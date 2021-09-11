موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة وماركيز يسقط مجددًا في أراغون

أمّن كوارتارارو متصدر الترتيب مكانه في القسم الثاني للتصفيات بعد ظهر اليوم، وذلك إثر تسجيله الزمن الأسرع في التجارب الثالثة بتوقيت وقدره دقيقة و46.926 ثانية، والذي كان كافيًا للتفوق على زمن أليكس إسبارغارو البالغ دقيقة و46.949 ثانية.

وبعد مرور 10 دقائق من الحصة، كان حامل اللقب جوان مير الوحيد الذي حسّن زمنه في جدول التوقيتات المجمعة.

فيما تواجد تاكاكي ناكاغامي درّاج "ال سي آر هوندا" على قمة جدول الأزمنة الفردية للحصة بعد الدقائق العشر الأولى، حيث أصبح في النهاية أول دراج يُطيح بأفضل أزمنة مير من يوم الجمعة.

ومع بقاء أقل من 20 دقيقة على نهاية الحصة، تقدّم ناكاغامي إلى صدارة الأزمنة المجمعة، مع دقيقة و47.394 ثانية، والذي حسّنه في المحاولة التالية إلى دقيقة و47.317 ثانية.

لكن وقبل 10 دقائق من النهاية، قام كوارتارارو بمحاولته الأولى ليتقدم إلى الصدارة مع دقيقة و47.046 ثانية، قبل أن يكسر فرانشيسكو بانيايا حاجز الدقيقة و47 ثانية مسجلًا دقيقة و46.984 ثانية على متن دراجة دوكاتي.

قبل أن يسجل مير زمنًا أسرع بـ 0.002 ثانية بعد لحظات من ذلك، إلّا أن كوارتارارو نجح بتجاوز ذلك في محاولته الأخيرة ليُكمل التجارب الثالثة وهو في الصدارة أمام إسبارغارو.

وحافظ مير على تواجده ضمن الثلاثة الأوائل ليعبر بأريحية إلى القسم الثاني للتصفيات، فيما تراجع بانيايا إلى المركز الرابع أمام زميله جاك ميلر وجورج مارتين درّاج براماك.

المركز السابع كان من نصيب بول إسبارغارو كأفضل دراجي هوندا، بينما حل زميله ماركيز ثامنًا بعدما تعرض لسقوط عند المنعطف الـ 14 خلال محاولته الأخيرة.

فيما أكمل ناكاغامي وناشئ أفينتيا إنيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل لتأمين الأماكن المتبقية في القسم الثاني للتصفيات.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: