موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

موتو جي بي: فينياليس يغيب عن فالنسيا ويُحرم من توديع الجماهير بعد 16 عامًا في البطولة

لن يتمكن الإسباني مافيريك فينياليس، دراج فريق تيك 3-كيه تي إم، الذي لم يحصل على مقعد لموسم 2027، من المشاركة في جائزة فالنسيا الكبرى، الجولة الأخيرة من الموسم، بسبب الإصابة، حيث سيحل بول إسبارغارو مكانه.

جيرمان غارسيا كازانوفا

منشور: 25-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

مافيريك فينياليس، ريد بُل كاي تي ام تيك3

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

على غرار ما حدث في بورتيماو نهاية الأسبوع الماضي، وفي العديد من السباقات الأخرى منذ تعرضه لإصابة في كتفه عند بداية القسم الثاني من التصفيات التأهيلية لجائزة ألمانيا الكبرى لعام 2025، لن يتمكن مافيريك فينياليس من المشاركة في جائزة فالنسيا الكبرى، الجولة الأخيرة على روزنامة البطولة، بسبب المشاكل البدنية التي يعاني منها في ذراعه منذ ذلك الحين.

ولم يتمكن الدراج الكتالوني سوى من إكمال 12 سباق جائزة كبرى هذا الموسم، كان آخرها في قطر، فيما شكل المركز الحادي عشر في برشلونة أفضل نتيجة له هذا الموسم، ويحتل حاليًا المركز الـ23 في الترتيب العام برصيد 17 نقطة.

وسيقود بول إسبارغارو، دراج الاختبارات والتطوير لدى كيه تي إم، دراجة فريق تيك 3 مجددًا في فالنسيا، بعدما استعان به الفريق الفرنسي يوم الجمعة الماضي إثر انسحاب مافيريك فينياليس في بورتيماو عقب مشاركته في حصة التجارب الحرة الأولى. وستكون هذه المشاركة السادسة لإسبارغارو هذا الموسم، والذي حصد خلاله خمس نقاط ويحتل المركز الـ25 في الترتيب العام، بفارق 12 نقطة فقط خلف فينياليس.

وأوضح فريق تيك 3 في بيان يوم الثلاثاء: "يبقى تعافي فينياليس وسلامة جميع المشاركين على الحلبة على رأس الأولويات، بعد فترة صعبة من التعامل مع إصابة الكتف التي تعرض لها على حلبة زاكسنرينغ في عام 2025".

وأضاف البيان: "رغم خضوعه لجراحة تصحيحية في وقت سابق من هذا العام، وعمله بلا كلل لاستعادة كامل لياقته البدنية، تبين أن عملية تعافي فينياليس أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا في البداية، ما حال في نهاية المطاف دون مشاركته في الجولة الختامية من بطولة عام 2026".

وأوضحت كيه تي إم: "تمثل هذه الأنباء نهاية مخيبة للآمال بشكل خاص للموسم، إذ كان فريق تيك 3 بأكمله يأمل رؤية فينياليس يعود إلى المنافسات في جائزته الكبرى على أرضه، والتي كانت ستشكل ختام مسيرته الحالية في الموتو جي بي أمام الجماهير الإسبانية".

وأوضح نيكولا غويون، مدير فريق تيك 3: "لن يشارك مافيريك في جائزة فالنسيا الكبرى. إنه لأمر مؤسف حقًا. كان فريق تيك 3 بأكمله يتمنى رؤية مافيريك يعود خلف مقود دراجتنا في الجولة الختامية من بطولة عام 2026، لمنحه فرصة خوض سباق وداعي مع الفريق". واختتم الفرنسي حديثه بالقول: "للأسف، لم تسر الأمور وفق المخطط لها هذا الموسم. ولذلك، سيحل بول مكانه ويقود دراجتنا الخاصة بفريق تيك 3 في السباق الأخير من الموسم هذا الأسبوع. ونشكره على تقديم المساعدة للفريق مرة أخرى".

