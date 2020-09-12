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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول

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موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول

كسر مافيريك فينياليس دراج ياماها الزمن القياسي على حلبة ميزانو على طريقه لخطف قطب الانطلاق الأول لجائزة سان مارينو الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"  أمام فرانكو موربيديللي دراج بيتروناس ياماها.

في حصة تصفيات كان من المتوقع لياماها الهيمنة فيها، كسر فينياليس توقيت خورخي لورينزو القياسي من 2018، ليسجل دقيقة و31.411 ثانية أمام ثلاثية من دراجات ياماها.

فينياليس كان أول من سجل زمناً سريعاً ليتصدر  الحصة، قبل أن يتفوق عليه زميله فالنتينو روسي، ونجح الإيطالي الذي تصدر الحصة الثالثة من التجارب الحرة، بالاحتفاظ بالصدارة لثلاثين ثانية، مع افتتاح فابيو كوارتارارو للقسم الثاني وانتقاله للصدارة.

وبينما هدأت الحلبة قليلاً، خرج فينياليس وسجل زمناً أعاده إلى المركز الأول قبل خمس دقائق من نهاية الحصة.

ومع خروج بقية الدراجين، عاد فينياليس ليستعمل دراجة ثانية، بينما سجل موربيديللي أسرع الأزمنة.

لكن زمنه لم يدم طويلاً، مع تسجيل فينياليس لدقيقة و31.411  ثانية محرزاً قطب الانطلاق الأول.

موربيديللي تأهل ثانياً كأفضل نتيجة تصفيات له هذا الموسم، أمام كوارتارارو.

روسي أحرز المركز الرابع وأمام دراجي براماك: جاك ميلر وفرانسيشكو بانيايا.

أليكس رينز سجل أفضل أزمنة سوزوكي بالمركز السابع أمام زميله جوان مير، بينما تأهل أندريا دوفيزيوزو دراج دوكاتي بالمركز التاسع.

يوهان زاركو أكمل المراكز العشرة الأولى أمام بول أسبارغارو وميغيل مولينا.

نتيجة التصفيات

المركز الدراج الدراجة التوقيت الفارق الفاصل السرعة القصوى
1 Spain مافيريك فينياليس ياماها 1:31.411     289
2 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 1:31.723 0.312 0.312 288
3 France فابيو كوارتارارو ياماها 1:31.791 0.380 0.068 288
4 Italy فالنتينو روسي ياماها 1:31.877 0.466 0.086 287
5 Australia جاك ميلر دوكاتي 1:32.052 0.641 0.175 297
6 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1:32.054 0.643 0.002 301
7 Spain أليكس رينز سوزوكي 1:32.090 0.679 0.036 291
8 Spain جوان مير سوزوكي 1:32.102 0.691 0.012 288
9 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 1:32.184 0.773 0.082 297

النتائج كاملة هنا.

موتو جي بي: روسي في صدارة التجارب الثالثة في ميزانو

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