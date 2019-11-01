موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الأولى بزمن قياسي في سيبانغ

خرج الفرنسي الشاب منتصرًا من التبادل الأخير الحماسي للمراكز في اللحظات الأخيرة، حيث تفوّق على فرانكو موربيديلي زميله في فريق بيتروناس ياماها بفارق 0.083 ثانية.

وكان ذلك الفارق كافيًا لمنح كوارتارارو اللفّة القياسيّة ضمن عطلة نهاية أسبوع سباق على حلبة سيبانغ.

وذهب المركز الثالث إلى مافيريك فينياليس الذي ضمن ثلاثيّة لياماها، وكان على بُعد 0.191 ثانية عن زمن كوارتارارو بالرغم من تصدّره لأغلب فترات الحصّة.

وحلّ مارك ماركيز المتوّج حديثًا باللقب في المرتبة الرابعة بعد أن شهدت حصّته الكثير من الأحداث كان أوّلها عندما كاد أن يسقط عند المنعطف الثاني في طلعته الأولى، قبل أن تتوقّف درّاجته مع بقاء 12 دقيقة على نهاية الحصّة.

لكنّه سرعان ما عاد إلى خطّ الحظائر وانتقل إلى درّاجته الثانية وتوجّه إلى الحلبة محقّقًا دقيقة واحدة و59.517 ثانية.

وكان أندريا دوفيزيوزو أفضل درّاجي هوندا في المركز الخامس أمام أليكس رينز وأليكس إسبارغارو، بينما أكمل فالنتينو روسي، وكال كراتشلو وجاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل.

نتائج الحصّة: