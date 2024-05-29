موتو جي بي: كازاخستان تحل محل جولة الهند الملغاة في 2024

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً أن منظمي جائزة الهند الكبرى قد أكدوا إلغاء أن سباق هذا العام وستتم إعادة جدولته إلى مارس 2025.

وكانت دورنا مالكة الحقوق التجارية للبطولة، تخطط لإدخال جائزة كازاخستان الكبرى، التي كان من المفترض أن تُقام في يونيو ولكن تم تأجيلها بسبب الفيضانات الشديدة في المنطقة، في عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لجائزة الهند الكبرى.

وأكد مسؤولون الآن في موتو جي بي هذا التغيير، حيث تم تحديد موعد جولة كازاخستان في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر.

أشارت موتو جي بي إلى "اعتبارات تشغيلية" و"ظروف جوية غير مناسبة" كأسباب وراء إلغاء جولة الهند في سبتمبر - حيث كانت الحرارة والرطوبة في حلبة بوذا الدولية مشكلة معروفة وكانت مشكلة في جولة الهند الافتتاحية التي أقيمت في نفس الوقت من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن الشركة ألمحت إلى أن السبب هو ارتفاع درجات الحرارة خلال سبتمبر، لكن موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم أن السبب الحقيقي لإلغاء حدث 2024 هو مالي، حيث خرق المنظم العقد الذي وقعه مع دورنا.

وتحركت دورنا بسرعة لإعادة جدولة جولة كازاخستان في هذا الموعد، بعد أن أكدت حلبة سوكول الدولية والمنظمون أن الحدث يمكن تنسيقه في أواخر سبتمبر.

سيبدأ سباق كازاخستان الافتتاحي الآن سلسلة من ثلاث جولات متتالية مع إندونيسيا (27-29 سبتمبر) واليابان (4-6 أكتوبر).

ستأخذ موتو جي بي بعد ذلك استراحة لمدة أسبوع قبل الاستئناف بسلسلة من ثلاث جولات متتالية أخرى في أستراليا (18-20 أكتوبر)، وتايلاند (25-27 أكتوبر)، وماليزيا (1-3 نوفمبر). بينما ينتهي موسم 2024 في فالنسيا خلال الفترة ما بين 15 إلى 17 نوفمبر.