موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
04 أكتوبر
-
06 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
18 أكتوبر
-
20 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
25 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
موتو جي بي / جائزة ماليزيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الأولى بزمن قياسي في سيبانغ

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: كوارتارارو الأسرع في التجارب الأولى بزمن قياسي في سيبانغ
01-11-2019

حقّق فابيو كوارتارارو الزمن الأسرع على الإطلاق لدرّاجة موتو جي بي ضمن عطلة نهاية أسبوع سباقٍ في سيبانغ بزمن وقدره 1:59.027 دقيقة ضمن التجارب الحرّة الأولى من جولة ماليزيا.

خرج الفرنسي الشاب منتصرًا من التبادل الأخير الحماسي للمراكز في اللحظات الأخيرة، حيث تفوّق على فرانكو موربيديلي زميله في فريق بيتروناس ياماها بفارق 0.083 ثانية.

وكان ذلك الفارق كافيًا لمنح كوارتارارو اللفّة القياسيّة ضمن عطلة نهاية أسبوع سباق على حلبة سيبانغ.

وذهب المركز الثالث إلى مافيريك فينياليس الذي ضمن ثلاثيّة لياماها، وكان على بُعد 0.191 ثانية عن زمن كوارتارارو بالرغم من تصدّره لأغلب فترات الحصّة.

وحلّ مارك ماركيز المتوّج حديثًا باللقب في المرتبة الرابعة بعد أن شهدت حصّته الكثير من الأحداث كان أوّلها عندما كاد أن يسقط عند المنعطف الثاني في طلعته الأولى، قبل أن تتوقّف درّاجته مع بقاء 12 دقيقة على نهاية الحصّة.

لكنّه سرعان ما عاد إلى خطّ الحظائر وانتقل إلى درّاجته الثانية وتوجّه إلى الحلبة محقّقًا دقيقة واحدة و59.517 ثانية.

وكان أندريا دوفيزيوزو أفضل درّاجي هوندا في المركز الخامس أمام أليكس رينز وأليكس إسبارغارو، بينما أكمل فالنتينو روسي، وكال كراتشلو وجاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل.

نتائج الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 18 01:59.027     167.649 319
2 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 16 01:59.110 00.083 00.083 167.532 320
3 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 16 01:59.218 00.191 00.108 167.380 321
4 93 Spain مارك ماركيز هوندا 13 01:59.517 00.490 00.299 166.962 325
5 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 16 01:59.527 00.500 00.010 166.948 327
6 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 17 01:59.546 00.519 00.019 166.921 324
7 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 13 01:59.854 00.827 00.308 166.492 324
8 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 17 01:59.893 00.866 00.039 166.438 319
9 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 16 01:59.975 00.948 00.082 166.324 325
10 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 14 01:59.996 00.969 00.021 166.295 326
11 36 Spain جوان مير سوزوكي 16 02:00.410 01.383 00.414 165.723 321
12 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 14 02:00.826 01.799 00.416 165.153 325
13 17 Czech Republic كاريل أبراهام دوكاتي 15 02:00.874 01.847 00.048 165.087 320
14 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 14 02:00.951 01.924 00.077 164.982 320
15 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 16 02:01.000 01.973 00.049 164.915 323
16 5 France يوهان زاركو هوندا 16 02:01.038 02.011 00.038 164.863 324
17 29 Italy أندريا يانوني أبريليا 14 02:01.172 02.145 00.134 164.681 321
18 99 Spain خورخي لورينزو هوندا 15 02:01.515 02.488 00.343 164.216 322
19 55 Malaysia حفيظ سيارين كاي تي ام 14 02:01.579 02.552 00.064 164.130 315
20 82 Finland ميكا كاليو كاي تي ام 16 02:01.959 02.932 00.380 163.618 317
21 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 4 02:05.412 06.385 03.453 159.113 301
المقال التالي
روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي

المقال السابق

روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي

المقال التالي

موتو جي بي: كوارتارارو يسجل زمناً قياسياً جديداً خلال التجارب الحرة الثانية في سيبانغ

موتو جي بي: كوارتارارو يسجل زمناً قياسياً جديداً خلال التجارب الحرة الثانية في سيبانغ
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة ماليزيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى

منصة السباق

جائزة فالنسيا الكبرى

جائزة فالنسيا الكبرى

١٥ نوفمبر - ١٧ نوفمبر
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ١٥ نوفمبر
الجمعة ١٥ نوفمبر
08:10
14:10
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
03:55
09:55
التجارب الحرة الرابعة
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
07:30
13:30
القسم الأوّل من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:10
14:10
القسم الثاني من التصفيات
السبت ١٦ نوفمبر
السبت ١٦ نوفمبر
08:35
14:35
السباق
الأحد ١٧ نوفمبر
الأحد ١٧ نوفمبر
08:00
14:00
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

فريق أسبار ينتقل إلى استخدام درّاجات دوكاتي ويؤكّد بقاء لافيرتي

2
فورمولا 1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث الأخبار

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة
MGP

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا
MGP

رسميًا: أليكس ماركيز ينضمّ إلى شقيقه مارك في صفوف هوندا

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا
MGP

ماركيز يكمل موسم 2019 بانتصاره الـ 12 في فالنسيا

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا
MGP

كوارتارارو يتفوّق بـ 0.032 ثانية على ماركيز وينطلق أوّلًا في فالنسيا

هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي
MGP

هوندا قريبة من التعاقد مع أليكس ماركيز لمجاورة شقيقه في الموتو جي بي

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.