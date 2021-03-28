موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
02 أبريل
الحدث التالي خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
15 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
29 أبريل
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
13 مايو
الحدث التالي خلال
44 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
27 مايو
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
03 يونيو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
17 يونيو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
24 يونيو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
08 يوليو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
12 أغسطس
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
16 سبتمبر
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر
موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى / تقرير السباق

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

من قبل:

أحرز مافيريك فينياليس فوزًا مثيرًا لصالح ياماها خلال الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي متحديًا أفضليّة دوكاتي على حلبة لوسيل القطريّة المتطلّبة للطاقة، بينما خسر جوان مير حامل اللقب منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة بعد أن كان ثانيًا.

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

تواجد فينياليس في المركز الخامس معظم فترات السباق، لكنّه بدأ بشقّ طريقه بشكلٍ تدريجي إلى أن انتزع الصدارة في النصف الثاني ولم يلتفت إلى الخلف منذ ذلك الحين.

وضمن الإسباني الفوز لصالح ياماها عن جدارة وتقدّم بفارق ثانية عن يوهان زاركو وفرانشيسكو بانيايا ومير.

وكان مير قد تجاوز ثنائيّ دوكاتي وكان ثانيًا عند دخوله للمنعطف الأخير، لكنّ تماسكه كان ضعيفًا بالخروج منه بالتوازي مع أفضليّة محرّكات دوكاتي وهو ما سمح للثنائيّ بتجاوزه قبل الوصول إلى خطّ النهاية.

وذهب المركز الخامس إلى فابيو كورتارارو الذي عاد للتقدّم على أليكس رينز.

وتقدّم أليكس إسبارغارو على شقيقه بول، بالرغم من أنّه يجب الاعتراف بأنّ الأخير قدّم سباقًا جيّدًا ضمن مشاركته الرسميّة الأولى على متن درّاجة هوندا المتعنّتة.

وانتهى المطاف بميلر تاسعًا بعد تراجع وتيرته، في حين أكمل إيليا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

قدّمت درّاجات دوكاتي انطلاقات صاروخيّة جميعًا، حيث قفز ميلر مباشرة إلى المركز الثاني خلف زميله بانيايا المتصدّر، وتواجد خلفهما ثنائيّ براماك دوكاتي يوهان زاركو وخورخي مارتن، بينما كان ثلاثي ياماها كوارتارارو، وفينياليس وروسي خلفهم.

وتجاوز زاركو ميلر في بداية اللفّة الثانية، وبقي الترتيب على حاله ما عدا تراجع مارتن للخلف.

ولدى بلوغ السباق لفّته الخامسة، فقد بدأت فجوة بالتشكّل بين فينياليس الخامس ورينز السادس في ظلّ تغطية 1.2 ثانية للخمسة الأوائل.

وبدأ حينها ثنائيّ ياماها بقيادة كوارتارارو بالضغط على ميلر الثالث، وبالفعل نجح الفرنسيّ في تجاوزه عند المنعطف ما قبل الأخير، لكنّ درّاج دوكاتي استغلّ سرعته القصوى الأفضل للردّ على الخطّ المستقيم، قبل أن يحسم كوارتارارو المعركة لصالحه.

وتبعه فينياليس إثر ذلك بلفّتين، وبدا أنّهما يضغطان على ثنائيّ الصدارة حينها.

لكنّ وتيرة كوارتارارو تراجعت قليلًا إثر ذلك وخسر الفرنسي لصالح فينياليس وميلر، بينما انضمّ رينز إلى خماسيّ الصدارة بانتصاف السباق.

وازدادت الإثارة في تلك المرحلة عبر تجاوز فينياليس لزاركو وضغطه على بانيايا المتصدّر، في الوقت الذي تكرّر فيه سيناريو الموسم المنقضي بتقدّم درّاجات سوزوكي في المراحل الأخيرة حيث تجاوز رينز منافسه كوارتارارو، قبل أن يُعمّق مير حامل اللقب جراح الأخير.

