاب بذلك الحدّ، بل عاد لكسر حاجز الـ 97 ثانية مسجّلًا 1:36.806 دقيقة كاسرًا زمن قطب الانطلاق الأوّل من العام الماضي.

وحلّ ميلر في المركز الثاني بفارق 0.052 ثانية عن الفرنسي، بينما تواجد مير ثالثًا على بُعد عُشرٍ من الثانية.

وذهب المركز الرابع إلى ماركيز، بالرغم من أنّه قد يكون تحت تحقيق إدارة السباق بعد أن بدا أنّه قام بتعطيل رينز في مرحلة متأخّرة من الحصّة.

وأكمل مافيريك فينياليس ترتيب الخمسة الأوائل لصالح ياماها، بينما تقدّم كال كراتشلو على فرانكو موربيديللي وكذلك فالنتينو روسي الذي قال بعد يوم الجمعة أنّه "لم يكن سريعًا مطلقًا" في التجارب.

وكان من المفاجئ أنّ رينز فشل في التواجد ضمن العشرة الأوائل في الترتيب المزدوج، ما يعني بأنّ عليه خوض القسم الأوّل من التصفيات والتواجد في أوّل مركزين من أجل العبور إلى القسم الثاني.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:36.806     164.481 288
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 18 1:36.858 0.052 0.052 164.393 294
3 36 Spain جوان مير سوزوكي 14 1:36.908 0.102 0.050 164.308 290
4 93 Spain مارك ماركيز هوندا 21 1:37.029 0.223 0.121 164.103 291
5 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 19 1:37.046 0.240 0.017 164.074 290
6 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 19 1:37.099 0.293 0.053 163.985 291
7 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:37.112 0.306 0.013 163.963 286
8 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 21 1:37.130 0.324 0.018 163.932 285
9 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 16 1:37.171 0.365 0.041 163.863 292
10 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 19 1:37.185 0.379 0.014 163.840 295
11 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 17 1:37.223 0.417 0.038 163.776 291
12 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:37.307 0.501 0.084 163.634 290
13 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 18 1:37.363 0.557 0.056 163.540 292
14 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:37.462 0.656 0.099 163.374 288
15 5 France يوهان زاركو دوكاتي 19 1:37.629 0.823 0.167 163.094 291
16 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 19 1:37.655 0.849 0.026 163.051 288
17 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:37.701 0.895 0.046 162.974 290
18 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 19 1:37.749 0.943 0.048 162.894 288
19 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 1:37.761 0.955 0.012 162.874 292
20 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 17 1:37.783 0.977 0.022 162.838 287
21 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 18 1:38.071 1.265 0.288 162.359 291
22 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 17 1:38.229 1.423 0.158 162.098 289
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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