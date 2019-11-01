موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الأولى بزمن قياسي في سيبانغ
حقّق فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع على الإطلاق لدرّاجة موتو جي بي ضمن عطلة نهاية أسبوع سباقٍ في سيبانغ بزمن وقدره 1:59.027 دقيقة ضمن التجارب الحرّة الأولى من جولة ماليزيا.
خرج الفرنسي الشاب منتصرًا من التبادل الأخير الحماسي للمراكز في اللحظات الأخيرة، حيث تفوّق على فرانكو موربيديلي زميله في فريق بيتروناس ياماها بفارق 0.083 ثانية.
وكان ذلك الفارق كافيًا لمنح كوارتارارو اللفّة القياسيّة ضمن عطلة نهاية أسبوع سباق على حلبة سيبانغ.
وذهب المركز الثالث إلى مافيريك فينياليس الذي ضمن ثلاثيّة لياماها، وكان على بُعد 0.191 ثانية عن زمن كوارتارارو بالرغم من تصدّره لأغلب فترات الحصّة.
وحلّ مارك ماركيز المتوّج حديثًا باللقب في المرتبة الرابعة بعد أن شهدت حصّته الكثير من الأحداث كان أوّلها عندما كاد أن يسقط عند المنعطف الثاني في طلعته الأولى، قبل أن تتوقّف درّاجته مع بقاء 12 دقيقة على نهاية الحصّة.
لكنّه سرعان ما عاد إلى خطّ الحظائر وانتقل إلى درّاجته الثانية وتوجّه إلى الحلبة محقّقًا دقيقة واحدة و59.517 ثانية.
وكان أندريا دوفيزيوزو أفضل درّاجي هوندا في المركز الخامس أمام أليكس رينز وأليكس إسبارغارو، بينما أكمل فالنتينو روسي، وكال كراتشلو وجاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل.
نتائج الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|18
|01:59.027
|167.649
|319
|2
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|16
|01:59.110
|00.083
|00.083
|167.532
|320
|3
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|16
|01:59.218
|00.191
|00.108
|167.380
|321
|4
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|13
|01:59.517
|00.490
|00.299
|166.962
|325
|5
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|16
|01:59.527
|00.500
|00.010
|166.948
|327
|6
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|17
|01:59.546
|00.519
|00.019
|166.921
|324
|7
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|13
|01:59.854
|00.827
|00.308
|166.492
|324
|8
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|17
|01:59.893
|00.866
|00.039
|166.438
|319
|9
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|16
|01:59.975
|00.948
|00.082
|166.324
|325
|10
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|14
|01:59.996
|00.969
|00.021
|166.295
|326
|11
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|16
|02:00.410
|01.383
|00.414
|165.723
|321
|12
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|14
|02:00.826
|01.799
|00.416
|165.153
|325
|13
|17
|كاريل أبراهام
|دوكاتي
|15
|02:00.874
|01.847
|00.048
|165.087
|320
|14
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|14
|02:00.951
|01.924
|00.077
|164.982
|320
|15
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|16
|02:01.000
|01.973
|00.049
|164.915
|323
|16
|5
|يوهان زاركو
|هوندا
|16
|02:01.038
|02.011
|00.038
|164.863
|324
|17
|29
|أندريا يانوني
|أبريليا
|14
|02:01.172
|02.145
|00.134
|164.681
|321
|18
|99
|خورخي لورينزو
|هوندا
|15
|02:01.515
|02.488
|00.343
|164.216
|322
|19
|55
|حفيظ سيارين
|كاي تي ام
|14
|02:01.579
|02.552
|00.064
|164.130
|315
|20
|82
|ميكا كاليو
|كاي تي ام
|16
|02:01.959
|02.932
|00.380
|163.618
|317
|21
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|4
|02:05.412
|06.385
|03.453
|159.113
|301
المقال السابق
روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي
المقال التالي
موتو جي بي: كوارتارارو يسجل زمناً قياسياً جديداً خلال التجارب الحرة الثانية في سيبانغ
حول هذه المقالة
|السلاسل
|موتو جي بي
|الحدث
|جائزة ماليزيا الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب الحرّة الأولى
موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الأولى بزمن قياسي في سيبانغ
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
03:55
09:55
|
|التجارب الحرة الرابعة
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
07:30
13:30
|
|القسم الأوّل من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:10
14:10
|
|القسم الثاني من التصفيات
|
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
|
08:35
14:35
|
|السباق
|
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
|
08:00
14:00
|
الأكثر شعبية
جدول
مقدمة من قبل