موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي مجدّدًا ويضمن قطب الانطلاق الأوّل في أوستن

لم تغب الإثارة عن مجريات القسم الأوّل من التصفيات، وكانت الأزمنة نارية فيه كذلك، لكنّ جاك ميلر وأليكس ماركيز تمكّنا من العبور إلى القسم التالي بزمنين شبه متطابقين وكاسرين للزمن القياسي الرسمي للحلبة.

وكان القسم الثاني واعدًا بالإثارة، فأثناء لفّته الأولى، تعرّض أبرز المرشّحين خورخي مارتن لحادث سقوطٍ عند المنعطف الـ 11، لكنّه لم يكن حادثًا خطيرًا وكان على سرعة منخفضة، بالرغم من ذلك فقد خسر وقتًا وزخمًا نتيجة لذلك.

وبدل الدخول لتغيير درّاجته، اختار مارتن المواصلة وبدأ لفّة ثانية وكان سريعًا فيها في المجمل، لكنّه فقد السيطرة على القسم الخلفي لدرّاجته بالخروج من المنعطف الـ 18 على سرعة عالية وسقط مجدّدًا وتضرّرت درّاجته هذه المرّة.

وكان من حسن حظّه أنّه قريبٌ من مدخل خطّ الحظائر، ليركض سريعًا نحو مرآب فريقه.

في الأثناء استغلّ غريماه مافيريك فينياليس ومارك ماركيز لكسر الزمن القياسي مجدّدًا، حيث سجّل فينياليس 2:01.243 دقيقة.

وفي حين تعرّض أليكس إسبارغارو لحادث سقوط في المقطع الأوّل وهو ما أثّر على لفّات بعض الدرّاجين، إلّا أنّ فينياليس ألهب جدول الأزمنة كاسرًا الزمن القياسي أكثر فأكثر، حيث حسّن زمنه بثلاثة أعشارٍ إضافيّة مُسجّلًا 2:00.864 دقيقة وضمن بذلك قطب الانطلاق الأوّل بعد فشل أيّ درّاجٍ آخر في مقارعته.

وذهب المركز الثاني إلى النجم الصاعد بيدرو أكوستا درّاج كاي تي ام بالرغم من أنّه كان أبطأ بـ 0.328 ثانية، بينما تمّ شطب لفّة مارك ماركيز، لكنّ زمنه التالي كان كافيًا بوضعه ثالثًا على شبكة الانطلاق.

واكتفى حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا بالمركز الرابع أمام زميله إينيا باستيانيني.

ولم يتمكّن مارتن من استعادة زخمه في ما تبقى من الحصّة، واقتصر على لفّة واحدة تواجد على إثرها سادسًا أمام إسبارغارو.

وتواجد فابيو دي جيانأنطونيو في المركز الثامن أمام الإيطاليين الآخرين فرانكو موربيديللي وماركو بيزيكي اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل.