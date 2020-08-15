موتو جي بي: فينياليس يقلب حظوظه وينطلق أولًا في النمسا

ظهر الإسباني بأداء رائع اليوم السبت، حيث تمكّن من المرور مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بعد أدائه في التجارب الحرّة الثالثة، قبل أن يقتنص قطب الانطلاق الأوّل له منذ جولة فيليب آيلاند العام الماضي.

وقد صعد فينياليس إلى الصدارة مبكرًا في القسم الثاني للتصفيات مع زمن بلغ دقيقة و23.892 ثانية، قبل أن يُزيحه متصدر البطولة فابيو كوارتارارو بزمن وقدره دقيقة و23.787 ثانية.

لكن ومع بقاء 9 دقائق من الحصة، استعاد فينياليس سرعته وحسّن من زمنه ليعتلي قمة جدول الأزمنة مع توقيت وقدره دقيقة و23.694 ثانية، قبل أن يحسّنه في محاولته الأخيرة إلى دقيقة و23.450 ثانية مسجلًا قطب الانطلاق الأوّل أمام أفضل أزمنة جاك ميلر درّاج براماك دوكاتي.

كوارتارارو تواجد خلف ميلر بفارق 0.019 ثانية، مع اكتفاء أندريا دوفيزيوزو - الذي سيغادر صفوف دوكاتي نهاية هذا الموسم - بالمركز الرابع على شبكة الانطلاق.

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في المركز الخامس تواجد بول إسبارغارو درّاج "كاي تي ام" أمام جوان مير الذي أكمل صف الانطلاق الثاني.

المركز السابع كان من نصيب فرانكو موربيديللي أمام أليكس رينز ويوهان زاركو.

فيما أكمل تاكاكي ناكاغامي أفضل درّاجي هوندا ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام درّاج "تيك3" ميغيل أوليفيرا وفالنتينو روسي دراج ياماه.

نتيجة التصفيات: