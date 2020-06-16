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موتو جي بي: فريق "كاي تي ام" ينفي ضم بيدروسا كبديل عن أسبارغارو

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موتو جي بي: فريق "كاي تي ام" ينفي ضم بيدروسا كبديل عن أسبارغارو
16-06-2020

نفى مايك ليتنر مدير فريق "كاي تي ام" في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" ضم داني بيدروسا كبديل عن بول أسبارغارو في 2021.

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" الشهر الماضي أن أسبارغارو بطل موتو 2 لموسم2013، سيترك فريقه "كاي تي ام" لينتقل إلى هوندا كي يجاور مارك ماركيز لموسم 2021 المقبل.

ومع إكمال أغلب التعاقدات لموسم 2021 بالفعل، وجد فريق "كاي تي ام" نفسه أمام نقص في الخيارات لتعويض دراجه أسبارغارو.

ولعب بيدروسا الذي اعتزل السباقات نهاية 2018 قبل انضمامه إلى "كاي تي ام" كدراج اختبارات، دوراً أساسياً في تطوير الدراجة الحالية، بينما برز اسمه كمرشح بديل في 2021.

لكن ليتنر نفى هذه التكهنات مشيراً إلى أن الفريق يسعى إلى دراج يشارك حالياً في السباقات.

حيث قال: "نحن نتطلع إلى خياراتنا. ولدينا حالياً مفاوضات مع بعض الدراجين".

وعندما سُئِل إن كان بيدروسا ضمن لائحة الاحتمالات، أجاب: "علينا توجيه السؤال إليه، إنه معتزل، علينا تقبل ذلك. لهذا السبب نحن نبحث عن دراجين يشاركون بالسباقات".

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وكانت التكهنات قد ربطت أندريا دوفيزيوزو بانتقال محتمل إلى "كاي تي ام" لكنه آثر البقاء مع دوكاتي للموسم المقبل.

أما زميله دانيلو بيتروشي فقد تأكد خروجه من الفريق نهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع أن يكون فريقا أبريليا و"كاي تي ام" وجهتين محتملتين له.

ومن ناحية دراجي الصدارة، فإن كال كراتشلو هو الخيار المتاح، بينما يبدو أن أليكس ماركيز سينتقل إلى "أل سي آر".

وتعليقاً على رحيل أسبارغارو قال ليتنر: "لا بد من الثناء على عملنا الجيد جداً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لأن دراجتنا لم تعد تنافسية وحسب، بل إن العمل معنا طوّر مهارات بول كدراج".

واختتم: "علينا تقبل وضعه الجديد مع هوندا، وبالتأكيد كنت أتمنى العكس. لكن بالنسبة إلى بول، فإن فرصة الانضمام إلى هوندا رائعة".

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تصوير: كاي تي ام

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