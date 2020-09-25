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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

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موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الحرة الأولى في كتالونيا

بسط فابيو كوارتارارو درّاج "بيتروناس اس آر تي" سيطرته على التجارب الافتتاحية لجائزة كتالونيا الكبرى في الموتو جي بي مسجلًا الزمن الأسرع بفارق 0.410 ثانية عن أقرب ملاحقيه.

انطلقت حصة التجارب الحرة الأولى في كتالونيا ضمن أجواء باردة، حيث تقدم كوارتارارو إلى الصدارة مبكرًا على الحلبة التي اعتلى فيها منصّة التتويج للمرة الأولى في 2019، إذ سجّل زمنًا بلغ دقيقة و41.551 ثانية، قبل أن يحسّن ذلك إلى دقيقة و41.377 ثانية.

درّاج ياماها الآخر ولكن ضمن الفريق المصنعي مافيريك فينياليس سرعان ما تمكّن من الإطاحة بالفرنسي مسجلًا دقيقة و41.272 ثانية، قبل أن يحسّن توقيته إلى دقيقة و41.105 ثانية قبل أن يبدأ مُحاكاة السباق مع خزّان كامل للوقود.

لكنّ كوارتارارو تمكّن من استعادة الصدارة بعد مرور أكثر من 10 دقائق من الحصة، حيث أحرز دقيقة و40.872 ثانية، الزمن الذي ظلّ صامدًا حتى المراحل الختامية من الحصة.

وكان التهديد الوحيد لهذا الزمن من الفرنسي نفسه، الذي كان على لفّة صاروخية ولا سيّما في المقاطع الثلاثة الأخيرة من الحلبة قبل ثلاث دقائق من النهاية مسجلًا دقيقة و40.584 ثانية.

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ولم يكتف كوارتارارو بذلك، حيث وجد مزيدًا من الوقت في لفته الأخيرة ليُنهي الحصة وفي جعبته الزمن الأسرع مع دقيقة و40.431 ثانية، متفوقًا على درّاج دوكاتي أندريا دوفيزيوزو.

وكان دوفيزيوزو أسرع درّاجي دوكاتي، حيث قفز إلى المركز الثاني في المراحل الأخيرة من الحصة مسجلًا دقيقة و40.861 ثانية بعد وضعه إطارًا خلفيًا لينًا جديدًا.

ثالث أسرع الدراجين كان درّاج سوزوكي جوان مير الذي سقط عن دراجته عن المنعطف الخامس في المراحل الأولى من الحصة، لكنّه سرعان مع عاد إلى الحلبة ليُنهي الفترة الصباحية في المركز الثالث مع دقيقة و41.060 ثانية.

فينياليس حلّ بالمركز الرابع أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا، بينما أكمل فرانكو موربيديللي المراكز الستة الأولى.

في المركز السابع تواجد أليكس رينز على متن درّاجته سوزوكي أمام فالنتينو روسي.

وقد أكمل كال كراتشلو وميغيل أوليفيرا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 20 France فابيو كوارتارارو 20 1:40.431  
2 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 19 1:40.861 0.430
3 36 Spain جوان مير 20 1:41.060 0.629
4 12 Spain مافيريك فينياليس 22 1:41.105 0.674
5 41 Spain أليكس إسبارغارو 19 1:41.195 0.764
6 21 Italy فرانكو موربيديلي 20 1:41.219 0.788
7 42 Spain أليكس رينز 20 1:41.316 0.885
8 46 Italy فالنتينو روسي 20 1:41.536 1.105
9 35 United Kingdom كال كراتشلو 19 1:41.549 1.118
10 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 19 1:41.592 1.161
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 20 1:41.609 1.178
12 5 France يوهان زاركو 21 1:41.625 1.194
13 27 Spain إيكر ليكونا 16 1:41.640 1.209
14 38 United Kingdom برادلي سميث 21 1:41.643 1.212
15 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 16 1:41.790 1.359
16 44 Spain بول إسبارغارو 18 1:41.833 1.402
17 6 Germany ستيفان برادل 19 1:41.969 1.538
18 43 Australia جاك ميلر 17 1:42.026 1.595
19 9 Italy دانيلو بيتروشي 20 1:42.059 1.628
20 73 Spain أليكس ماركيز 22 1:42.061 1.630
21 33 South Africa براد بيندر 20 1:42.335 1.904
22 53 Spain تيتو راباط 18 1:42.992 2.561
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