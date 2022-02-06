موتو جي بي: كوارتارارو "غير سعيد" بدراجة ياماها بعد التجارب الشتوية الأولى

سجّل الفرنسي سابع أسرع زمن إجمالي مع نهاية التجارب التي استمرت ليومين على حلبة سيبانغ الدولية، إذ تواجد على بُعد عُشرين من الثانية تقريبًا من الصدارة التي احتلّها إينيا باستيانيني درّاج غريسيني اليوم الأحد.

واعترف كوارتارارو يوم أمس السبت بأن ياماها لم تحرز خطوة كبيرة بالقدر الكافي إلى الأمام مع دراجتها منذ تجارب خيريز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ يرى بأنه لن يحصل على تحديث الطاقة الضروري لتقليص تأخر الفريق على صعيد السرعة القُصوى.

وبينما اعترف اليوم كذلك بأنه "ليس سعيدًا" مع الدراجة، لكنّه أوضح أيضاً بأن عليه التركيز على نقاط قوة الدراجة، مثل القسم الأمامي، من أجل ألّا يصبح "محبطًا" على الدوام من الوضع الحالي.

فقال: "لست سعيدًا بالمقارنة مع ما كنت أتوقّعه. لكن فيما يتعلق بشعوري على الدراجة، وما رأيته خلال التجارب بالنسبة لي، فقد كنت سعيدًا. لذلك فإنه مزيج بين هذا وذاك".

وأضاف: "في النهاية، وكما سبق وقلت، فإنني أعتقد أنه من المهم عدم التركيز على تلك السلبيات كي لا أقول في نفسي: أنا محبط، لقد توقّعت أفضل من ذلك بكثير".

وتابع: "لا أهتم بذلك، لديّ ما لديّ، وما أحبّذه هو وضع نفسي في تلك المنطقة الحمراء. وإذا ما كان زمن اللفة دقيقة و58.3 ثانية فهو كذلك، وإذا ما كان دقيقة و58 ثانية فهو كذلك".

وأكمل: "ما أريد قوله هو أنني أقدم 100 بالمئة مما لديّ، وكنت على الحدود القُصوى. هذا هو الأمر الوحيد الذي أريده، وأعتقد بأننا نقوم به على نحوٍ جيّد للغاية".