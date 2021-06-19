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موتو جي بي / جائزة ألمانيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في ألمانيا

سجّل فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة ألمانيا الكبرى في "الموتو جي بي"، فيما سقط زميله ضمن صفوف ياماها مافيريك فينياليس ليتراجع ويخوض القسم الأول للتصفيات.

موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في ألمانيا

لم يشهد النصف الأول من الحصة تحسينات تذكر على الأزمنة الإجمالية، حيث كان مارك ماركيز دراج هوندا أبرز من سجل تحسنًا ملحوظًا على توقيته.

وسجّل الإسباني على الفور الزمن الأسرع المؤقت في الحصة مع دقيقة و21.097 ثانية، وهو ما كان كافيًا ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب الأزمنة الإجمالية.

وظل ماركيز في صدارة الحصة حتى الدقائق الـ 15 الأخيرة عندما بدأ جاك ميلر دراج دوكاتي بتحسين زمنه مسجلًا دقيقة و20.526 ثانية ويحتل الصدارة الإجمالية.

لكن سرعان ما أقدم كوارتارارو على الهجوم والإطاحة بميلر مسجلًا زمنًا قريبًا من القياسي لحلبة ساكسينرينغ، مع دقيقة و20.348 ثانية، قبل 12 دقيقة من نهاية الحصة.

لكن الحظ العاثر عرف طريقة للجانب الآخر من مرآب ياماها عندما سقط فينياليس عند المنعطف الأول بينما كان في المركز العاشر، الذي تراجع منه إلى المركز الـ 11 بعد تسجيل جوان مير دراج سوزوكي لزمن كافٍ منحه المركز الثامن.

وبعد عودته إلى الحلبة على الدراجة الثانية، لم يتمكن فينياليس من تعويض تأخره، ليكتفي في النهاية بالمركز الـ 13 ويخوض القسم الأول للتصفيات.

في المقابل، تشبّث كوارتارارو بالصدارة مع دقيقة و20.348 ثانية حتى النهاية، مع تواجد ميلر في المركز الثاني أمام يوهان زاركو.

ميغيل أوليفيرا سيكون دراج "كاي تي ام" الوحيد المنتقل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بعدما أكمل الحصة رابعًا أمام أليكس إسبارغارو وخورخي مارتن.

المركز السابع كان من نصيب تاكاكي ناكاغامي أمام فرانشيسكو بانيايا والأخوين ماركيز، مارك وأليكس في المركزين التاسع والعاشر.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 24 1:20.348  
2 43 Australia جاك ميلر 21 1:20.404 0.056
3 5 France يوهان زاركو 22 1:20.433 0.085
4 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 23 1:20.451 0.103
5 41 Spain أليكس إسبارغارو 19 1:20.451 0.103
6 89 Spain خورخي مارتن 21 1:20.501 0.153
7 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 22 1:20.560 0.212
8 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 24 1:20.564 0.216
9 93 Spain مارك ماركيز 24 1:20.662 0.314
10 73 Spain أليكس ماركيز 22 1:20.682 0.334
11 36 Spain جوان مير 20 1:20.707 0.359
12 21 Italy فرانكو موربيديلي 23 1:20.749 0.401
13 12 Spain مافيريك فينياليس 24 1:20.887 0.539
14 42 Spain أليكس رينز 22 1:20.889 0.541
15 9 Italy دانيلو بيتروشي 23 1:20.903 0.555
16 46 Italy فالنتينو روسي 23 1:20.961 0.613
17 10 Italy لوكا ماريني 20 1:20.978 0.630
18 33 South Africa براد بيندر 22 1:20.988 0.640
19 44 Spain بول إسبارغارو 19 1:21.270 0.922
20 32 Italy لورينزو سافادوري 19 1:21.415 1.067
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