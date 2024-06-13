موتو جي بي: فينياليس ينتقل رسميًا إلى فريق تيك 3 كاي تي ام بجانب باستيانيني في 2025

كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الأربعاء، سينهي الإسباني فترة الثلاث سنوات التي قضاها مع فريق أبريليا، والتي حقق خلالها انتصارًا واحدًا في جائزة الأمريكيّتين الكبرى في أوستن هذا العام وسبع مراكز على منصّة التتويج.

وسينضم إلى الفريق الذي تديره حاليًا مجموعة تِك 3 وشركة بييرر موبيليتي، والذي ينافس حاليًا تحت اسم غاسغاس، ولكنه سيعاد تسميته تحت علامة كاي تي ام. وسيكون شريك فينياليس في فريق تيك3 هو الفائز بخمس جوائز كبرى إينيا باستيانيني، الذي سيحل محله مارك ماركيز في فريق دوكاتي المصنعي في الموسم المقبل.

وكما أُعلن سابقًا، سيتسابق براد بيندر وبيدرو أكوستا في الفريق المصنعي، بينما ستقوم كاي تي ام بتزويد أربع دراجات مصنعية بين فريقيها.

وقال بيت بايرير، مدير رياضة المحرّكات في "كاي تي ام": "نحن سعداء للغاية بأننا تمكنا من ضم كل من إينيا ومافيريك إلى مشروع الموتو جي بي الخاص بنا وتقديم الدعم الكامل لهما لمواصلة تحقيق أهدافهما والوصول إلى أقصى أداء لهما".

وأضاف: "من الواضح أننا نتحدث عن اثنين من أسرع الدرّاجين في العالم حاليًا، ويعتبر ذلك ثناءً على ثقتهم بنا وبالعملية ذات المستوى الأول التي أنشأناها مع ريد بُل كاي تي ام تيك3. اسم الفريق لعام 2025 يقول كل شيء: حان الوقت لتعزيز اسم كاي تي ام مرة أخرى ولم نجد طريقة أفضل لإضافة قيمة للشركة من أن يذهب إينيا ومافريك بالكامل إلى اللون البرتقالي الخاص بريد بُل".

ومع انتقال فينياليس إلى كاي تي ام، فإنّ ذلك يعني أن أبريليا ستفقد كلا من درّاجيها الحاليين في الفريق المصنعي، حيث أعلن أليكس إسبارغارو بالفعل عن اعتزاله من الموتو جي بي في نهاية العام.

ويتفهم موقعنا موتورسبورت.كوم أنّه سينتقل إلى هوندا في دور درّاج اختبارات العام المقبل.