موتو جي بي: كاي تي ام تتعاقد مع بيندر لموسم 2020

كان بيندر النجم البارز في فئة موتو 2 متّجهًا بالفعل للانضمام إلى الموتو جي بي في العام المقبل، لكن كان من المفترض أن يحلّ مكان حفيظ سيارين في صفوف الفريق الرديف تيك 3.

لكن على إثر المغادرة المبكّرة ليوهان زاركو، وتعقّد الوضع أكثر في ظلّ حرص فريق تيك 3 على التمسّك بناشئه المثير للإعجاب ميغيل أوليفيرا، قرّرت كاي تي ام ترقية بيندر إلى الفريق المصنعيّ، بينما سيحصل إيكر ليكيونا على المقعد الثاني في تيك 3 ليُجاور أوليفيرا.

وقال بيت بيرر مدير رياضة المحرّكات في كاي تي ام: "كان من الواضح أنّ خطّتنا لموسم 2020 تحتاج لتغيير على إثر إعلان وسط الموسم (مغادرة زاركو)".

وأضاف: "قرّرنا اتّباع هذه الوجهة بعد بعض التفكير والمحادثات، لترك الشباب اليافعين والمتعطّشين لإظهار ما يُمكنهم فعله".

وسبق لبيندر، الذي اختبر درّاجة "آر.سي16" في العطلة الصيفيّة، الفوز بلقب الموتو 3 مع الصانع النمساوي في 2016، ولا يزال حسابيًا ضمن دائرة المنافسة على لقب هذا العام في الموتو 2، بالرغم من أنّه يتأخّر بـ 50 نقطة عن المتصدّر أليكس ماركيز.

وقال مايك ليتنر مدير فريق كاي تي ام: "أنا سعيدٌ جدًا بالثنائيّ الذي لدينا لموسم 2020. خضنا محادثة طويلة حول ذلك، لكنّني أعتقد بأنّه قرارٌ جيّدٌ في النهاية".

وأردف: "لدينا درّاجٌ قويٌ جدًا وهو بول وحقّق بالفعل نتائج جيّدة لنا، وبالنسبة لبراد فقد شاهدنا ما هو قادرٌ على فعله في الفئات الأخرى مع درّاجاتنا".