وانتزع فينياليس الصدارة أخيرًا مع بقاء 8 لفّات على النهاية، قبل أن ينضمّ إليه زاركو ويشرعا في الابتعاد في الأمام مع بقاء 6 لفّات.

وواصل مير زحفه إلى الأمام متجاوزًا زميله رينز، وكذلك ميلر، وأخيرًا بانيايا لينتزع آخر مراكز منصّة التتويج مع بقاء 3 لفّات.

ولم يكتفِ مير بذلك الحدّ، بل ضغط بقوّة ووصل إلى زاركو وتجاوزه بشكلٍ رائع عند المنعطف ما قبل الأخير، لكنّ أفضليّة محرّك دوكاتي بدّدت كلّ شيء حيث سمحت لزاركو وبانيايا بتجاوزه على الخطّ المستقيم قبل خطّ النهاية.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 22  
2   5 France يوهان زاركو دوكاتي 22 1.092
3   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 22 1.129
4   36 Spain جوان مير سوزوكي 22 1.222
5   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 22 3.030
6   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 22 3.357
7   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 22 5.934
8   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 22 5.990
9   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 22 7.058
10   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 22 9.288
11   6 Germany ستيفان برادل هوندا 22 10.299
12   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 22 10.742
13   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 22 11.457
14   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 22 14.100
15   89 Spain جورج مارتن دوكاتي 22 16.422
16   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 22 20.916
17   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 22 21.026
18   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 22 23.892
19   32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 22 46.346
  انسحب 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 13  
  انسحب 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 6  
  انسحب 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 0  
المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر

المقال السابق

موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة قطر الكبرى
الحدث الفرعي السباق
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

2
فورمولا 1

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

3
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

4
فورمولا 1

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له

5
فورمولا 1

مكلارين لم تقتنع مطلقًا "بالضجة" التي أثيرت حول قوة أدائها

13س
أحدث الأخبار
موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر
موتو جي بي

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر
موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر

27-03-2021
موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة وميلر يسقط من جديد في قطر
موتو جي بي

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة وميلر يسقط من جديد في قطر

27-03-2021
ميلر: موربيديللي "المرشّح الأبرز" للفوز في جولة قطر
موتو جي بي

ميلر: موربيديللي "المرشّح الأبرز" للفوز في جولة قطر

27-03-2021
"الموتو جي بي" ستقدم سلسلة وثائقية على شاكلة "قُد للنجاة" ضمن منصة أمازون برايم
موتو جي بي

"الموتو جي بي" ستقدم سلسلة وثائقية على شاكلة "قُد للنجاة" ضمن منصة أمازون برايم

27-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا 01:45
موتو جي بي
23-03-2021

أكثر 10 دراجين نجاحاً مع فريق ريبسول هوندا

آخر 20 فائز في 03:20
موتو جي بي
23-03-2021

آخر 20 فائز في "موتو جي بي"

جميع دراجي فريق دوكاتي 03:30
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق دوكاتي

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين 02:04
موتو جي بي
23-03-2021

جميع دراجي فريق ياماها المصنعي الرسميين

تاريخ سوزوكي في 03:12
موتو جي بي
22-03-2021

تاريخ سوزوكي في "موتو جي بي"

مروان الوافي More from
مروان الوافي
مشكلة توفير محرّك مرسيدس للطاقة فاقمت الفارق مع ريد بُل في تصفيات البحرين جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مشكلة توفير محرّك مرسيدس للطاقة فاقمت الفارق مع ريد بُل في تصفيات البحرين

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021 جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

الأكثر شعبية اليوم

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له

مكلارين لم تقتنع مطلقًا "بالضجة" التي أثيرت حول قوة أدائها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين لم تقتنع مطلقًا "بالضجة" التي أثيرت حول قوة أدائها

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

أحدث الأخبار

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: بانيايا يُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بداية مسيرته مع دوكاتي في قطر

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة وميلر يسقط من جديد في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة وميلر يسقط من جديد في قطر

ميلر: موربيديللي "المرشّح الأبرز" للفوز في جولة قطر
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ميلر: موربيديللي "المرشّح الأبرز" للفوز في جولة قطر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.