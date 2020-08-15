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موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: فينياليس يقلب حظوظه وينطلق أولًا في النمسا

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موتو جي بي: فينياليس يقلب حظوظه وينطلق أولًا في النمسا
15-08-2020

تمكّن درّاج ياماها مافيريك فينياليس من قلب حظوظه بعد تجارب الجمعة الصعبة لينطلق أولًا في سباق جائزة النمسا الكبرى إثر تسجيله أسرع زمن في التصفيات بفارق 0.068 ثانية عن جاك ميلر.

ظهر الإسباني بأداء رائع اليوم السبت، حيث تمكّن من المرور مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بعد أدائه في التجارب الحرّة الثالثة، قبل أن يقتنص قطب الانطلاق الأوّل له منذ جولة فيليب آيلاند العام الماضي.

وقد صعد فينياليس إلى الصدارة مبكرًا في القسم الثاني للتصفيات مع زمن بلغ دقيقة و23.892 ثانية، قبل أن يُزيحه متصدر البطولة فابيو كوارتارارو بزمن وقدره دقيقة و23.787 ثانية.

لكن ومع بقاء 9 دقائق من الحصة، استعاد فينياليس سرعته وحسّن من زمنه ليعتلي قمة جدول الأزمنة مع توقيت وقدره دقيقة و23.694 ثانية، قبل أن يحسّنه في محاولته الأخيرة إلى دقيقة و23.450 ثانية مسجلًا قطب الانطلاق الأوّل أمام أفضل أزمنة جاك ميلر درّاج براماك دوكاتي.

كوارتارارو تواجد خلف ميلر بفارق 0.019 ثانية، مع اكتفاء أندريا دوفيزيوزو - الذي سيغادر صفوف دوكاتي نهاية هذا الموسم - بالمركز الرابع على شبكة الانطلاق.

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في المركز الخامس تواجد بول إسبارغارو درّاج "كاي تي ام" أمام جوان مير الذي أكمل صف الانطلاق الثاني.

المركز السابع كان من نصيب فرانكو موربيديللي أمام أليكس رينز ويوهان زاركو.

فيما أكمل تاكاكي ناكاغامي أفضل درّاجي هوندا ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام درّاج "تيك3" ميغيل أوليفيرا وفالنتينو روسي دراج ياماه.

نتيجة التصفيات:

المركز # الدراج التوقيت الفارق
1 12 Spain مافيريك فينياليس 1:23.450  
2 43 Australia جاك ميلر 1:23.518 0.068
3 20 France فابيو كوارتارارو 1:23.537 0.087
4 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 1:23.606 0.156
5 44 Spain بول إسبارغارو 1:23.612 0.162
6 36 Spain جوان مير 1:23.673 0.223
7 21 Italy فرانكو موربيديلي 1:23.719 0.269
8 42 Spain أليكس رينز 1:23.731 0.281
9 5 France يوهان زاركو 1:23.828 0.378
10 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 1:23.872 0.422
11 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 1:23.939 0.489
12 46 Italy فالنتينو روسي 1:23.995 0.545
13 9 Italy دانيلو بيتروشي 1:23.915 0.465
14 41 Spain أليكس إسبارغارو 1:24.151 0.701
15 35 United Kingdom كال كراتشلو 1:24.228 0.778
16 27 Spain إيكر ليكونا 1:24.405 0.955
17 33 South Africa براد بيندر 1:24.485 1.035
18 73 Spain أليكس ماركيز 1:24.490 1.040
19 6 Germany ستيفان برادل 1:24.662 1.212
20 38 United Kingdom برادلي سميث 1:24.831 1.381
21 53 Spain تيتو راباط 1:25.287 1.837
22 51 Italy ميكيلي بيرو 1:25.431 1.981
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