موتو جي بي: كاي تي ام تُطلق درّاجتها الجديدة لموسم 2023

بدأت "كاي تي ام" مشروعها في الفئة العليا للموتو جي بي في 2017 وستسعى للمنافسة على البطولة للمرّة الأولى بعد أن أنهت موسم 2022 في المركز الرابع ضمن المصنّعين الستّة في البطولة.

وكان الفريق قد أجرى تعديلات على تشكيلته للموسم الجديد، حيث انضمّ جاك ميلر قادمًا من دوكاتي ليحلّ مكان ميغيل أوليفيرا وسيُجاور براد بيندر.

يأتي ذلك بعد أن أكمل بيندر موسم 2022 في المركز السادس في الترتيب العام للعام الثاني على التوالي، حيث حظي بسمعة جيّدة كـ "درّاج الأحد" عبر تقدّمه الحثيث في السباقات بالرغم من تأدياته المتواضعة في التصفيات.

وكان الجنوب أفريقي على بُعد نقطة وحيدة عن ميلر الذي حلّ خامسًا مُحقّقًا انتصارًا وحيدًا في 2022.

وبالنظر إلى شراكة كاي تي ام مع ريد بُل فقد سمح لها ذلك باستغلال روابطها مع فريق الفورمولا واحد على الصعيد التقني.

إذ تعاون الفريق مع فريق ريد بُل للفورمولا واحد لتطوير الحزمة الانسيابيّة لدرّاجة "آر.سي16".

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