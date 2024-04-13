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الشرق الأوسط
موتو جي بي جولة الأمريكيتين
تقرير السباق

موتو جي بي: فينياليس يكتسح السباق القصير ويفوز في تكساس

حقّق مافيريك فينياليس الفوز في السباق القصير للجولة الثانية على التوالي بعد أن بسط سيطرته على مجريات منافسات السبت على حلبة الأمريكيّتين في الموتو جي بي.

مروان الوافي
مروان الوافي
Upd:
مافيريك فينياليس، أبريليا ريسينغ

غولد غوز/ صور لات

قدّم بانيايا الانطلاقة الأسوأ بين درّاجي أوّل صفين على شبكة الانطلاق، حيث اندفعت درّاجته إلى الأعلى وكاد أن يفقد السيطرة عليها.

في الأثناء حافظ فينياليس على الصدارة بينما تقدّم مارك ماركيز على أكوستا.

بدوره شرع "المارتينايتور" في التقدّم في الترتيب، إذ قفز إلى المركز الخامس في مرحلة أولى قبل أن يتجاوز إينيا باستيانيني في اللفّة الثالثة ويُصبح رابعًا.

ومع بدء فينياليس في الابتعاد وحيدًا في الأمام، لحق مارتن بالثنائيّ ماركيز وأكوستا، وساعده في ذلك أيضًا ارتكاب ماركيز لخطأ في اللفّة الرابعة ليبدأ بالضغط على أكوستا.

وفي حين أقدم أكوستا على انغماسٍ مثيرٍ لتجاوز ماركيز، فقد استعاد الأخير مركزه سريعًا، لكنّ مارتن استغلّ ذلك ليتمكّن من تجاوز درّاج كاي تي ام نحو المركز الثالث قبل الخطّ المستقيم الخلفي.

وبالرغم من ارتكابه لخطأ في الكبح عند نهاية الخطّ المستقيم قبل لفّتين على النهاية، فلم يُواجه فينياليس أيّة منافسة في طريقه للفوز بالسباق القصير للجولة الثانية على التوالي.

وضمن ماركيز منصّة تتويجٍ جديدة بحلوله ثانيًا، حيث لم يتمكّن مارتن من الضغط عليه في اللفّات الأخيرة، ليُكمل هو الآخر مراكز منصّة التتويج.

وحقّق أكوستا نقاطًا ثمينة أخرى بتواجده في المركز الرابع أمام أليكس إسبارغارو.

وانتهى المطاف بإينيا باستيانيني في المركز السادس بعد أن صدّ هجمات جاك ميلر في اللفّات الأخيرة.

وفي حين تمكّن بانيايا من كسب بعض المراكز في القسم الأخير من السباق، إلّا أنّه عبر خطّ النهاية ثامنًا أمام راوول فرنانديز وفرانكو موربيديللي.

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