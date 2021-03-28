موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

تواجد فينياليس في المركز الخامس معظم فترات السباق، لكنّه بدأ بشقّ طريقه بشكلٍ تدريجي إلى أن انتزع الصدارة في النصف الثاني ولم يلتفت إلى الخلف منذ ذلك الحين.

وضمن الإسباني الفوز لصالح ياماها عن جدارة وتقدّم بفارق ثانية عن يوهان زاركو وفرانشيسكو بانيايا ومير.

وكان مير قد تجاوز ثنائيّ دوكاتي وكان ثانيًا عند دخوله للمنعطف الأخير، لكنّ تماسكه كان ضعيفًا بالخروج منه بالتوازي مع أفضليّة محرّكات دوكاتي وهو ما سمح للثنائيّ بتجاوزه قبل الوصول إلى خطّ النهاية.

وذهب المركز الخامس إلى فابيو كورتارارو الذي عاد للتقدّم على أليكس رينز.

وتقدّم أليكس إسبارغارو على شقيقه بول، بالرغم من أنّه يجب الاعتراف بأنّ الأخير قدّم سباقًا جيّدًا ضمن مشاركته الرسميّة الأولى على متن درّاجة هوندا المتعنّتة.

وانتهى المطاف بميلر تاسعًا بعد تراجع وتيرته، في حين أكمل إيليا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

قدّمت درّاجات دوكاتي انطلاقات صاروخيّة جميعًا، حيث قفز ميلر مباشرة إلى المركز الثاني خلف زميله بانيايا المتصدّر، وتواجد خلفهما ثنائيّ براماك دوكاتي يوهان زاركو وخورخي مارتن، بينما كان ثلاثي ياماها كوارتارارو، وفينياليس وروسي خلفهم.

وتجاوز زاركو ميلر في بداية اللفّة الثانية، وبقي الترتيب على حاله ما عدا تراجع مارتن للخلف.

ولدى بلوغ السباق لفّته الخامسة، فقد بدأت فجوة بالتشكّل بين فينياليس الخامس ورينز السادس في ظلّ تغطية 1.2 ثانية للخمسة الأوائل.

وبدأ حينها ثنائيّ ياماها بقيادة كوارتارارو بالضغط على ميلر الثالث، وبالفعل نجح الفرنسيّ في تجاوزه عند المنعطف ما قبل الأخير، لكنّ درّاج دوكاتي استغلّ سرعته القصوى الأفضل للردّ على الخطّ المستقيم، قبل أن يحسم كوارتارارو المعركة لصالحه.

وتبعه فينياليس إثر ذلك بلفّتين، وبدا أنّهما يضغطان على ثنائيّ الصدارة حينها.

لكنّ وتيرة كوارتارارو تراجعت قليلًا إثر ذلك وخسر الفرنسي لصالح فينياليس وميلر، بينما انضمّ رينز إلى خماسيّ الصدارة بانتصاف السباق.

وازدادت الإثارة في تلك المرحلة عبر تجاوز فينياليس لزاركو وضغطه على بانيايا المتصدّر، في الوقت الذي تكرّر فيه سيناريو الموسم المنقضي بتقدّم درّاجات سوزوكي في المراحل الأخيرة حيث تجاوز رينز منافسه كوارتارارو، قبل أن يُعمّق مير حامل اللقب جراح الأخير.

وانتزع فينياليس الصدارة أخيرًا مع بقاء 8 لفّات على النهاية، قبل أن ينضمّ إليه زاركو ويشرعا في الابتعاد في الأمام مع بقاء 6 لفّات.

وواصل مير زحفه إلى الأمام متجاوزًا زميله رينز، وكذلك ميلر، وأخيرًا بانيايا لينتزع آخر مراكز منصّة التتويج مع بقاء 3 لفّات.

ولم يكتفِ مير بذلك الحدّ، بل ضغط بقوّة ووصل إلى زاركو وتجاوزه بشكلٍ رائع عند المنعطف ما قبل الأخير، لكنّ أفضليّة محرّك دوكاتي بدّدت كلّ شيء حيث سمحت لزاركو وبانيايا بتجاوزه على الخطّ المستقيم قبل خطّ النهاية.

نتيجة السباق: