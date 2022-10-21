موتو جي بي: كراتشلو يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في الأجواء المتقلّبة في سيبانغ

تهاطلت أمطارٌ غزيرة في منتصف حصّة الموتو 2 وهو ما أدّى إلى تأجيل حصّة الفئة العليا بساعة.

وبالرغم من أنّ الأمطار توقّفت عند انطلاق الحصّة، وبدأ خطّ جافٌ بالظهور، فإنّ جميع الدرّاجين اعتمدوا إطارات الأمطارز

ووضع فرانكو موربيديللي المعيار مبكّرًا بتسجيله 2:13.226 دقيقة في الدقائق العشر الأولى. ومع تحسّن الظروف، فقد تحسّنت الأزمنة أكثر، وتداول يوهان زاركو، وكراتشلو، وميغيل أوليفيرا ومارك ماركيز وفابيو كوارتارارو على الصدارة.

وانطلقت التحسينات القويّة في الدقائق الستّ الأخيرة مع انتقال عددٍ من الدرّاجين إلى إطارات الطقس الجاف، حيث ضمن كراتشلو الزمن الأسرع بعد تسجيله 2:05.710 دقيقة، حيث تقدّم بتسعة أعشارٍ من الثانية على بانيايا درّاج دوكاتي ومتصدّر ترتيب البطولة.

وأكمل أليكس ماركيز ترتيب الثلاثة الأوائل بعد أن تفوّق على ميلر، بينما حلّ زاركو خامسًا أمام مافيريك فينياليس درّاج أبريليا.

وتراجع موربيديللي إلى المركز السابع في النهاية بعد عدم انتقاله إلى إطارات الطقس الجاف في النهاية، وكان جوان مير درّاج سوزوكي مباشرة خلفه.

بدوره بقي كوارتارارو على إطارات الأمطار طوال الحصّة وحلّ تاسعًا، لكن بشكلٍ مشجّعٍ فقد أمضى أغلب الحصّة وهو يُسجّل أزمنة قويّة في تلك الظروف التي عادة ما تُعاني فيها ياماها.

نتيجة الحصّة: