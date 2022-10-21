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موتو جي بي / جائزة ماليزيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: كراتشلو يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في الأجواء المتقلّبة في سيبانغ

تصدّر كال كراتشلو المشارك المؤقّت مع "آر.ان.اف" ريسينغ ياماها حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة ماليزيا الكبرى للموتو جي بي ليتقدّم على فرانشيسكو بانيايا متصدّر البطولة بفارق 0.9 ثانية.

موتو جي بي: كراتشلو يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في الأجواء المتقلّبة في سيبانغ

تهاطلت أمطارٌ غزيرة في منتصف حصّة الموتو 2 وهو ما أدّى إلى تأجيل حصّة الفئة العليا بساعة.

وبالرغم من أنّ الأمطار توقّفت عند انطلاق الحصّة، وبدأ خطّ جافٌ بالظهور، فإنّ جميع الدرّاجين اعتمدوا إطارات الأمطارز

ووضع فرانكو موربيديللي المعيار مبكّرًا بتسجيله 2:13.226 دقيقة في الدقائق العشر الأولى. ومع تحسّن الظروف، فقد تحسّنت الأزمنة أكثر، وتداول يوهان زاركو، وكراتشلو، وميغيل أوليفيرا ومارك ماركيز وفابيو كوارتارارو على الصدارة.

وانطلقت التحسينات القويّة في الدقائق الستّ الأخيرة مع انتقال عددٍ من الدرّاجين إلى إطارات الطقس الجاف، حيث ضمن كراتشلو الزمن الأسرع بعد تسجيله 2:05.710 دقيقة، حيث تقدّم بتسعة أعشارٍ من الثانية على بانيايا درّاج دوكاتي ومتصدّر ترتيب البطولة.

وأكمل أليكس ماركيز ترتيب الثلاثة الأوائل بعد أن تفوّق على ميلر، بينما حلّ زاركو خامسًا أمام مافيريك فينياليس درّاج أبريليا.

وتراجع موربيديللي إلى المركز السابع في النهاية بعد عدم انتقاله إلى إطارات الطقس الجاف في النهاية، وكان جوان مير درّاج سوزوكي مباشرة خلفه.

بدوره بقي كوارتارارو على إطارات الأمطار طوال الحصّة وحلّ تاسعًا، لكن بشكلٍ مشجّعٍ فقد أمضى أغلب الحصّة وهو يُسجّل أزمنة قويّة في تلك الظروف التي عادة ما تُعاني فيها ياماها.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س السرعة القصوى
1 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 15 2:05.710     158.736 323
2 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 17 2:06.610 0.900 0.900 157.608 323
3 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 11 2:06.896 1.186 0.286 157.253 319
4 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 14 2:07.553 1.843 0.657 156.443 329
5 5 France يوهان زاركو دوكاتي 18 2:08.589 2.879 1.036 155.182 307
6 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 15 2:09.353 3.643 0.764 154.266 310
7 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 17 2:09.390 3.680 0.037 154.222 314
8 36 Spain جوان مير سوزوكي 15 2:09.749 4.039 0.359 153.795 314
9 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 18 2:09.753 4.043 0.004 153.790 317
10 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 15 2:09.825 4.115 0.072 153.705 308
11 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 15 2:09.898 4.188 0.073 153.618 316
12 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 15 2:09.960 4.250 0.062 153.545 310
13 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 18 2:09.992 4.282 0.032 153.507 317
14 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 16 2:10.392 4.682 0.400 153.036 300
15 93 Spain مارك ماركيز هوندا 14 2:10.411 4.701 0.019 153.014 318
16 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 15 2:10.485 4.775 0.074 152.927 313
17 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 16 2:10.572 4.862 0.087 152.826 313
18 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 16 2:10.592 4.882 0.020 152.802 301
19 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 13 2:10.604 4.894 0.012 152.788 317
20 45 Japan تيتسوتا ناجاشيما هوندا 14 2:10.639 4.929 0.035 152.747 311
21 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 11 2:11.433 5.723 0.794 151.824 309
22 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 13 2:11.568 5.858 0.135 151.669 303
  44 Spain بول إسبارغارو هوندا 10 2:12.414 6.704 0.846 150.700 296
  40 South Africa دارين بيندر ياماها 15 2:12.878 7.168 0.464 150.173 304
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موتو جي بي: بيندر يتصدر التجارب الحرة الأولى في ماليزيا ومصاعب تواجه إسبارغارو
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