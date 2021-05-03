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موتو جي بي: كوارتارارو "تائه" بعد مشكلة تكزّز يده في سباق خيريز

اعترف دراج ياماها فابيو كوارتارارو بأنّه "تائه" حول ما يفعله بعد أن حرمته مشكلة تكزّز يده من الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة خيريز.

موتو جي بي: كوارتارارو "تائه" بعد مشكلة تكزّز يده في سباق خيريز

تصدّر كوارتارارو السباق مع نهاية اللفة الرابعة بعد أن تراجع للمركز الرابع بعد انطلاقه من قطب الانطلاق الأوّل مع بداية السباق، قبل أن يوسّع الفارق إلى أكثر من ثانية.

وبينما كان في طريقه لتحقيق الفوز الثالث له في الموسم، بدأ الفرنسي يعاني من تكزّز يده مع انتصاف السباق ليتراجع للمركز الثالث عشر في نهاية المطاف.

"من السهل معرفة أنّني واجهت مشكلة كبيرة مع يدي" قال كوارتارارو عندما سُئِل ما الخطب.

وأضاف: "ذلك حزين لأنّني كنت أشعر بالارتياح في المقدمة، كنت رابعاً خلال اللفة الأولى ونجحت في تجاوزهم".

وأكمل: "كنت مرتاحاً مع الوتيرة، وتيرتنا كانت رائعة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه ولكن خارت قوى يدي".

وتابع: "مستاء كثيراً بذلك، لكن سأبقى إيجابياً بالنظر لوتيرتنا، وقاتلت للنهاية حتّى إذا كان ذلك من أجل 3 نقاط فقط".

وأردف: "لكن سأقاتل وسأبقى إيجابياً".

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وكان كوارتارارو قد خضع لعملية جراحية لتكزّز يده في 2019 خلال موسمه الأوّل كمبتدئ لكنّه أصرّ بأنّه لم يواجه في السابق أيّة مشاكل على الإطلاق في خيريز.

ويقوم الفريق حالياً بتقييم عدّة خيارات بالنسبة له قبيل جائزة فرنسا الكبرى في غضون أسبوعَين، لكنه اعترف بأنّ القدر من المعلومات التي حصل عليه حول ذلك جعله يشعر بأنّه "تائه".

وعندما سُئِل كيف سيتعامل مع المشكلة، أجاب كوارتارارو: "ليست لديّ أيّة فكرة، لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال فعقلي لا يعمل حالياً".

واستطرد: "أفكّر كثيراً، ولا أحبّذ ذلك.. هناك بعض الأشخاص ينظرون في الأمر وهم مدير أعمالي وأعزّ أصدقائي لإيجاد أفضل الخيارات".

واستدرك: "ليست لديّ أدنى فكرة، بالطبع سنخطّط لشيء ما لأنّ ذراعي ليست بخير".

واسترسل: "العام الماضي في البرتغال كان الأمر كارثياً، وهذا العام كان كلّ شيء مثالياً. لم يسبق لي أن واجهت أيّة مشاكل هنا في خيريز، وهذا العام عانيت من مشكلة".

وواصل حديثه: "إنّه أمر لا أفهمه. لا زلنا نبحث لكن هناك الكثير من الخيارات".

واختتم: "ذهني ممتلئ بأشخاص يقولون لي اذهب إلى هذا المكان أو ذاك. وأنا حالياً تائه".

 
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