موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في ألمانيا

لم يشهد النصف الأول من الحصة تحسينات تذكر على الأزمنة الإجمالية، حيث كان مارك ماركيز دراج هوندا أبرز من سجل تحسنًا ملحوظًا على توقيته.

وسجّل الإسباني على الفور الزمن الأسرع المؤقت في الحصة مع دقيقة و21.097 ثانية، وهو ما كان كافيًا ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب الأزمنة الإجمالية.

وظل ماركيز في صدارة الحصة حتى الدقائق الـ 15 الأخيرة عندما بدأ جاك ميلر دراج دوكاتي بتحسين زمنه مسجلًا دقيقة و20.526 ثانية ويحتل الصدارة الإجمالية.

لكن سرعان ما أقدم كوارتارارو على الهجوم والإطاحة بميلر مسجلًا زمنًا قريبًا من القياسي لحلبة ساكسينرينغ، مع دقيقة و20.348 ثانية، قبل 12 دقيقة من نهاية الحصة.

لكن الحظ العاثر عرف طريقة للجانب الآخر من مرآب ياماها عندما سقط فينياليس عند المنعطف الأول بينما كان في المركز العاشر، الذي تراجع منه إلى المركز الـ 11 بعد تسجيل جوان مير دراج سوزوكي لزمن كافٍ منحه المركز الثامن.

وبعد عودته إلى الحلبة على الدراجة الثانية، لم يتمكن فينياليس من تعويض تأخره، ليكتفي في النهاية بالمركز الـ 13 ويخوض القسم الأول للتصفيات.

في المقابل، تشبّث كوارتارارو بالصدارة مع دقيقة و20.348 ثانية حتى النهاية، مع تواجد ميلر في المركز الثاني أمام يوهان زاركو.

ميغيل أوليفيرا سيكون دراج "كاي تي ام" الوحيد المنتقل مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بعدما أكمل الحصة رابعًا أمام أليكس إسبارغارو وخورخي مارتن.

المركز السابع كان من نصيب تاكاكي ناكاغامي أمام فرانشيسكو بانيايا والأخوين ماركيز، مارك وأليكس في المركزين التاسع والعاشر.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: