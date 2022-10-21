موتو جي بي: كراتشلو يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في الأجواء المتقلّبة في سيبانغ
تصدّر كال كراتشلو المشارك المؤقّت مع "آر.ان.اف" ريسينغ ياماها حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي ليتقدّم على فرانشيسكو بانيايا متصدّر البطولة بفارق 0.9 ثانية.
تهاطلت أمطارٌ غزيرة في منتصف حصّة الموتو 2 وهو ما أدّى إلى تأجيل حصّة الفئة العليا بساعة.
وبالرغم من أنّ الأمطار توقّفت عند انطلاق الحصّة، وبدأ خطّ جافٌ بالظهور، فإنّ جميع الدرّاجين اعتمدوا إطارات الأمطارز
ووضع فرانكو موربيديللي المعيار مبكّرًا بتسجيله 2:13.226 دقيقة في الدقائق العشر الأولى. ومع تحسّن الظروف، فقد تحسّنت الأزمنة أكثر، وتداول يوهان زاركو، وكراتشلو، وميغيل أوليفيرا ومارك ماركيز وفابيو كوارتارارو على الصدارة.
وانطلقت التحسينات القويّة في الدقائق الستّ الأخيرة مع انتقال عددٍ من الدرّاجين إلى إطارات الطقس الجاف، حيث ضمن كراتشلو الزمن الأسرع بعد تسجيله 2:05.710 دقيقة، حيث تقدّم بتسعة أعشارٍ من الثانية على بانيايا درّاج دوكاتي ومتصدّر ترتيب البطولة.
وأكمل أليكس ماركيز ترتيب الثلاثة الأوائل بعد أن تفوّق على ميلر، بينما حلّ زاركو خامسًا أمام مافيريك فينياليس درّاج أبريليا.
وتراجع موربيديللي إلى المركز السابع في النهاية بعد عدم انتقاله إلى إطارات الطقس الجاف في النهاية، وكان جوان مير درّاج سوزوكي مباشرة خلفه.
بدوره بقي كوارتارارو على إطارات الأمطار طوال الحصّة وحلّ تاسعًا، لكن بشكلٍ مشجّعٍ فقد أمضى أغلب الحصّة وهو يُسجّل أزمنة قويّة في تلك الظروف التي عادة ما تُعاني فيها ياماها.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدل السرعة كم/س
|السرعة القصوى
|1
|35
|كال كراتشلو
|ياماها
|15
|2:05.710
|158.736
|323
|2
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|17
|2:06.610
|0.900
|0.900
|157.608
|323
|3
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|11
|2:06.896
|1.186
|0.286
|157.253
|319
|4
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|14
|2:07.553
|1.843
|0.657
|156.443
|329
|5
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|18
|2:08.589
|2.879
|1.036
|155.182
|307
|6
|12
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|15
|2:09.353
|3.643
|0.764
|154.266
|310
|7
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|17
|2:09.390
|3.680
|0.037
|154.222
|314
|8
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|15
|2:09.749
|4.039
|0.359
|153.795
|314
|9
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|18
|2:09.753
|4.043
|0.004
|153.790
|317
|10
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|15
|2:09.825
|4.115
|0.072
|153.705
|308
|11
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|15
|2:09.898
|4.188
|0.073
|153.618
|316
|12
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|15
|2:09.960
|4.250
|0.062
|153.545
|310
|13
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|18
|2:09.992
|4.282
|0.032
|153.507
|317
|14
|25
|راؤول فيرنانديز
|كاي تي ام
|16
|2:10.392
|4.682
|0.400
|153.036
|300
|15
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|14
|2:10.411
|4.701
|0.019
|153.014
|318
|16
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|15
|2:10.485
|4.775
|0.074
|152.927
|313
|17
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|16
|2:10.572
|4.862
|0.087
|152.826
|313
|18
|87
|ريمي غاردنر
|كاي تي ام
|16
|2:10.592
|4.882
|0.020
|152.802
|301
|19
|49
|فابيو دي جيانانتونيو
|دوكاتي
|13
|2:10.604
|4.894
|0.012
|152.788
|317
|20
|45
|تيتسوتا ناجاشيما
|هوندا
|14
|2:10.639
|4.929
|0.035
|152.747
|311
|21
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|11
|2:11.433
|5.723
|0.794
|151.824
|309
|22
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|13
|2:11.568
|5.858
|0.135
|151.669
|303
|44
|بول إسبارغارو
|هوندا
|10
|2:12.414
|6.704
|0.846
|150.700
|296
|40
|دارين بيندر
|ياماها
|15
|2:12.878
|7.168
|0.464
|150.173
|304
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