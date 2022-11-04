موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى وتراجع بانيايا في فالنسيا

للمرة الخامسة فقط في الحقبة الحديثة للموتو جي بي، سيتم حسم لقب البطولة في الجولة الختامية من الموسم.

ويتأخّر كوارتارارو خلف بانيايا بفارق 23 نقطة بالتوجه إلى السباق الأخير، إذ يحتاج الفرنسي للفوز يوم الأحد والأمل بأن يتواجد غريمه بالمركز الـ 15 أو أقل ليحافظ على لقبه.

وسجل كوارتارارو الزمن الأسرع المبدئي في التجارب الأولى مع دقيقة و33.439 ثانية، متقدمًا على مارك ماركيز دراج هوندا.

قبل أن يتباوب الثنائي على الصدارة عدة مرات، ويتواجد الإسباني في الصدارة مع دقيقة و31.805 ثانية بعد مرور 7 دقائق.

وبعد حوالي 15 دقيقة، انزلقت دراجة ماركيز عند المنعطف الثاني، لكنه تمكن من العودة على دراجته رقم واحد.

وقبل 14 دقيقة من النهاية، عاد كوارتارارو إلى الصدارة مع دقيقة و31.399 ثانية، الزمن الذي لم يتمكن أحد من كسره حتى نهاية الحصة.

فيما حافظ ماركيز على المركز الثاني، بفارق 0.035 ثانية، في حين أكمل براد بيندر دراج كاي تي ام ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.

في المقابل، استهلّ بانيايا هذه الجولة بتواجده على بعد 0.6 ثانية على متن دراجته دوكاتي خلف المتصدر كوارتارارو في المركز الـ 17.

المركز الرابع في الحصة كان من نصيب جاك ميلر متقدمًا على أليكس رينز دراج سوزوكي ويوهان زاركو دراج براماك.

خورخي مارتين حلّ سابعًا أمام ميغيل أوليفيرا وأليكس إسبارغارو وجوان مير.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: