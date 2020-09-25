موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

انطلقت حصة التجارب الحرة الأولى في كتالونيا ضمن أجواء باردة، حيث تقدم كوارتارارو إلى الصدارة مبكرًا على الحلبة التي اعتلى فيها منصّة التتويج للمرة الأولى في 2019، إذ سجّل زمنًا بلغ دقيقة و41.551 ثانية، قبل أن يحسّن ذلك إلى دقيقة و41.377 ثانية.

درّاج ياماها الآخر ولكن ضمن الفريق المصنعي مافيريك فينياليس سرعان ما تمكّن من الإطاحة بالفرنسي مسجلًا دقيقة و41.272 ثانية، قبل أن يحسّن توقيته إلى دقيقة و41.105 ثانية قبل أن يبدأ مُحاكاة السباق مع خزّان كامل للوقود.

لكنّ كوارتارارو تمكّن من استعادة الصدارة بعد مرور أكثر من 10 دقائق من الحصة، حيث أحرز دقيقة و40.872 ثانية، الزمن الذي ظلّ صامدًا حتى المراحل الختامية من الحصة.

وكان التهديد الوحيد لهذا الزمن من الفرنسي نفسه، الذي كان على لفّة صاروخية ولا سيّما في المقاطع الثلاثة الأخيرة من الحلبة قبل ثلاث دقائق من النهاية مسجلًا دقيقة و40.584 ثانية.

ولم يكتف كوارتارارو بذلك، حيث وجد مزيدًا من الوقت في لفته الأخيرة ليُنهي الحصة وفي جعبته الزمن الأسرع مع دقيقة و40.431 ثانية، متفوقًا على درّاج دوكاتي أندريا دوفيزيوزو.

وكان دوفيزيوزو أسرع درّاجي دوكاتي، حيث قفز إلى المركز الثاني في المراحل الأخيرة من الحصة مسجلًا دقيقة و40.861 ثانية بعد وضعه إطارًا خلفيًا لينًا جديدًا.

ثالث أسرع الدراجين كان درّاج سوزوكي جوان مير الذي سقط عن دراجته عن المنعطف الخامس في المراحل الأولى من الحصة، لكنّه سرعان مع عاد إلى الحلبة ليُنهي الفترة الصباحية في المركز الثالث مع دقيقة و41.060 ثانية.

فينياليس حلّ بالمركز الرابع أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، بينما أكمل فرانكو موربيديللي المراكز الستة الأولى.

في المركز السابع تواجد أليكس رينز على متن درّاجته سوزوكي أمام فالنتينو روسي.

وقد أكمل كال كراتشلو وميغيل أوليفيرا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: