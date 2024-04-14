موتو جي بي: فينياليس يُعوّض كارثة الانطلاقة ويكتسح أوستن

قدّم بيدرو أكوستا انطلاقة صاروخيّة من المركز الثاني، في حين كان تحرّك فينياليس سيّئًا وازداد وضعه سوءًا في المنعطف الأوّل بعد احتكاكٍ مع فرانشيسكو بانيايا ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الـ 11.

في الأثناء كان مارتن يُحلّق وتمكّن من الوصول إلى المركز الثاني أثناء اللفّة الافتتاحيّة أمام جاك ميلر.

واستغلّ بانيايا احتكاك ماركيز وميلر، الذي نتج عنه تكسّر جناح درّاجة الإسباني، ليتجاوزهما نحو المركز الثالث، وتزامن ذلك مع معركة ناريّة بين أكوستا ومارتن في الصدارة.

واشتعلت المعركة في اللفّة الثالثة بعد تبادل مثيرٍ بين بانيايا وماركيز وأكوستا، ليقفز حينها ماركيز إلى المركز الثاني خلف مارتن المتصدّر.

وبعد ذلك بلفّتين أقدم ماركيز على محاولة جريئة في المنعطف الأخير، لكنّها انتهت باحتكاكٍ بينه وبين مارتن، وكاد أن يسقط، لكنّه أنقذ الموقف وتراجع إلى المركز الرابع.

وفي الوقت الذي استمرّ فيه تبادل المراكز في اللفّات التالية، فقد كان فينياليس الفائز بالسباق القصير وصاحب قطب الانطلاق الأوّل بصدد تحقيق تقدّم، حيث وصل إلى المركز الخامس بحلول اللفّة السابعة.

وواصل "باتمان" (فينياليس) زحفه إلى الأمام متجاوزًا بانيايا خلال اللفّة التاسعة، واستغلّ المعركة الثلاثيّة في الأمام لينضمّ إليهم.

وأقدم ماركيز على تجاوز أكوستا نحو الصدارة مع انتصاف السباق، في الوقت الذي بدأ فيه فينياليس بالتحضير لهجومٍ على مارتن.

لكنّ فرحة ماركيز لم تدم سوى بضع منعطفات، فبعد لحظات من سقوط شقيقه أليكس، فقد مارك السيطرة على مقدّمة درّاجته عند المنعطف الـ 11 قبل الخطّ المستقيم الخلفي نتيجة ضغطه المفرط، لتتبخّر أحلامه بتحقيق فوزه الثامن على حلبة أوستن.

وأصبح الترتيب حينها أكوستا، مارتن، وفينياليس، وبانيايا، وكان الأخير تحت التحقيق بسبب تجاوزه حدود المسار بشكلٍ متكرّر.

وواصل فينياليس وتيرته الناريّة ليُطيح بمارتن ويبدأ بالضغط بقوّة على أكوستا المتصدّر في ظلّ تشكّل فجوة صغيرة بينهما وبين البقية.

وكان الهجوم الثاني لدرّاج أبريليا ناجحًا مع تبقي 8 لفّات على النهاية، وواصل حينها فينياليس وتيرته الأقوى وبدأ بالابتعاد وحيدًا في الأمام.

وحُسمت المعركة على الصدارة حينها، بينما استغلّ إينيا باستيانيني خطأً من مارتن في اللفّة ما قبل الأخيرة ليخطف آخر مراكز منصّة التتويج.

كما دخل فينياليس التاريخ بتحقيقه الفوز مع ثلاثة مصنّعين مختلفين في مسيرته بعد ياماها وسوزوكي.

وحلّ مارتن متصدّر الترتيب العام رابعًا أمام حامل اللقب بانيايا الذي لم يتمكّن من مجاراة ركب الصدارة في النصف الثاني من عمر السباق.

وذهب المركز السادس إلى فابيو دي جيانأنطونيو الذي تقدّم على أليكس إسبارغارو الذي لم يكن قادرًا على مجاراة وتيرة زميله فينياليس نهاية هذا الأسبوع.

وأكمل ماركو بيزيكي وبراد بيندر وراؤول فيرنانديز ترتيب العشرة الأوائل.