وفي ظل هذا السيناريو، سيضطر فينياليس، الذي سجل ظهوره الأول في بطولة العالم عام 2006 ضمن فئة 125 سي سي، وتُوج بلقب بطولة العالم للموتو 3 عام 2013، وانتقل إلى الموتو جي بي مع سوزوكي عام 2015، وحقق 75 منصة تتويج و26 انتصارًا على مدار مسيرته، عشرة منها في الفئة العليا التي احتل فيها المركز الثالث في الترتيب العام في عامي 2017 و2019، إلى العودة إلى منزله من دون أن يتمكن من توديع الجماهير في فالنسيا، حيث أحرز لقب بطولة العالم للموتو 3 بعد منافسة محتدمة، على متن دراجته من كيه تي إم. إنها نهاية لا يستحقها على الإطلاق الدراج المنحدر من مدينة روساس، والذي لا يزال بالتأكيد يمتلك الكثير ليقدمه وهو في الـ31 من عمره.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق مارك ماركيز: كبح غرائزي كان مفتاح الفوز بلقب الموتو جي بي لموسم 2026

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

مافيريك فينياليس





موتو جي بي: مافريك فينياليس ينسحب من جائزة البرتغال الكبرى



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



موتو جي بي: مافريك فينياليس ينسحب من جائزة البرتغال الكبرى





مافيريك فينياليس يخضع لعملية جراحية في الكتف لإزالة مسمار متحرك



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة الولايات المتحدة



مافيريك فينياليس يخضع لعملية جراحية في الكتف لإزالة مسمار متحرك





غونتر شتاينر يقود الاستحواذ على فريق تيك3 كيه تي إم في الموتو جي بي



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة كتالونيا الكبرى



غونتر شتاينر يقود الاستحواذ على فريق تيك3 كيه تي إم في الموتو جي بي

المزيد من

ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ





موتو جي بي: ماركيز يحرم أكوستا من أولى انتصاراته ويواصل هيمنة السباقات القصيرة في التشيك



موتو جي بي



موتو جي بي



جائزة التشيك الكبرى



موتو جي بي: ماركيز يحرم أكوستا من أولى انتصاراته ويواصل هيمنة السباقات القصيرة في التشيك





بياستري أولاً بفارق 0.039 ثانية خلال التجارب الحرة الثالثة في أستراليا متقدماً على راسل وفيرستابن



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة أستراليا الكبرى



بياستري أولاً بفارق 0.039 ثانية خلال التجارب الحرة الثالثة في أستراليا متقدماً على راسل وفيرستابن





كاي تي ام وتيك3 تكشفان عن ألوان دراجتيهما لموسم 2025 في الموتو جي بي



موتو جي بي



موتو جي بي



إطلاق ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ



كاي تي ام وتيك3 تكشفان عن ألوان دراجتيهما لموسم 2025 في الموتو جي بي

أحدث الأخبار





موتو جي بي: فينياليس يغيب عن فالنسيا ويُحرم من توديع الجماهير بعد 16 عامًا في البطولة



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة فالنسيا الكبرى



8 دقيقة



موتو جي بي: فينياليس يغيب عن فالنسيا ويُحرم من توديع الجماهير بعد 16 عامًا في البطولة





عرض سيارة لوكلير الشخصية من فيراري للبيع مع بقاء آثار حادثته الشهيرة في موناكو



ثقافة



ثقافة 26 دقيقة



عرض سيارة لوكلير الشخصية من فيراري للبيع مع بقاء آثار حادثته الشهيرة في موناكو





زاك براون يستبعد دخول مكلارين مجال تصنيع وحدات الطاقة في 2030



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



زاك براون يستبعد دخول مكلارين مجال تصنيع وحدات الطاقة في 2030





المشكلة التي حرمت بيير غاسلي من فرصة تحقيق "الفوز" بجائزة لاس فيغاس الكبرى



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



4 س



المشكلة التي حرمت بيير غاسلي من فرصة تحقيق "الفوز" بجائزة لاس فيغاس الكبرى

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك