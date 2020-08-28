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كراتشلو: هوندا ليست قريبة مني مثلما كانت في السابق في الموتو جي بي

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كراتشلو: هوندا ليست قريبة مني مثلما كانت في السابق في الموتو جي بي

اعترف كال كراتشلو درّاج "ال سي آر" في الموتو جي بي "بتردد" أنّه لا يعتقد بأنّ هوندا تعمل معه عن قُرب في 2020 مثل السابق.

انضم كراتشلو إلى معسكر هوندا في 2015 مع الفريق الرديف "ال سي آر" وارتبط بعقد مباشر مع هوندا منذ 2018، حيث فاز البريطاني بثلاثة سباقات خلال مسيرته مع الصانع الياباني.

وسيغادر كراتشلو صفوف "ال سي آر" نهاية الموسم الجاري ليُعوّضه أليكس ماركيز، الذي وافق على صفقة جديدة بعامين مع هوندا خلال فترة التوقف الماضية.

في المقابل، خاض كرتشلو موسمًا صعبًا حتى الآن، حيث تعرض لإصابة في رسغه خلال جائزة إسبانيا الكبرى كما أنّ دراجة "آر سي213 في" صعب المراس تركته قابعًا في المركز الـ 21 في ترتيب الدراجين برصيد سبع نقاط فقط، فيما كان المركز الـ 13 أفضل نتائجه خلال السباقات الخمسة الأولى من هذا الموسم.

وخلال جائزة ستيريا الكبرى - التي أكمل سباقها في المركز الـ 17 - اعترف كراتشلو بأنّه كان "يحوم في دوائر" مع درّاجة هوندا الجديدة.

وبالرُغم من أنّ "ال سي آر" تساعد في جانبه من المرآب، إلّا أنّ كراتشلو يرى بأنّ هوندا لا تعمل معه عن قُرب مثلما كانت تفعل في السابق.

فقال عندما سُئِل إذا ما كان يشعر بأنّ هوندا قريبة إليه بذات القدر الآن: "لا، لا أعتقد بأنّهم كذلك. لكن ذلك هو الواقع، وهو واقع صعب. إذا ما كنت في صدارة كل حصة، على سبيل المثال، أعتقد بأنّهم كانوا ليتواجدوا بقربي أكثر. نحن بحاجة لبعض المساعدة في جانبنا من المرآب".

وأضاف: "ولا تُسيئوا فهمي، اتش آر سي تساعد فريقنا. لكن على الجانب الآخر، أنا أعمل مع فريقي وعلى نحوٍ جيّد كونه يفهم الدراجة بشكل رائع. لدينا تقنيون من أتش آر سي في المرآب، وسواء كان قدر الدعم مثل السابق أم لا، فلا أعتقد بأنّه سيصنع فارقًا بالنسبة لي لأكون أسرع أو سيؤثّر على شعوري على الدراجة.

من جهة آخري، أشار كراتشلو إلى أنّ درّاجي هوندا الآخرين يعملون بشكل أفضل مع الدراجة في بعض الجوانب، وقد تجلى ذلك في ستيريا، حيث يأمُل أنّ تسمح له البيانات التي اكتسبتها هوندا من ذلك في تحقيق خطوة للأمام في السباقات المُقبلة.

فقال: "لدينا المزيد من المعلومات، وآمُل أن نظعر بأداء أقوى من خلال ذلك على حلبة مختلفة".

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