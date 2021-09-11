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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة وماركيز يسقط مجددًا في أراغون

نجح فابيو كوارتارارو درّاج ياماها في تسجيل الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أراغون الكبرى بفارق 0.023 ثانية، بينما تعرّض مارك ماركيز لسقوط آخر نهاية هذا الأسبوع.

موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة وماركيز يسقط مجددًا في أراغون

أمّن كوارتارارو متصدر الترتيب مكانه في القسم الثاني للتصفيات بعد ظهر اليوم، وذلك إثر تسجيله الزمن الأسرع في التجارب الثالثة بتوقيت وقدره دقيقة و46.926 ثانية، والذي كان كافيًا للتفوق على زمن أليكس إسبارغارو البالغ دقيقة و46.949 ثانية.

وبعد مرور 10 دقائق من الحصة، كان حامل اللقب جوان مير الوحيد الذي حسّن زمنه في جدول التوقيتات المجمعة.

فيما تواجد تاكاكي ناكاغامي درّاج "ال سي آر هوندا" على قمة جدول الأزمنة الفردية للحصة بعد الدقائق العشر الأولى، حيث أصبح في النهاية أول دراج يُطيح بأفضل أزمنة مير من يوم الجمعة.

ومع بقاء أقل من 20 دقيقة على نهاية الحصة، تقدّم ناكاغامي إلى صدارة الأزمنة المجمعة، مع دقيقة و47.394 ثانية، والذي حسّنه في المحاولة التالية إلى دقيقة و47.317 ثانية.

لكن وقبل 10 دقائق من النهاية، قام كوارتارارو بمحاولته الأولى ليتقدم إلى الصدارة مع دقيقة و47.046 ثانية، قبل أن يكسر فرانشيسكو بانيايا حاجز الدقيقة و47 ثانية مسجلًا دقيقة و46.984 ثانية على متن دراجة دوكاتي.

قبل أن يسجل مير زمنًا أسرع بـ 0.002 ثانية بعد لحظات من ذلك، إلّا أن كوارتارارو نجح بتجاوز ذلك في محاولته الأخيرة ليُكمل التجارب الثالثة وهو في الصدارة أمام إسبارغارو.

وحافظ مير على تواجده ضمن الثلاثة الأوائل ليعبر بأريحية إلى القسم الثاني للتصفيات، فيما تراجع بانيايا إلى المركز الرابع أمام زميله جاك ميلر وجورج مارتين درّاج براماك.

المركز السابع كان من نصيب بول إسبارغارو كأفضل دراجي هوندا، بينما حل زميله ماركيز ثامنًا بعدما تعرض لسقوط عند المنعطف الـ 14 خلال محاولته الأخيرة.

فيما أكمل ناكاغامي وناشئ أفينتيا إنيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل لتأمين الأماكن المتبقية في القسم الثاني للتصفيات.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 19 1:46.926  
2 41 Spain أليكس إسبارغارو 17 1:46.949 0.023
3 36 Spain جوان مير 19 1:46.982 0.056
4 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 19 1:46.984 0.058
5 43 Australia جاك ميلر 18 1:47.059 0.133
6 89 Spain خورخي مارتن 18 1:47.120 0.194
7 44 Spain بول إسبارغارو 19 1:47.134 0.208
8 93 Spain مارك ماركيز 19 1:47.185 0.259
9 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 17 1:47.256 0.330
10 23 Italy إنيا باستيانيني 16 1:47.276 0.350
11 5 France يوهان زاركو 17 1:47.328 0.402
12 35 United Kingdom كال كراتشلو 18 1:47.353 0.427
13 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 19 1:47.389 0.463
14 42 Spain أليكس رينز 19 1:47.396 0.470
15 46 Italy فالنتينو روسي 19 1:47.551 0.625
16 73 Spain أليكس ماركيز 17 1:47.673 0.747
17 12 Spain مافيريك فينياليس 17 1:47.789 0.863
18 33 South Africa براد بيندر 18 1:47.805 0.879
19 27 Spain إيكر ليكونا 18 1:47.829 0.903
20 10 Italy لوكا ماريني 17 1:48.093 1.167
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موتو جي بي: ميلر يتصدر التجارب الحرة الثانية لصالح دوكاتي في أراغون

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