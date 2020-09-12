موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول

في حصة تصفيات كان من المتوقع لياماها الهيمنة فيها، كسر فينياليس توقيت خورخي لورينزو القياسي من 2018، ليسجل دقيقة و31.411 ثانية أمام ثلاثية من دراجات ياماها.

فينياليس كان أول من سجل زمناً سريعاً ليتصدر الحصة، قبل أن يتفوق عليه زميله فالنتينو روسي، ونجح الإيطالي الذي تصدر الحصة الثالثة من التجارب الحرة، بالاحتفاظ بالصدارة لثلاثين ثانية، مع افتتاح فابيو كوارتارارو للقسم الثاني وانتقاله للصدارة.

وبينما هدأت الحلبة قليلاً، خرج فينياليس وسجل زمناً أعاده إلى المركز الأول قبل خمس دقائق من نهاية الحصة.

ومع خروج بقية الدراجين، عاد فينياليس ليستعمل دراجة ثانية، بينما سجل موربيديللي أسرع الأزمنة.

لكن زمنه لم يدم طويلاً، مع تسجيل فينياليس لدقيقة و31.411 ثانية محرزاً قطب الانطلاق الأول.

موربيديللي تأهل ثانياً كأفضل نتيجة تصفيات له هذا الموسم، أمام كوارتارارو.

روسي أحرز المركز الرابع وأمام دراجي براماك: جاك ميلر وفرانسيشكو بانيايا.

أليكس رينز سجل أفضل أزمنة سوزوكي بالمركز السابع أمام زميله جوان مير، بينما تأهل أندريا دوفيزيوزو دراج دوكاتي بالمركز التاسع.

يوهان زاركو أكمل المراكز العشرة الأولى أمام بول أسبارغارو وميغيل مولينا.

نتيجة التصفيات

النتائج كاملة هنا.